Nuove bordate di Hamilton nei confronti di Leclerc nella conferenza del Gp del Brasile dove Lewis ha attaccato il compagno per la manovra in Messico: "Lui con Verstappen è meno aggressivo". Intanto Vasseur pensa a un faccia a faccia chiarificatore tra i due

Sono passati 5 giorni ma Hamilton non ha sbollito la rabbia contro Leclerc per quanto successo al primo giro del Gran Premio del Messico. Ed in Brasile il pilota inglese ha rincarato la dose tirando in ballo le lotte di Charles con Verstappen, Sainz e Vettel nel tempo e a vario titolo. E mentre il pilota monegasco è atteso a Interlagos nelle prossime ore dopo aver assistito alla nascita della figlia Bianca, per che finalmente Frederic Vasseur stia pensando di mettere i due piloti della Ferrari uno di fronte all’altro per chiarirsi e, magari, fare pace.

Hamilton non dimentica: “Leclerc meno aggressivo con Max”

Volto teso, voce calma e ferma, parole al veleno. Chi si aspettava un Hamilton un po’ più ammorbidito a cinque giorni dalla gara in Messico si sbagliava di grosso. Lewis non ha dimenticato la manovra di Leclerc alla partenza che è costata la vittoria a lui e alla Ferrari, a conti fatti. E in conferenza stampa al Gran Premio del Brasile ci ha messo il carico da undici. Il sette volte campione del mondo ha ribadito tutte le sue accuse contro Charles.

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Alla domanda, “pensi che Leclerc sia più duro con te che con gli altri?” Lewis non ha avuto dubbi: “Sì. Vedo quello che vedi tu. A Singapore, aveva l’interno alla curva 1, ruota a ruota (alla partenza con Verstappen, ndr) per prendere il comando, e ha alzato il piede dall’acceleratore. Ma è successo lo stesso con i suoi (ex) compagni di squadra, con Sebastian (Vettel, ndr) e con Carlos (Sainz, ndr)”.

Lewis scatenato: “Non è facile avermi in squadra”

Hamilton è un fiume in piena contro il compagno: “Charles è alla Ferrari da molto tempo, otto anni. Ha vinto nove gare, è molto integrato nel team e ho sempre saputo che questo sarebbe stato un problema, ma lo rispetto. Ho lavorato duramente per costruire un buon rapporto con Charles e colmare il divario; ho sempre cercato di essere rispettoso. Non è facile avermi in squadra perché parlo molto e chiedo molti cambiamenti, e ne chiederò altri finché sarò qui. Sono qui per vincere e per questo bisogna lavorare con tutta la squadra, remando nella stessa direzione. Questa squadra può lottare per il Campionato del Mondo nel 2027.”

“Non mi importa davvero come si sentono tutti riguardo a quello che ho detto – ha detto uno scatenato Hamilton – Porto il cuore in mano, e dico quello che provo sul momento. Certamente, ci sono volte in cui dici cose e magari dopo potresti pentirtene, ma io no, e non mi scuserò mai per essere autentico e vero. Non mi farò mettere a tacere. Non sono mai stato messo a tacere. Non mi è mai stato chiesto di non dire niente [dal team], e questo è semplicemente così”

Vasseur vuole un incontro tra Hamilton e Leclerc

La novità che arriva da Interlagos è che Fred Vasseur stia pianificando di far sedere insieme Hamilton e Leclerc intorno a un tavolo appena il pilota monegasco sarà in Brasile dopo essere stato a Monaco per la nascita della figlia Bianca. Questo è quanto riporta The Race: il team principal della Ferrari, al pari di Charles, non era a Interlagos per il media day e sembra che arriverà in aereo col monegasco.

Il manager francese ha pianificato un vero e proprio incontro faccia a faccia in Brasile, sperando di riportare la serenità nel team. Ma Hamilton sembra avere ancora il dente avvelenato: “Ero frustrato, lo sono ancora. Servono conversazioni. Le avremo quando sarà il momento. Fred è tornato in Europa al team. Ovviamente, Charles è con la sua famiglia”.