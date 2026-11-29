Anche in Qatar non sono mancate le polemiche in casa Ferrari, gli ordini di scuderia imposti a Leclerc e un post social degli account di Maranello che sollevano le proteste dei tifosi di Hamilton

Che gara sarebbe senza le solite polemiche sulla Ferrari. Ed in Qatar nonostante un GP anonimo concluso in sesta e settima posizione da Hamilton e Leclerc gli spunti da “bufera” non sono mancati. A cominciare dalla fine da quell’ordine di scuderia con cui il muretto in rosso ha chiesto al monegasco di non attaccare l’inglese. Charles ha obbedito secondo le nuove regole di ingaggio ma non è sembrato convintissimo, in pista e nel radio. Ma non finisce qui perchè a fine gara sui social in molti hanno notato una “grave” mancanza grafica che ha fatto scattare fiumi di proteste soprattutto dei tifosi di Lewis, non solo ferraristi. Insomma la tempesta perfetta continua.

Ferrari brutta in Qatar

Il secondo posto nel mondiale costruttori a distanza siderale dalla Mercedes arriva con una delle gare peggiori della stagione (simile al Brasile). La Ferrari non festeggia, o quasi. Non dovrebbe farlo visto che il Drake Enzo Ferrari diceva che il 2° è il primo dei perdenti. Per di più in Qatar non sono mancati gli spunti di polemica. Alla fin fine Hamilton e Leclerc si ritrovano sempre uno contro l’altro, che sia il podio, che siano le posizioni a ridosso, che sia il 6° o 7° posto come a Lusail.

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Non sono mancati nemmeno gli errori. Alla fine della brevissima quanto forse inutile Virtual Safety Car, Hamilton si è ritrovato piantato in rettilineo sverniciato proprio da Leclerc. Poi al primo pit stop delle due rosse è stata la volta di Charles che ha perso una decina di secondi per un dado della posteriore destra che non ne voleva sapere di sfilarsi. Non che si potesse fare meglio, difficilmente le due Ferrari sarebbero arrivare davanti a Norris e Verstappen che sono arrivati a ridosso del podio.

Leclerc vs Hamilton, Charles frenato dal muretto

Ci risiamo. Già alla partenza qualche segno di insofferenza di Leclerc che non ha gradito il modo in cui Hamilton lo ha attaccato sfruttando una sua indecisione nell’attaccare Norris partito male davanti a lui. “Non era quello che ci eravamo detti” ha tuonato il monegasco nel team radio. Ma è il finale che ha riservato le vere scintille.

Hamilton dopo gara si è giustificato: «Charles è uscito di pista alla Curva 1, io ho avuto una buona uscita dalla Curva 1 e sono andato all’esterno. Non c’era alcun piano di dover rallentare se lui andava largo, quindi non è un mio problema. Penso che in gara abbiamo seguito il piano e abbiamo conquistato i punti.»

Nonostante Hamilton sia rientrato con un buon margine sul compagno e con gomme più fresche di qualche giro, negli ultimi giri Leclerc si è rifatto sotto, Lewis sembrava in crisi, di motore o di gomme. Ma a quel punto l’ingegnere di pista di Leclerc si è aperto via radio e ha richiamato il monegasco a rispettare le nuove regole di ingaggio:

Bryan: « Charles, manterremo la posizione. Mantenete la posizione , per favore»

, per favore» Charles: «Ok»

Leclerc fa le onde dietro Hamilton, team radio di ghiaccio

Charles una volta arrivato dietro Hamilton ha rispettato gli ordini di scuderia imposti ma ha protestato a modo suo, in maniera velata. A cominciare da quelle onde fatte in rettilineo quando avrebbe potuto sfilare un Lewis in difficoltà: «No, ero solo annoiato – ha spiegato ironicamente Charles – È stata una gara un po’ solitaria, quindi è stato bello rivedere finalmente un’altra macchina». Poi a fine gara il monegasco ha espresso tutte le sue perplessità a Bryan Bozzi rimandando tutto al debriefing post gara

Bryan: «E P7.»

Charles: «Abbiamo ottenuto il secondo posto nei Costruttori?»

Bryan: «Affermativo.»

Charles: «Bel lavoro. Per il resto, ne parliamo dopo.»

Bryan: «Sì, ma grazie per aver seguito gli ordini di squadra.»

Charles: «Già.»

Ferrari, la grafica fa arrabbiare i tifosi di Hamilton

E siccome non c’è mai fine al peggio e la gaffe è sempre dietro l’angolo specie in tempi difficili capita che l’account social della Ferrari celebri il secondo posto nei costruttori. E già qui ci sarebbe da dire visto quanto detto sopra sulla frase del Drake. Ma passi in un’era in cui per mille motivi bisogna pur celebrare qualcosa, specie in tempi di magra.

La cosa che ha provocato la più classica delle bufere web è che nella grafica postata dalla Ferrari ci siano i vari podi conquistati da Hamilton e Leclerc. Solo che mentre c’è Charles con il trofeo della sua vittoria a Silverstone manca l’immagine di Lewis nel successo a Barcellona. Stessa cosa per il bargeboard, la tabella che viene esposta sul rettilineo con i distacchi: c’è quella di Leclerc col P1 a Silverstone mentre per Hamilton c’è una che riporta il P3.

Dettagli che in un momento come questo di forte tensione fanno tutta la differenza del mondo. Tanto che molti tifosi di Hamilton, ferraristi e non, hanno protestato veementemente, alcuni addirittura hanno modificato l’immagine correggendo quelle che secondo loro erano delle mancanze verso il 7 volte campione del mondo.