Nel giro di una settimana Antonelli e la Mercedes hanno fatto ein plein: Kimi ha vinto in Messico il titolo mondiale piloti, al team di Brackley è bastato un 4° e 5° posto a Interlagos per portare a casa l’ennesimo titolo costruttori. Complice anche una Ferrari che nel GP del Brasile ci ha capito poco o nulla anche se era solo una questione di tempo. Secondo in pista e 2° in classifica Verstappen che ha consolidato la sua posizione tra i piloti staccando i vari Russell e soprattutto i due ferraristi con Leclerc che rosicchia qualche punticino a Hamilton ma con i 25 punti conquistati in Brasile, arriva da dietro anche Norris a -5 da Charles e -15 da Lewis.
- Classifica piloti F1 dopo il Messico: Kimi campione del mondo
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- F1, classifica costruttori 2026 post Messico
- La classifica costruttori completa
La cronaca e il report del Gp del Brasile
Classifica piloti F1 dopo il Messico: Kimi campione del mondo
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|390
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|279
|3
|George Russell
|Mercedes
|262
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|261
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|251
|6
|Lando Norris
|McLaren
|246
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|152
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|122
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|87
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|42
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori 2026 post Messico
|1
|Mercedes
|652
|2
|Ferrari
|512
|3
|Red Bull
|415
|4
|McLaren
|398
|5
|Racing Bulls
|112