Alla fine della fiera vince ancora Max Verstappen. Non si contano più oramai i punti dell’olandese dopo la pausa estiva infilando una serie incredibile di podi e vittorie che lo hanno riportato davanti a tutti o quasi se non ci fosse quel fenomeno di Antonelli già campione del mondo da un paio di gare. Con la vittoria a Las Vegas, SuperMax consolida il 2° posto nella classifica del Mondiale piloti proprio alle spalle di Kimi.
Alle loro spalle lotta apertissima per il podio virtuale di questo campionato: Hamilton si consola dopo l’ennesimo diverbio in pista con Leclerc, sfruttando l’errore finale di Russell, scavalca il connazionale al 3° posto ma col fiato sul collo sia di George che di Norris entrambi a -3. Leclerc non è poi così distante. Occhio Ferrari a scherzare col fuoco, che il 2° posto nel Mondiale costruttori non è ancora al sicuro dall’assalto Red Bull, comunque difficile.
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La cronaca e il report del Gp del Brasile
Classifica piloti F1 dopo il Brasile: Leclerc perde due punti
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|402
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|304
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|267
|4
|George Russell
|Mercedes
|264
|5
|Lando Norris
|McLaren
|264
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|250
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|167
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|122
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|89
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|52
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori 2026 post Messico
|1
|Mercedes
|666
|2
|Ferrari
|517
|3
|Red Bull
|440
|4
|McLaren
|331
|5
|Racing Bulls
|114