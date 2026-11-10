Continuano i processi alla Ferrari dopo la brutta gara in Brasile, Ralf Schumacher attacca nuovamente Hamilton in rapporto al confronto con Leclerc mentre i due giornalisti Pino Allievi e Giorgio Terruzzi criticano la gestione Vasseur

La prestazione pessima della Ferrari in Brasile resta un argomento caldo nel paddock. Fredde, freddissime invece le gomme della rossa mai in finestra che hanno impedito la resa a Hamilton e Leclerc persi quasi ai margini della zona punti. E dopo le scornate tra i due torna di moda il problema di un timone che finisce di nuovo sotto processo, già, il team principal Fred Vasseur criticato duramente dai giornalisti Pino Allievi e Giorgio Terruzzi. Mentre il mai tenero Ralf Schumacher attacca nuovamente il 7 volte campione del mondo.

Ralf Schumacher asfalta Hamilton

Lo ha detto lo stesso Max Verstappen, mettere due galli nello stesso pollaio è stata una mossa pericolosa. Il Gran Premio del Messico ha evidenziato la criticità della convivenza tra i due piloti della Ferrari. E sebbene sembra che la tensione sia in parte rientrata dopo l’incontro segreto con Vasseur nel week end in Brasile i problemi che hanno avuto e le parole che si sono scambiati continuano a generare molte discussioni.

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Una delle persone che ha voluto dire la sua su questa faccenda è stata Ralf Schumacher, che non si tira mai indietro quando c’è da dire pane al pane, vino al vino. Il tedesco ha criticato duramente Hamilton, che su Instagram si è definito “devastato” dopo la gara in Brasile, accusandolo di creare problemi all’interno del team con le sue dichiarazioni ai media e sostenendo che non merita lo status che pretende all’interno della squadra: “Penso che Lewis stia occupando una posizione in squadra che non merita. Il problema è che semplicemente non è abbastanza veloce rispetto a Charles Leclerc”, ha dichiarato a Sky Germania.

Per Ralf è molto semplice e fa un paragone con suo fratello Michael Schumacher, affermando che, per evitare problemi, il tedesco era il migliore della squadra, quindi la discussione non esisteva nemmeno. “Se fosse stato chiaramente migliore del suo compagno di squadra, come nel caso di mio fratello all’epoca, questo dibattito non sarebbe nemmeno esistito. È lui che lo ha causato”.

Giorgio Terruzzi e Pino Allievi durissimi con Vasseur

Non solo la gestione dei piloti ma tutto il resto, una Ferrari che non riesce a vincere, che non riesce nemmeno a lottare per il Mondiale e che finisce per giocarsela, almeno in Brasile, con Alpine e Aston Martin. Interlagos ha rimesso sotto processo la gestione Vasseur, specie se paragonata a quella di Toto Wolff che nel giro di pochi anni, pur perdendo Lewis Hamilton, ha ricostruito un team vincente attorno a un ragazzo di 20 anni, Kimi Antonelli.

Nel podcast Terruzzi Racconta, il decano dei giornalisti di F1, Pino Allievi ha analizzato la situazione Ferrari: «La differenza con Wolff è che quest’ultimo ha dato una rivincita a un sacco di tecnici italiani della Ferrari… Si è liberato… beh, ha preso gli scarti della Ferrari e li ha fatti vincere! La Ferrari non aveva capito assolutamente nulla di chi aveva internamente. Comunque sia, Wolff ha lasciato andare Loïc Serra, che è il miglior elemento arrivato alla Ferrari negli ultimi anni… Ma porca miseria, Vasseur… scusatemi, ragazzi, ma lui sembra essere lì, anche di fronte alle dispute, come noi, come un osservatore esterno…»

Non è stato tenero nei confronti del team principal di Maranello nemmeno Giorgio Terruzzi, curatore del podcast: «Vasseur non si esprime mai, non c’è mai una sola dichiarazione pre-gara o post-gara che valga la pena di essere ripresa. “Ci è mancato qualcosa”, ha detto ieri… Questi due (Leclerc e Hamilton, ndr) sono stati fuori dai punti per tre quarti di gara, erano completamente persi. E poi, questa storia della finestra di funzionamento…».