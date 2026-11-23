Troppe tensioni in casa Ferrari, i piloti, Hamilton e Leclerc in continuo contrasto potrebbe portare a decisioni drastiche ma anche Vasseur appare inadatto al ruolo di team principal. Serve che Elkann prenda la situazione in mano

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci risiamo, è successo un’altra volta. E chissà quanto ancora. Hamilton e Leclerc in collisione, in rottura, scontrarsi l’un l’altro come i più acerrimi rivali pur vestendo la stessa tuta, guidando per la stessa monoposto. Si sapeva, lo si era messo in conto. Ma non forse fino a questo punto. Tanto che lo stesso Vasseur risvegliatosi a Las Vegas dal torpore di una gestione troppo soft ha sottolineato l’ingestibilità del rapporto tra i due galli nel pollaio. Un colpo al cerchio e uno alla botte, il richiamo in radio a Charles per il ca**iatone post gara e al tempo stesso il sottile pentimento per avergli messo vicino un 7 volte campione del mondo così ingombrante.

La più classica delle tempeste perfette dalle parti di Maranello. Dove manca il polso, manca una figura alla Montezemolo che come dice Ivan Capelli, faccia una riunione il lunedì mattina post gare tirando le orecchie un po’ a tutti, dando il timone, tenendo la barra a dritta. E che per forza di cose non può essere John Elkann. E forse anche la figura di Vasseur appare in questo senso debole. E allora cosa fare in futuro? Urge una decisione, anche drastica, ora che Bearman continua a bussare alla porta del Cavallino ma anche a quelle di Alpine. Non è da escludersi niente da qui a fine stagione ma anche che tutto cambi perchè non cambi nulla.

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Hamilton e Leclerc hanno rotto… i rapporti!

Da Monza a Las Vegas passando per il Messico. Passando anche il limite. Situazione forse insanabile in casa Ferrari all’alba dell’ennesimo incontro scontro tra i due piloti. Doveva essere un dream team, si sta rivelando un incubo che si ripete una gara sì e una no. Costata la vittoria in Sud America, costato forse il podio o giù di lì ieri. Inconcepibile, come ha detto Vasseuer, che due compagni di squadra si facciano continuamente la guerra in pista a colpi di sportellate.

E per cosa poi? Se in Messico almeno c’era in palio la testa della corsa, sulla Strip ci si giocava in quel momento il 6°/7° posto quando la cosa più importante era restare attaccati al trenino buono che si era capito ad un certo punto sarebbe arrivato fino all’ultimo giro per giocarsi le posizioni che contavano.

Uno stupido orgoglio da parte di entrambi. Testa bassa e attaccare il mood di Leclerc che per questo è entrato nel cuore dei tifosi della Ferrari, un po’ come erano i piloti sanguigni Gilles Villeneuve, Nigel Mansell, Jean Alesi. Hic et nunc ma anche meno Charles specie se c’erano stati degli accordi prima della gara o se dal muretto ti era stato chiesto di aspettare un attimino perchè, sì, Hamilton in quel momento arrivava da dietro, dopo una bella rimonta causata da un episodio dubbio.

Ma anche Lewis ha le sue colpe, quelle di mal digerire ogni tentativo del compagno, come fosse un atto di lesa maestà, come se alzare il piede e aspettare la curva successiva, il giro successivo per provare a ripassarlo fosse la fine del mondo. La partenza di Monza era stata un monito per tutti, da lì in poi nulla è stato più come prima.

L’immobilismo di Vasseur al cospetto di Wolff e Horner

A Las Vegas ha alzato la voce per la prima volta ma forse i buoi sono già scappati dal recinto. Frederic Vasseur ha sottostimato il rischio di una coppia così esplosiva. Lo ha ammesso lui stesso, forse qui sì, sbilanciandosi troppo, quasi a dire che se potesse tornare indietro non prenderebbe Hamilton, il che non è un bel complimento per un 7 volte campione del mondo. Al tempo stesso non è stato elegantissimo richiamare Leclerc in radio subito dopo la gara, bastava semplicemente aspettarlo nel parco chiuso.

Resta la sensazione, più volte sottolineata, di un Vasseur in difficoltà nella gestione di una scuderia non facile come la Ferrari. Un confronto improponibile con i grandi del passato, vedi Jean Todt, ma anche del presente, da Toto Wolff a Christian Horner, anche semplicemente guardando l’organizzazione di chi, di riffa o di raffa, da 20 anni, Mercedes e Red Bull, dettano legge in F1.

Hamilton, Leclerc o Vasseur: uno è di troppo, Elkann fai qualcosa

La situazione è diventata così insostenibile in Ferrari che alla luce di quanto successo a Las Vegas, non sono da escludersi drastiche decisioni dall’alto: Maranello potrebbe scegliere uno tra Hamilton e Leclerc, il che sarebbe una decisione estremamente traumatica. L’altra soluzione, altrettanto drastica è l’esautorazione di Vasseur andando verso un nuovo team principal capace di poter gestire i due leoni e riportare il team alla vittoria. Al silente, finora, John Elkann l’ultima parola, è lui che comanda, serve una voce e un’azione ferma. Come quelle di Montezemolo ai tempi d’oro, serve un uomo forte che sappia indicare la via.

E Bearman stanco di aspettare chiede posto a Briatore

Tra le pieghe di un week end con orari da jet lag nel paddock della città del gioco si è sparsa la voce di un Bearman in cerca di un sedile, già per il 2027. Il rinnovo con Haas è in stand by ed il pilota inglese non ha nascosto la sua frustrazione durante il media day. La scuderia americana è pronto per il rinnovo di Ollie che però prima di essere messo a confronto con un altro pilota della Ferrari Driver Academy, Camara, vorrebbe qualche garanzia sull’approdo in Ferrari per il 2028. Cosa al momento non facile con Maranello già alle prese con la difficile gestione di Hamilton e Leclerc.

L’opzione realistica per Bearman è in realtà restare alla Haas fino al 2027 e cercare un altro team per il 2028. Si è vociferato dunque di un Ollie in cerca di altri team, vedi l’Alpine. Si è parlato di un calo di fiducia di Flavio Briatore nei confronti di Franco Colapinto, che ha già il contratto per il 2027, dopo l’incidente con il compagno di squadra Pierre Gasly al GP di Azerbaijan. Ma l’argentino potrebbe aver già zittito qualsiasi rumors con la bella gara fatta sulla Strip, sesto alle spalle del compagno francese e proprio davanti a entrambe le Ferrari.