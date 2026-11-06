La seconda sessione di Prove Libere in Brasile vede primeggiare Mercedes e McLaren, in particolare con Antonelli e Norris. Indietro la Ferrari, con Hamilton sesto e Leclerc settimo, pure alle prese con un impeding da parte di Camara

La prima giornata del fine settimana del GP del Brasile si è chiusa con le Prove Libere 2 dove i piloti hanno potuto lavorare anche sulle simulazioni di qualifica e del passo gara, sfruttando in particolare le gomme soft. E proprio con esse Andrea Kimi Antonelli ha chiuso in gloria le sue FP2 con un tempo di 1:10.763. Dietro al fresco campione del mondo su Mercedes si posiziona Lando Norris, che resta sempre un passo avanti rispetto al compagno di squadra in McLaren Oscar Piastri (ma tra i due c’è poco più di un decimo di differenza) e un sempre solido Max Verstappen, unico del podio a chiudere la sua sessione con le medie, non ottenendo grandi riscontri nella simulazione gara. Lontane le Ferrari: Lewis Hamilton è sesto a 450 millesimi di ritardo, Charles Leclerc segue immediatamente ma con 720 millesimi. E il monegasco ha sofferto pure un momento di incomprensione con Rafael Camara.

Antonelli subito forte all’inizio delle FP2, Ferrari in difficoltà con le gomme

Il primo a rompere il ghiaccio nei tempi sulla pista umidiccia di Interlagos è Leclerc, che su gomme medie fissa come riferimento 1:13.247, per essere poi superato da Gabriel Bortoleto con 1:12.436. Ma il limite dell’1:12 viene abbassato da Antonelli, che su gomma hard sulla sua W17 va al comando con 1:11.857.

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Le Ferrari intanto accusano in questa prima parte di sessione dei problemi con la temperatura delle gomme, in particolare nel secondo settore, che non si riesce a far quadrare, come confessa via radio Hamilton. Pur alle prese con un bloccaggio, allo stesso modo del compagno di squadra Russell, Antonelli continua intanto a migliorare i suoi tempi a 1:11.824, seguito a 2 decimi da un altro pilota con gomme hard, ovvero Norris. A 84 millesimi dal pilota McLaren intanto si posiziona Verstappen, che invece ha sulla sua Red Bull le medie.

Antonelli continua a dominare, impeding di Camara a Leclerc

A proposito di gomme, Hadjar non perde tempo e prova la simulazione di qualifica con le soft, portandosi al secondo posto con soli 15 millesimi di distacco dal neocampione del mondo. A stretto giro, anche gli altri piloti scendono in pista con le soft e i distacchi diventano molto più corti in testa, che cambia con Norris primo con 1:11.016, seguito da Russell a 1:11.036.

Ma le gomme danno un ulteriore spinta ad Antonelli, che scende ancora ed è il primo sotto l’1:11, firmando un sontuoso 1:10.763. Più indietro Hamilton, a 4 decimi, e Leclerc, con 8 di distacco. Il monegasco soffre anche una chiusura da parte di Rafael Camara: il brasiliano di Haas appena approdato in F1 al posto di Ocon restringe la traiettoria del ferrarista, spingendolo verso il muro fuori pista. Da parte di Camara una leggerezza da rookie, dal momento che non si è reso conto dell’arrivo di Leclerc dietro di lui. Giunti alle battute finali, Hamilton ha dato il via alla simulazione gara, ma senza ottenere grandi riscontri e restando a 4 decimi da Antonelli.

GP Brasile, FP2: la classifica finale