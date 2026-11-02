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Antonelli campione del mondo: classifica piloti e costruttori F1, Verstappen irrompe al 2° posto davanti a Hamilton

La classifica piloti non è mai stata così dolce: Antonelli è irraggiungibile ed è il nuovo campione del mondo di F1! Verstappen sale al 2° davanti a Hamilton ma è festa grande per Kimi

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il sogno è diventato realtà: Andrea Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo di F1 in Messico arrivando terzo alle spalle di ben 11 titoli mondiali, Verstappen ed Hamilton, che fanno 12 con lui. Irraggiungibile, conti alla mano, a 4 gare dalla fine del campionato (Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi).

Max con i 25 punti presi a Mexico City fa un balzo in avanti importante e sale al 2° posto in classifica piloti davanti proprio a Lewis a cui non basta aver scavalcato un sempre più in difficoltà Russell con Leclerc nei paraggi. Nella classifica costruttori la Ferrari rosicchia qualche punticino ancora alla Mercedes. Ma quello che conta di più è solo una cosa: Kimi Antonelli campione del mondo!

La cronaca e il report del Gp del Messico

Classifica piloti F1 dopo il Messico: Kimi campione del mondo

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 380
2 Max Verstappen Red Bull 261
3 Lewis Hamilton Ferrari 259
4 George Russell Mercedes 250
5 Charles Leclerc Ferrari 245
6 Lando Norris McLaren 221
7 Oscar Piastri McLaren 150
8 Isack Hadjar Red Bull 105
9 Liam Lawson Racing Bulls 79
10 Pierre Gasly Alpine 43

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori 2026 post Messico

  1. Mercedes – 630 punti
  2. Ferrari – 504 punti
  3. Red Bull – 380 punti
  4. McLaren – 371 punti
  5. Racing Bulls – 104 punti

La classifica costruttori completa

Antonelli campione del mondo: classifica piloti e costruttori F1, Verstappen irrompe al 2° posto davanti a Hamilton F1, l'attesa: Antonelli al circuito mano nella mano con la sorella Maggie in abiti messicani e c'è pure papà Marco Getty

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