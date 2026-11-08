Dopo Antonelli campione del mondo piloti, la Mercedes si aggiudica il titolo mondiale costruttori: irraggiungibile dalla Ferrari che in Brasile ha fatto flop e Verstappen è lanciato al 2° posto

Nel giro di una settimana Antonelli e la Mercedes hanno fatto ein plein: Kimi ha vinto in Messico il titolo mondiale piloti, al team di Brackley è bastato un 4° e 5° posto a Interlagos per portare a casa l’ennesimo titolo costruttori. Complice anche una Ferrari che nel GP del Brasile ci ha capito poco o nulla anche se era solo una questione di tempo. Secondo in pista e 2° in classifica Verstappen che ha consolidato la sua posizione tra i piloti staccando i vari Russell e soprattutto i due ferraristi con Leclerc che rosicchia qualche punticino a Hamilton ma con i 25 punti conquistati in Brasile, arriva da dietro anche Norris a -5 da Charles e -15 da Lewis.

La cronaca e il report del Gp del Brasile

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Classifica piloti F1 dopo il Messico: Kimi campione del mondo

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 390 2 Max Verstappen Red Bull 279 3 George Russell Mercedes 262 4 Lewis Hamilton Ferrari 261 5 Charles Leclerc Ferrari 251 6 Lando Norris McLaren 246 7 Oscar Piastri McLaren 152 8 Isack Hadjar Red Bull 122 9 Liam Lawson Racing Bulls 87 10 Pierre Gasly Alpine 42

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