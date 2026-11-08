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Classifica piloti F1: dopo Antonelli la Mercedes è campione del mondo costruttori, Verstappen 2° stacca tutti

Dopo Antonelli campione del mondo piloti, la Mercedes si aggiudica il titolo mondiale costruttori: irraggiungibile dalla Ferrari che in Brasile ha fatto flop e Verstappen è lanciato al 2° posto

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Nel giro di una settimana Antonelli e la Mercedes hanno fatto ein plein: Kimi ha vinto in Messico il titolo mondiale piloti, al team di Brackley è bastato un 4° e 5° posto a Interlagos per portare a casa l’ennesimo titolo costruttori. Complice anche una Ferrari che nel GP del Brasile ci ha capito poco o nulla anche se era solo una questione di tempo. Secondo in pista e 2° in classifica Verstappen che ha consolidato la sua posizione tra i piloti staccando i vari Russell e soprattutto i due ferraristi con Leclerc che rosicchia qualche punticino a Hamilton ma con i 25 punti conquistati in Brasile, arriva da dietro anche Norris a -5 da Charles e -15 da Lewis.

La cronaca e il report del Gp del Brasile

Classifica piloti F1 dopo il Messico: Kimi campione del mondo

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 390
2 Max Verstappen Red Bull 279
3 George Russell Mercedes 262
4 Lewis Hamilton Ferrari 261
5 Charles Leclerc Ferrari 251
6 Lando Norris McLaren 246
7 Oscar Piastri McLaren 152
8 Isack Hadjar Red Bull 122
9 Liam Lawson Racing Bulls 87
10 Pierre Gasly Alpine 42

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori 2026 post Messico

1 Mercedes 652
2 Ferrari 512
3 Red Bull 415
4 McLaren 398
5 Racing Bulls 112

La classifica costruttori completa

Classifica piloti F1: dopo Antonelli la Mercedes è campione del mondo costruttori, Verstappen 2° stacca tutti F1 Brasile, l'assurdo testacoda di Russell in pit lane (con le altre auto in arrivo). Si gira anche Antonelli Getty

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