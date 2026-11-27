Kimi si gode il venerdì di dominio, ma sa che c’è ancora da lavorare in vista del weekend. In casa Ferrari le FP2 regalano solo domande

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Kimi Antonelli non smette di stupire e continua a impressionare, ma non si lascia trascinare dall’entusiasmo. Il campione del mondo chiude al comando anche le FP2 del Gran Premio del Qatar. A conferma del potenziale della Mercedes sul circuito di Lusail c’è anche il secondo posto di George Russell, mentre McLaren e Red Bull si candidano a essere le principali rivali. Giornata complicata, invece, per la Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che chiudono rispettivamente settimo e ottavo, con un ritardo superiore al secondo e diversi problemi da risolvere in vista delle FP3 e, soprattutto, delle qualifiche in programma domani.

Antonelli davanti a tutti, Russell in scia: Mercedes impressiona

Il miglior tempo della seconda sessione di libere a Lusail porta (tanto per cambiare) la firma di Kimi Antonelli, capace di fermare il cronometro sull’1’23”077. Il fresco campione del mondo conferma quanto già mostrato nelle FP1. Di risposte, però, la Mercedes ne ha anche da George Russell, che si piazza secondo, a 127 millesimi dal compagno di squadra e nonostante una sessione condizionata da interruzioni e ben due bandiere rosse.

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La consapevolezza di Kimi

Il venerdì Mercedes si chiude dunque con una doppietta in entrambe le sessioni, ma Antonelli invita a mantenere alta l’attenzione: “Nel complesso è stata una giornata positiva e mi sono trovato bene in macchina fin dai primi giri”, ha spiegato a Sky Sport, sottolineando il valore del lavoro svolto sulle diverse configurazioni.

Il weekend però è ancora tutto da scrivere e Kimi lo sa bene: “La vettura sembra competitiva, ma c’è ancora molto lavoro da fare”, ha aggiunto, indicando nel consumo della gomma anteriore sinistra uno degli aspetti da monitorare e sottolineando il buon passo gara di McLaren e Red Bull.

Ferrari, venerdì da dimenticare: l’ammissione di Leclerc

La situazione più delicata è quella vissuta dalla Ferrari. Charles Leclerc chiude settimo, con oltre un secondo di ritardo da Antonelli, mentre Lewis Hamilton è addirittura ottavo. La SF-26 è lontanissima dai rivali e il tempo perso durante la sessione di certo non aiuta. Charles, infatti, è protagonista di un testacoda che provoca la prima bandiera rossa e danneggia il fondo della sua monoposto, costringendolo a rientrare ai box e perdendo una parte importante del turno.

“È stato un inizio di weekend un po’ complicato, specie nella seconda sessione”, ha ammesso, per poi aggiungere: “I nostri avversari sembrano molto forti e i distacchi che vediamo al momento sono piuttosto insoliti. Dobbiamo capire da dove derivano queste differenze e cosa possiamo fare per migliorare. Di certo in qualifica daremo tutto”.

Hamilton deluso e senza risposte

Non va certo meglio a Lewis, fermato nel finale da un problema alla power unit e protagonista di un acceso duello con Verstappen in pista. Il britannico aveva iniziato la giornata con sensazioni positive, poi però è sembrato andare tutto storto: “La prima sessione – ha spiegato – è stata piuttosto lineare, e la macchina si comportava abbastanza bene. Abbiamo apportato qualche modifica per le FP2 che, però, non ha prodotto i risultati sperati”.

“E poi abbiamo avuto un problema verso la fine del long run che ha posto fine anzitempo al nostro venerdì. Questa sera analizzeremo i dati e vedremo dove possiamo migliorare per domani”, ha concluso Ham, masticando amaro dopo una giornata a dir poco storta. La speranza del box rosso è che domani si possa cambiare passo fin dalle FP3, così da poter affrontare con un piglio migliore le qualifiche.