Sempre alta la tensione in casa Ferrari dopo Las Vegas e mentre Vasseur vuole finalmente delle regole rigide tra Hamilton e Leclerc, l'ad Benedetto Vigna chiama Antonelli in rosso e Aston Martin corteggia Charles

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un caos che la metà bastava. Non si placano le polemiche in casa Ferrari dopo quello che è successo tra Hamilton e Leclerc in Las Vegas, ennesima goccia che ha fatto traboccare un vaso già di per se pieno di crepe. E proprio per arginare il problema della convivenza tra i due galli nel pollaio che Frederic Vasseur abbia deciso finalmente di stabilire delle regole di ingaggio chiare tra i due piloti. Il tutto mentre il presidente John Elkann resta silente mentre l’ad Benedetto Vigna si lascia scappare una frase sibillina sul team principal mentre si sbilancia su un futuro in rosso di Kimi Antonelli.

Vasseur pronto a mettere in riga Hamilton e Leclerc

Meglio tardi che mai. Dopo quanto successo a Las Vegas tra Hamilton e Leclerc, il contatto, Lewis che va in testacoda, la doppia penalizzazione, prima dell’inglese e poi del monegasco, Fred Vasseur ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Servono regole chiare di ingaggio tra i due piloti senza affidarsi al buon senso che entrambi, in momenti diversi, hanno dimostrato di non avere presi dalla battaglia interna per stabilire chi possa essere il primo pilota.

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Secondo quanto riportato da AutoRacer, Vasseur starebbe considerando di introdurre regole di ingaggio più concrete, accompagnate da possibili sanzioni per chi le infrangesse. Non solo per quanto riguarda i duelli tra compagni di squadra, ma anche nella gestione delle comunicazioni radio e nel rispetto delle istruzioni date dal muretto ai piloti. Insomma, dopo le papaya-rules della McLaren lo scorso anno, ecco le Ferrari-rules. Funzioneranno?

Vigna mette Vasseur nel mirino: “C’è un manager”

Una cosa è certa, al di là dei silenzi del presidente John Elkann, alla Ferrari in questo momento sono tutti sotto osservazione. Dai piloti la cui convivenza appare sempre più forzata, allo stesso team principal che non ha dimostrato finora quel polso all’altezza della situazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna commentando quanto accaduta a Las Vegas con persone vicine si sarebbe lasciato scappare un sibillino: “Ci sono manager che devono occuparsi di queste cose”. Una frase che chiama direttamente in causa Vasseur.

La Ferrari pensa ad Antonelli, sirene Aston Martin per Leclerc

In piena crisi interna sul fronte piloti impossibile non pensare ad una rivoluzione sulla line up della Ferrari. Leclerc ha un contratto fino al 2030 col Cavallino Rampante ma nelle ultime ore, si parla di un nuovo contatto tra il suo manager, Nicholas Todt e l’Aston Martin. Sul piatto ci sarebbero 70 milioni di euro all’anno, con Adrian Newey come garanzia tecnica.

Hamilton ha invece un contratto fino al prossimo anno, 2027, con opzione per l’estensione al 2028. E poi c’è Oliver Bearman che scalpita e che proprio per questo non ha ancora firmato il rinnovo con Haas, in cerca di garanzie per un suo eventuale futuro in rosso. In tutto questo si inserisce il sogno di molti italiani, un italiano sulla Ferrari, ovviamente Kimi Antonelli. A chiamarlo in causa, rispondendo a una domanda nell’intervista rilasciata a Milano-Finanza, è stato proprio l’ad Vigna: