Non si placano gli echi dello scontro interno alla Ferrari tra Hamilton e Leclerc, un giornalista inglese che aveva attaccato Charles con alcuni epiteti ha insultato Vasseur dopo che il pass per la F1 gli è stato revocato dalla FIA

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La rivalità interna alla Ferrari sta assumendo anche alcune derive che sfuggono all’umana comprensione. Una di queste riguarda il campanilismo. Allora capita che tal Jonathan McEvoy, giornalista del Daily Mail insulti deliberatamente Leclerc in un articolo successivo agli attriti con Hamilton nel Gp del Messico, definendo il monegasco “un piccolo subdolo bastardo” e per questo venga bandito dalla FIA per il resto del Mondiale di F1. Non pago però lo stesso giornalista, ha individuato in Vasseur il mandante della revoca del suo accredito e allora giù insulti anche al team principal di Maranello in una spirale di violenza verbale davvero eccessiva, seppur mascherata da ironia.

McEvoy insulta Leclerc e perde l’accredito FIA

Il giornalista Jonathan McEvoy è stato bannato dalle ultime tre gare della stagione di F1 dopo aver pubblicato un articolo contro Leclerc. Il giornalista inglese, che scrive per il quotidiano britannico DailyMail, aveva pubblicato un pezzo dopo la gara in Messico in cui Hamilton aveva attaccato il compagno di scuderia per il suo comportamento alla partenza che, secondo l’inglese, era costata la vittoria a lui e forse la doppietta al team di Maranello (vinse Verstappen davanti a Lewis, 4° Leclerc).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

McEvoy nel suo articolo molto “appuntito” in cui prende in toto la difesa della posizione di Hamilton, parlando di Leclerc l’aveva definito “piccolo subdolo bastardo” alludendo a una sua presunta capacità di portare il team dalla sua parte a danno di Lewis. E aveva anche ironizzato sulla nascita della figlia del monegasco, Bianca, sul suo cane Leo e il quadretto familiare con la moglie Alexandra all’interno del paddock. Dopo una settimana, secondo quanto denunciato dalla stesso giornalista, la FIA gli avrebbe comunicato la revoca dell’accreditamento per le ultime tre gare della stagione.

Giornalista del Daily Mail insulta pure Vasseur

Non pago e credendo che il mandante del ritiro del suo accredito per seguire la F1 nelle ultime gare, sia Fred Vasseur, McAvoy nell’articolo in cui ha denunciato la punizione inflittagli dal mondo della FIA, ha attaccato direttamente il team principal della Ferrari. E seguendo lo stesso criterio dell’articolo su Leclerc, ha insultato pesantemente il manager francese con diversi epiteti: “quel nessuno paffutello chiamato Fred Vasseur”; “buffone ridacchiante che non è all’altezza della squadra più prestigiosa del mondo” e ancora “è l’unica persona completamente maleducata che ho incontrato nei quasi 400 Gran Premi a cui ho assistito”.

Caos Ferrari, quando si supera il limite

L’esempio è lampante e il ricorso all’ironia, allo stile scanzonato non può e non deve essere un parafulmine per far passare sotto forma di satira quel che è un attacco personale, gratuito e offensivo. Il caso del collega del Daily Mail rasenta il mero campanilismo che non fa bene nemmeno allo stesso Lewis Hamilton che in Messico aveva ben ragione di lamentarsi della manovra alla partenza di Leclerc che ha finito per penalizzare entrambi e la Ferrari soprattutto.

Ma nel fare cronaca, nel fare informazione, nel fare anche critica c’è sempre un limite che non va superato, è quello del buon senso, e dell’etica che viene imposta. Di Vasseur, di Hamilton, di Leclerc e di tutta la Ferrari si può fare critica in maniera libera ma senza mai valicare quel limite che sfocia nella violenza verbale. Mai.