Il weekend (lungo) di gara a Las Vegas inizierà in "panchina" per Hamilton, che lascerà il volante della sua SF-26 a Dino Beganovic, mentre Vasseur non si sbilancia sulle aspettative della Ferrari

Dimenticare Interlagos e ripartire. Questo l’obiettivo della Ferrari a Las Vegas, dove si troveranno condizioni decisamente differenti rispetto a quelle del Brasile e dove il Cavallino Rampante si presenterà con Lewis Hamilton inizialmente in “panchina”, con il giovane Dino Beganovic che prenderà il suo posto nel primo turno delle prove libere. Intanto, conquistato il mondiale, Kimi Antonelli guarda già al 2027 con grande entusiasmo.

Beganovic al posto di Hamilton a Las Vegas

La Formula 1 si appresta a tornare in pista a Las Vegas in occasione del Gp del Nevada, terzultimo appuntamento della stagione e ultimo gran premio cittadino del 2026. Un appuntamento in cui la Ferrari cercherà risposte incoraggianti dopo il deludente weekend di Interlagos, a partire dal primo turno di prove libere. Primo turno in cui non ci sarà Hamilton a bordo della SF-26, ma il classe 2004 svedese Dino Beganovic, alla sua quarta sessione stagionale da rookie dopo quelle Barcellona, Austria e San Paolo.

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Le parole di Vasseur in vista del Gp di Las Vegas

Rispetto a Interlagos a Las Vegas le condizioni saranno parecchie differenti e soprattutto ben più fredde. Proprio questo è l’aspetto evidenziato da Frederic Vasseur, che non si è voluto sbilanciare sul weekend che attende la Ferrari: “Il Gran Premio di Las Vegas apre l’ultima tripletta della stagione. Il circuito cittadino della Strip presenta caratteristiche molto specifiche, con lunghi rettilinei, staccate importanti e la complicazione aggiuntiva rappresentata dalle temperature molto basse, che renderanno fondamentale riuscire a portare gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo. Sappiamo che si tratta di fattori importanti per la prestazione e ci siamo concentrati su questi aspetti nella preparazione. Come sempre, la priorità sarà sfruttare al meglio ogni fase del weekend e massimizzare il risultato per la squadra”.

Antonelli parla dei cambiamenti per il 2027 e si dice entusiasta

Nonostante i pochi giorni che ci separano dal Gp di Las Vegas c’è anche chi guarda già ben più in là nel futuro come Kimi Antonelli, che dopo la conquista del suo primo mondiale in carriera pregusta già le sfide che lo attenderanno nel 2027, quando le modifiche porteranno un po’ tutti a ripartire da zero: “Sono modifiche che avranno un impatto abbastanza evidente sulle macchine. Comporteranno una perdita di carico aerodinamico. A livello aerodinamico la macchina sarà diversa, non sappiamo bene che comportamento avrà. È entusiasmante, perché anche se tecnicamente il regolamento del prossimo anno è lo stesso, sarà come ripartire da zero. Cambierà di nuovo un po’ il tutto e sarà interessante vedere chi sarà riuscito a recuperare quella perdita di carico e magari chi avrà fatto un lavoro migliore e ne avrà trovato ancora di più”.