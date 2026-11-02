Il sogno è diventato realtà: Andrea Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo di F1 in Messico arrivando terzo alle spalle di ben 11 titoli mondiali, Verstappen ed Hamilton, che fanno 12 con lui. Irraggiungibile, conti alla mano, a 4 gare dalla fine del campionato (Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi).
Max con i 25 punti presi a Mexico City fa un balzo in avanti importante e sale al 2° posto in classifica piloti davanti proprio a Lewis a cui non basta aver scavalcato un sempre più in difficoltà Russell con Leclerc nei paraggi. Nella classifica costruttori la Ferrari rosicchia qualche punticino ancora alla Mercedes. Ma quello che conta di più è solo una cosa: Kimi Antonelli campione del mondo!
- Classifica piloti F1 dopo il Messico: Kimi campione del mondo
- La classifica piloti completa
- F1, classifica costruttori 2026 post Messico
- La classifica costruttori completa
La cronaca e il report del Gp del Messico
Classifica piloti F1 dopo il Messico: Kimi campione del mondo
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|380
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|261
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|259
|4
|George Russell
|Mercedes
|250
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|245
|6
|Lando Norris
|McLaren
|221
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|150
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|105
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|79
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|43
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori 2026 post Messico
- Mercedes – 630 punti
- Ferrari – 504 punti
- Red Bull – 380 punti
- McLaren – 371 punti
- Racing Bulls – 104 punti