Emergono i particolari del faccia a faccia tra Hamilton e Leclerc ad Interlagos dopo gli attriti emersi dal Messico: Lewis avrebbe chiesto alcune priorità, Vasseur ha risposto picche, Elkann non sarebbe contento e Bearman punta al sedile del connazionale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Uno di fronte all’altro senza un volante davanti e soprattutto senza guantoni e ring. Il tanto atteso faccia a faccia tra Hamilton e Leclerc c’è stato. Fred Vasseur ha fatto da arbitro. Si riparte da zero, forse, per il bene della Ferrari. Anche se tante questioni restano insolute e non potrebbe essere diversamente vista la caratura e la percezione di se dei due piloti. Intanto emergono particolari sul confronto a Interlagos tra l’inglese e il monegasco mentre si attende di capire anche le reazioni di John Elkann. Spettatore interessato, come pure Oliver Bearman che nicchia sul rinnovo con Haas aspettando una chiamata da Maranello.

Hamilton e Leclerc firmano l’armistizio a Interlagos

L’attesissimo incontro tra i due piloti della Ferrari dopo il Messico c’è stato. Si è svolto venerdì sera in Brasile, al ritorno di Leclerc dopo la recente nascita della figlia Bianca. E questa è storia. A fare da mediatore il team principal, Fred Vasseur. C’era tanto da appianare. Lewis non aveva gradito la manovra di Charles allo start della gara messicana, che di fatto aveva fatto perdere una possibile sua vittoria e doppietta alla rossa. Poi il 7 volte campione del mondo è andato forse oltre sfruttando la sua aura e i suoi titoli. Arrivando a rincarare la dose nel media day del GP del Brasile, in contumacia Leclerc accusandolo di alleggerire il gas nei duelli con Verstappen.

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Lewis ha chiesto di essere prima guida, no di Vasseur

Secondo i retroscena descritti da Rosario Giuliana su Autoracer.it, nel corso dell’incontro, Hamilton che ha attaccato duramente Leclerc avrebbe preteso una sorta di priorità dall’alto del suo vantaggio in classifica (peraltro minimo) su Leclerc nella classifica piloti. Ma da questo punto di vista, anche nelle dichiarazioni di Vasseur, resta la linea della Ferrari di trattare entrambi i piloti in modo equo, senza nessuna gerarchia o regole di ingaggio (le famose papaya rules lo scorso anno in McLaren tra Piastri e Norris) ma sottolineando che prima dei due piloti, in ogni occasione la Ferrari resta il bene primario.

Il fastidio di Elkann, Bearman vuole la Ferrari nel 2028

La dirigenza della Ferrari sarebbe particolarmente frustrata dai danni che la rivalità Hamilton-Leclerc ha causato all’immagine del team. Ma anche le dichiarazioni di Lewis di giovedì non sarebbero piaciute al presidente John Elkann. E’ un momento particolare in casa Ferrari in cui si decide anche il futuro a breve e medio termine. Come sottolinea Giuliana, Hamilton ha un peso importante, sicuramente fuori dalla scuderia a livello politico e mediatico, ma tra le quattro mura di Maranello, pur essendo rispettato da tecnici e meccanici, a volte può essere percepito come un corpo estraneo, che vuole cambiare il modo di essere e di lavorare del Cavallino Rampante.

Anche questo dovrà essere valutato attentamente dai vertiti di Maranello, Vasseur se come sembra continuerà a guidare la Ferrari in futuro, ma soprattutto Elkann. E potrebbe far sorgere domande su quanto sostegno manterrebbe la posizione di Hamilton all’interno della Ferrari, specialmente se continuerà la sua disputa con Leclerc. E non è forse un caso che non ci sia stato ancora l’annuncio del rinnovo di Oliver Bearman con la Haas.