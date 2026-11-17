Bernie Ecclestone scatenato contro la Ferrari: "Troppi italiani", poi le bordate contro Vasseur ed Hamilton e un messaggio per Antonelli per non andare a Maranello

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La Formula 1 viaggia veloce verso Las Vegas dove si tornerà in pista per la terzultima prova del Mondiale 2026. In casa Ferrari non si sono ancora sopite le tensioni interne delle ultime settimane. E a metterci un carico da novanta ci ha pensato Bernie Ecclestone. Il “grande vecchio” del circus, padre padrone della F1 fino a qualche anno fa non è stato tenero con Maranello ed in particolare con Lewis Hamilton invitato di fatti a farsi da parte. Bordate anche per Fred Vasseur, a salvarsi il solo Charles Leclerc. E il buon Bernie ha un consiglio anche per Antonelli in caso di un futuro in rosso.

Ecclestone attacca la Ferrari: “Troppi italiani”

Un fiume in piena che si abbatte su Maranello. Bernie Ecclestone, in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport Deutschland e RTL, ha attaccato a tutto spiano la Ferrari. Lo ha fatto a 460° con parole pesanti. L’ex patron della F1, ritiene che la rossa potesse già ambire quest’anno al titolo mondiale ma lo abbia perso contro la Mercedes per la gestione degli uomini: “La Ferrari avrebbe dovuto vincere il titolo quest’anno. Hanno semplicemente la macchina migliore, ma sono andate troppe cose storte”.

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“Lo dico da tantissimo tempo – l’affondo di Ecclestone – ci sono troppi italiani in Ferrari. Ognuno pensa di sapere meglio di chiunque altro come si dovrebbe gestire la squadra, che l’attuale management la stia gestendo male e che loro potrebbero fare di meglio”.

Polveriera Ferrari: Bernie punta il dito contro Vasseur

Al centro delle critiche per gli scarsi risultati degli ultimi anni c’è sicuramente Frederic Vasseur. Ecclestone ha parole pesanti per il manager francese arrivando addirittura a metterne in dubbio l’impegno tout court: “Fred è una brava persona, ma francamente, guidare una squadra come la Ferrari è troppo per lui. La Ferrari ha bisogno di qualcuno con una volontà di ferro, che pensi solo alla Ferrari dal momento in cui si alza fino a quando va a dormire. Ma mi chiedo se la Ferrari riceva effettivamente la maggior parte della sua attenzione.”

Ecclestone: “Hamilton si lamenta già prima di partire”

Non è la prima, chissà se sarà l’ultima. L’ex patron della F1 punta il dito pesantemente contro Lewis Hamilton al centro di molte delle ultime polemiche per aver sottolineato, in pista e fuori, alcuni comportamenti a suo dire sbagliati del team, e non solo per le regole d’ingaggio con Leclerc, in riferimento allo scontro in Messico. Ecclestone attacca il connazionale come forse nemmeno Ralf Schumacher nelle giornate peggiori: “Appena sale in macchina per la partenza della gara, inizia a lamentarsi ancor prima di aver raggiunto la prima curva. Sta raggiungendo l’età in cui dovrebbe davvero iniziare a pensare al ritiro.”

Il compagno di squadra Leclerc, invece, è molto apprezzato da Ecclestone: “Charles è un vero uomo Ferrari, mentre Hamilton è arrivato da poco e ha subito cercato di cambiare il modo di lavorare del team. Per lui, ormai è troppo tardi per riuscirci da solo.”

Ecclestone: “Antonelli in Ferrari… ma a 50 anni!”

Con due piloti completamente diversi, la Ferrari deve affrontare le cose in modo differente, secondo Ecclestone. “La Ferrari ha bisogno di un pilota numero uno ben definito. È molto meglio avere un vero numero uno, con un numero due competente al suo fianco che non cerchi di imporsi. Il secondo pilota deve fungere da rete di sicurezza per la squadra e sapere di essere il numero due.”

E sulle continue suggestioni di un Antonelli dal futuro in Ferrari degli ultimi tempi sulla scia della vittoria del mondiale da parte di Kimi, Ecclestone ha un consiglio spassionato per il ragazzo bolognese: “Deve aspettare di arrivare a 50 anni, solo allora forse la Ferrari sarà il meglio per lui…”. A buon in tenditore…