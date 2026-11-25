La Formula 1 deve fare i conti con un nuovo caso legato al Budget Cap, la FIA stabilisce stabilito multe e penalità per due scuderie dopo le verifiche sui bilanci finanziari 2025

La FIA ha concluso le verifiche sui bilanci delle scuderie per la stagione 2025: Williams e Alpine hanno violato il regolamento finanziario, ma con responsabilità differenti. Per la scquadra di Carlos Sainz e Alexander Albon arriva anche una penalità sportiva che limita i test aerodinamici per dodici mesi. Alpine, invece, dovrà pagare una sanzione economica pur essendo rimasta sotto il tetto di spesa.

Williams e Alpine violano il Budget Cap 2025

Nuovo caso finanziario in Formula 1. La FIA ha pubblicato il risultato delle verifiche relative al Budget Cap 2025, individuando irregolarità nei bilanci di Williams e Alpine. L’indagine della Cost Cap Administration, durata quasi otto mesi, ha riguardato la documentazione presentata dalle undici scuderie iscritte al Mondiale e dai cinque produttori di power unit.

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Il verdetto distingue due situazioni. Williams ha commesso una violazione procedurale e un ‘minor overspend breach‘, cioè un superamento del limite di spesa inferiore al 5%. Alpine, invece, è stata riconosciuta responsabile soltanto di una violazione procedurale: i suoi costi rilevanti per il 2025 sono rimasti al di sotto del tetto previsto dal regolamento.

La FIA ha confermato che entrambe le scuderie hanno accettato un Accepted Breach Agreement, l’accordo che consente di chiudere il procedimento attraverso il riconoscimento delle irregolarità e l’accettazione delle sanzioni. Le altre nove squadre e tutti e cinque i costruttori di power unit sono risultati conformi alle regole finanziarie.

Williams sfora di 627mila sterline

La situazione più delicata riguarda Williams. La scuderia con sede a Grove ha superato il limite di spesa 2025 di 627.000 sterline (circa 750mila euro), pari allo 0,48% del budget cap. Una violazione classificata dalla FIA come minor overspend breach, quindi nella fascia meno grave delle eccedenze economiche previste dal regolamento.

Il problema è nato da un’interpretazione errata delle norme relative all’esclusione e alla contabilizzazione di alcuni costi. In particolare, l’irregolarità ha riguardato spese amministrative e di gestione legate a modifiche della struttura societaria, oltre ad alcune voci relative alle risorse umane e alle scorte. Williams ha sostenuto di aver ritenuto che quelle spese non dovessero essere conteggiate nel tetto finanziario.

La conseguenza non sarà soltanto economica. Oltre alla multa, il cui importo non è stato reso pubblico nel documento FIA, la scuderia dovrà subire una riduzione dell’1,5% del coefficiente utilizzato per calcolare i limiti individuali di test aerodinamici. La restrizione durerà dodici mesi e riguarderà sia le prove in galleria del vento sia quelle CFD, ovvero le simulazioni fluidodinamiche al computer. Una penalità sportiva che può incidere sullo sviluppo della monoposto.

Williams: “Nessun vantaggio sportivo o finanziario”

Dopo la decisione della FIA, Williams ha diffuso un proprio comunicato per spiegare l’origine dell’irregolarità. La scuderia britannica ha precisato che lo sforamento è collegato ai costi amministrativi sostenuti per modificare la propria struttura societaria e che, in un primo momento, riteneva quelle spese escluse dal budget cap.

Il team ha quindi accettato l’interpretazione della FIA e la conseguente violazione, sottolineando di aver collaborato durante tutta la procedura. Nella nota, Williams ha inoltre ribadito di non aver ottenuto alcun vantaggio: “La FIA ha riconosciuto che Williams non ha ottenuto alcun vantaggio sportivo o finanziario, né abbiamo mai cercato di ottenerlo”.

La scuderia ha aggiunto che l’integrità è un valore centrale per il gruppo e che considera il caso chiuso, ribadendo il proprio sostegno al tetto di spesa e alla necessità di controlli rigorosi. Una posizione che non modifica la sanzione, ma chiarisce la natura dell’errore: secondo la ricostruzione accettata dalla FIA, non si è trattato di un tentativo deliberato di aggirare le regole.

Alpine, violazione procedurale ma nessuno sforamento

Diverso il caso Alpine. La squadra di Enstone non ha superato il budget cap 2025, ma ha presentato una documentazione finanziaria contenente inesattezze nella classificazione di alcune spese escluse o rettificate. Tra queste figurano attività di marketing, operazioni non legate alla Formula 1, risorse umane, bonus ai dipendenti, compensazioni di costi e gestione delle scorte.

La FIA ha riconosciuto che Alpine ha collaborato in buona fede e che non esistono elementi per sostenere che abbia cercato di ottenere un vantaggio attraverso le irregolarità. Il team ha accettato l’accordo con l’amministrazione finanziaria e dovrà pagare una sanzione economica, oltre a coprire i costi dell’indagine. Non è prevista, invece, alcuna riduzione dei limiti di test aerodinamici.

La sanzione Williams può pesare sul futuro

La differenza tra i due casi è sostanziale. Alpine dovrà rispondere di un errore nella rendicontazione, ma non ha speso più del consentito. Williams, invece, ha oltrepassato il limite, anche se in misura contenuta e senza che la FIA abbia individuato un vantaggio ottenuto attraverso la violazione.

Per la squadra di Grove, il vero elemento da monitorare sarà la riduzione del coefficiente relativo ai test aerodinamici. In Formula 1, il tempo a disposizione in galleria del vento e le risorse per le simulazioni CFD sono strumenti fondamentali per sviluppare la monoposto. Una limitazione dell’1,5% per dodici mesi non rappresenta una penalità enorme, ma arriva in un contesto in cui ogni possibilità di miglioramento può fare la differenza.

Il Budget Cap, introdotto nel 2021, è stato pensato proprio per impedire che le squadre con maggiori risorse economiche possano costruire un vantaggio illimitato sugli avversari. Il caso Williams e Alpine dimostra quanto sia complesso applicare il regolamento, ma anche quanto la FIA continui a monitorare non soltanto le spese, bensì il modo in cui vengono dichiarate e per la Williams il conto non si fermerà alla multa.