Verstappen consolida, quasi ipoteca, il 2° posto nella classifica mondiale piloti alle spalle del campione del mondo Antonelli: Hamilton si consola scavalcando Russell. Ferrari, il 2° posto tra i costruttori non è ancora matematico

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alla fine della fiera vince ancora Max Verstappen. Non si contano più oramai i punti dell’olandese dopo la pausa estiva infilando una serie incredibile di podi e vittorie che lo hanno riportato davanti a tutti o quasi se non ci fosse quel fenomeno di Antonelli già campione del mondo da un paio di gare. Con la vittoria a Las Vegas, SuperMax consolida il 2° posto nella classifica del Mondiale piloti proprio alle spalle di Kimi.

Alle loro spalle lotta apertissima per il podio virtuale di questo campionato: Hamilton si consola dopo l’ennesimo diverbio in pista con Leclerc, sfruttando l’errore finale di Russell, scavalca il connazionale al 3° posto ma col fiato sul collo sia di George che di Norris entrambi a -3. Leclerc non è poi così distante. Occhio Ferrari a scherzare col fuoco, che il 2° posto nel Mondiale costruttori non è ancora al sicuro dall’assalto Red Bull, comunque difficile.

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La cronaca e il report del Gp del Brasile

Classifica piloti F1 dopo il Brasile: Leclerc perde due punti

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 402 2 Max Verstappen Red Bull 304 3 Lewis Hamilton Ferrari 267 4 George Russell Mercedes 264 5 Lando Norris McLaren 264 6 Charles Leclerc Ferrari 250 7 Oscar Piastri McLaren 167 8 Isack Hadjar Red Bull 122 9 Liam Lawson Racing Bulls 89 10 Pierre Gasly Alpine 52

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