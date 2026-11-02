Polveriera Ferrari dopo i nuovi screzi tra Hamilton e Leclerc in Messico, Lewis ha attaccato pesantemente Charles, Vasseur ha richiamato entrambi i piloti ed Elkann sarebbe irritato per la vittoria persa

Una vittoria gettata alle ortiche. Tanti rimpianti e tanto fiele. La Ferrari esce con le ossa rotte e con gli stracci che volano dal Gran Premio del Messico. E stavolta non è per colpa delle cattive prestazioni della SF-26, anzi. La monoposto di Maranello valeva la vittoria, sia con Hamilton che con Leclerc. A ridere invece è stato Max Verstappen. La colpa è quell’attacco a due punte che non sembra funzionare. I due piloti in rosso si fanno la guerra infischiandone del bene comune del cavallino rampante. Una situazione che alla lunga sta logorando entrambi, in special modo Lewis che pare aver perso la pazienza, in radio e fuori dalla pista. Mentre tutto il mondo del motorsport si divide nel dare ragione a uno o all’altro pilota.

Polveriera Ferrari, in Messico la rottura tra Hamilton e Leclerc

In Messico l’ultimo episodio della faida tra Hamilton e Leclerc. Di mezzo ci va di nuovo la Ferrari. Che era in prima e seconda posizione all’ingresso della curva 1 e avrebbe potuto controllare la gara da quel momento in poi al di là delle safety car e delle ripartenze. Ed invece i due piloti si sono dati battaglia come se non ci fosse un domani, come se quelli in lotta per il Mondiale fossero loro e non Antonelli che invece il titolo l’ha vinto per davvero.

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Charles e Lewis con quella frenata al limite in curva 4 hanno consegnato la vittoria alla Red Bull di Max Verstappen. Leclerc, infatti, ha ricevuto una penalità. Ha dominato i primi 30 giri prima di lasciare il primato a Verstappen durante la sosta ai box in cui ha scontato la penalità, ma nemmeno questo ha placato Hamilton: “I commissari stanno consegnando la vittoria a Charles“, ha ripetuto più volte Lewis.

Chi ha ragione tra Hamilton e Leclerc: concorso di colpe

Difficile giudicare l’episodio e dare delle colpe: Leclerc ha spinto eccessivamente il suo compagno di squadra, Hamilton è quasi uscito di pista, ma Leclerc non sarebbe riuscito a fare quella curva a quella velocità nemmeno in un milione di tentativi. In teoria in quel momento e in quel punto sarebbe servito un po’ di buon senso, una sorta di mutuo e tacito accordo, o anche esplicito, nel briefing, imposto da Vasseur o da chi per lui, di non attaccarsi nelle prime curve per salvaguardare il primato, in quel caso peraltro doppio.

Ma così non è stato. Troppa la foga di Leclerc che ha visto in quel momento l’unica possibilità di attaccare Lewis e andare al comando. Dal canto suo Hamilton ha creduto che non fosse possibile che un suo compagno lo attaccasse forzando la manovra e ha forzato a sua volta. Da qui il patatrac.

Le bordate di Hamilton a Leclerc, team radio e dichiarazioni

Hamilton è stato un fiume in piena per tutta la gara nei confronti del compagno di scuderia. Oltre la richiesta continua della posizione e di una penalizzazione, come se non fosse un pilota Ferrari pure lui, Lewis una volta sceso dalla monoposto durante la bandiera rossa per l’incidente di Bottas, col microfono ancora aperto ha ripetuto più volte: “Abbiamo dei grandi problemi, grossi grossi problemi!” con tanto di monopattino gettato in aria nel box.

Ma anche una volta finita la gara il pilota inglese non è stato tenero: «Il ragazzo ha 28 anni, quindi non penso sia una questione di età. Penso sia una questione di mentalità. È come fare o morire. Cioè, o vinco io, o nessuno di noi vince, e non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere, dopo aver ottenuto quel uno-due, che è comunque una bella sensazione»

E ancora: “Prima che mi unissi a questo team, quando ero in Mercedes, ho guardato e assistito al tira e molla tra Charles e Carlos. Diverse gare in cui lottavano così tanto che la persona in testa si è semplicemente allontanata, e avevano il ritmo per vincere davvero la gara”

Elkann non ha gradito, Vasseur non sa gestire l’attacco a due punte

Secondo quanto scrive Giuliano Duchessa su Autoracer, pare cheJohn Elkann non abbia gradito l’ennesimo “scontro” tra i due galletti. Il presidente della Ferrari ha più volte richiamato al valore dell’unità e sembra che fosse piuttosto irritato per quello che ha visto e sentito.

Del resto continua la difficoltà da parte di Fred Vasseur a gestire due prime guide come sono Hamilton e Leclerc. E se dopo i vari episodi di Monza, Zandvoort e affini, il team principal della Ferrari non aveva preso posizione, le parole dopo il Messico sembrano far intravedere un minimo di insofferenza anche da parte del manger francese: “Questo non è il risultato che speravamo, specialmente quando siamo P1 e P2 dopo la Curva 1. Mi sto sforzando di digerirlo. È mancanza di rispetto per il marchio, mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano. Sprecare una vittoria così è difficile. Non stanno correndo per se stessi. Dovrò discuterne con loro”.

Da Arrivabene a Rosberg, in ascese il partito pro Leclerc

“È interessante è che è sempre colpa di Charles, no? Non è mai colpa di Lewis, nelle ultime volte: sia a Monza, che qui in Messico. Se lotteranno per il titolo in futuro? Non vedo l’ora!” ha detto Nico Rosberg.

L’ex team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene intervenuto a Sky, se la prende con Vasseur e la sua gestione leggera: “Il team principal deve fare il team principal, e il pilota deve fare il pilota. A volte i piloti fanno anche dichiarazioni un po’ paracu*e, nel senso che cercano di portare dalla propria parte tutta la squadra, tutta l’azienda. Lì deve intervenire il team principal, facendo il team principal e dicendo: «Attenzione, bambini miei, la prossima volta che succede una cosa del genere volano gli stracci». Ognuno al suo posto: siete due piloti e siete due dipendenti della Ferrari». Punto”.ù

Anche Mario Miyakawa punta il dito contro l’eccessiva aggressività nei commenti di Lewis: “Ci sono certi piloti, Hamilton in particolare, ma in passato anche Alonso, e Maurizio lo sa benissimo, che sono molto bravi a manipolare, e uso la parola manipolare, i media e anche una certa parte del paddock. È per questo che fanno queste dichiarazioni, che giustamente non sono ciò che ci si aspetterebbe da un pilota”.