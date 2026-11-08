Un GP del Brasile deludente per la Ferrari, che chiude al settimo e nono posto rispettivamente con Leclerc, che parla di un'auto "inguidabile", ed Hamilton, reo di un errore di valutazione riguardo le gomme

Un Gran Premio del Brasile da archiviare e lasciare lì dov’è per la Ferrari, che conclude la gara al settimo posto con Charles Leclerc e al nono con Lewis Hamilton. Certo, i piloti partivano arretrati nella griglia per la nota penalizzazione per il cambio motore, ma comunque il passo per essere competitivi nella tregenda climatica di Interlagos non c’era. E ci si mettono pure i soliti pasticci strategici.

Leclerc: “Oggi la Ferrari era inguidabile, sembrava di stare sul ghiaccio”

Leclerc, messe da parte le discussioni con il compagno di squadra, ha lamentato a Sky Sport il fatto che “da nove anni a questa parte” le Ferrari non riescono ad essere veramente competitive sul bagnato. “Anzi, quando ci sono condizioni del genere, le cose per noi vanno male e facciamo fatica come squadra”, ha aggiunto.

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Leclerc ha poi parlato di un primo stint per lui “orribile” a causa delle difficoltà nel portare nella giusta finestra di temperatura le gomme. “L’auto era inguidabile, mentre Lewis ha trovato la quadra subito sin dalla partenza. Per me invece è stato come correre sul ghiaccio. Alla fine però con le scelte giuste e con la pazienza abbiamo concluso al settimo posto, dietro gli altri tre team di vertice”, ha proseguito il monegasco.

L’errore di valutazione di Hamilton

Sia consentita la banalissima battuta a tema visti gli acquazzoni che hanno interessato Interlagos in questo fine settimana, ma continua a piovere sul bagnato in casa Ferrari. Al di là del fatto che non c’è stata la rimonta sperata (le vetture partivano dal fondo della griglia in virtù della penalizzazione per la sostituzione della power unit decisa per il Brasile), ci sono stati anche dei problemi di strategia legati alle gomme.

Protagonista Hamilton, che durante il 62esimo giro (mentre era in lotta per la settima posizione) non ha voluto rientrare ai box per montare le intermedie nonostante l’invito deciso del suo ingegnere di pista Carlo Santi. Alla fine il britannico ha concluso al nono posto, e magari se avesse recepito la richiesta in quel frangente avrebbe potuto sperare per un posizione più avanti. Ma poco cambia alla fine, la sostanza è che il Brasile è stata un’altra gara da aurea mediocritas per il team di Maranello.

A Sky Sport Hamilton ha spiegato che prima della richiesta di sosta era a suo agio con la gara, tra l’informazione “di una pioggia costante” e “un buon grip”. Il britannico ha aggiunto che sarebbe stato difficile per lui rientrare ai box nel momento in cui gli è stato chiesto, ovvero “nell’ultima curva” prima della pit lane.

La pioggia però è andata ad aumentare “nel primo settore”, perciò “a saperlo prima sarei rientrato”. Insomma, è stato un errore di valutazione da parte sua. “Chiedo scusa al team, ma come sempre bisogna migliorare e crescere insieme”, ha concluso Hamilton, che ha provato ad uscire dell’impasse con uno sfoggio di retorica.

Vasseur: “Las Vegas sarà una gara con condizioni estreme”

Frédéric Vasseur, per chiosare con i commenti Ferrari dopo Interlagos, ha spiegato a Sky Sport che le prestazioni in calo di Hamilton sono state dovute “probabilmente alla pressione delle gomme”, mentre la gara di Leclerc è stato “troppo incostante”, riconoscendo una SF-26 “difficile da guidare” e che ha penalizzato le prestazioni, “ed è un peccato perché il potenziale forse c’era”.

Sul prossimo appuntamento a Las Vegas, il team principal ha ammesso che sarà una gara “estrema” per via della temperature “sui 5°C”, cosa che significherà “comportarci in senso opposto rispetto a quanto abbiamo fatto lungo la stagione, ovvero cercare di riscaldare le gomme anziché raffreddarle”, ha concluso Vasseur.