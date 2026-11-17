Con un tweet sul proprio profilo la FIA ha annunciato l'accordo con FOM e costruttori per riportare in F1 i motori V8 turbo dal 2030. Poi però ha cancellato il messaggio, alimentando qualche dubbio

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è il giallo dell’ufficialità, ma si può comunque prendere un tweet per buono. E arrivare ad affermare che dal 2030 la Formula Uno tornerà ai “vecchi” propulsori V8, quelli che fino al 2013 hanno animato le domeniche degli appassionati, messi da parte per quasi 20 anni dall’avvento delle moderne power unit. Chiaramente i V8 di nuova generazione strizzeranno l’occhio al futuro e saranno una notevole evoluzione di quelli ammirati fino alla stagione 2013, l’ultima prima del dominio Mercedes che dell’era ibrida ha fatto un vero e proprio modo d’essere (e dopo alcune stagioni di “pausa”, col cambio di regolamento della stagione corrente è tornata a dominare). Ma si tratta comunque di una svolta epocale, attesa con trepidazione da milioni di tifosi sparsi in ogni angolo del mondo.

La presentazione ufficiale al WMSC di dicembre

Perché solo l’idea di tornare a sentire il “rumore” di quei motori è poesia per le orecchie degli appassionati. La FIA ha annunciato (per qualche minuto…) di aver trovato un accordo di massima con FOM (Formula One Management) e tutte le case presenti attualmente nel mondiale per ridisegnare i paletti dei nuovi regolamenti, e quindi per cominciare a pensare alla Formula Uno del prossimo decennio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutti si sono detti convinti che quella sia la via maestra da seguire: nuove regole, nuovi propulsori e nuovi dettami tecnici, con la voglia di rimettere il pilota al centro della competizione e rendere le vetture meno “fai da te” (quindi cercando di limitare l’uso debordante dell’elettronica) rispetto alle stagioni correnti. Il quadro normativo definitivo verrò presentato nel World Motor Sport Council in programma prima della fine dell’anno, ma di fatto l’accordo è già stato trovato.

Macchine più leggere, minori costi e più sorpassi

L’idea di base muove dalla volontà di equipaggiare le vetture con un motore V8 turbo da 2.1 litri, alimentato con carburante sostenibile e abbinato a un sistema ibrido ma meno complesso rispetto all’attuale, con conseguente diminuzione della portata della componente elettrica sull’efficienza energetica complessiva della macchina.

La nuova direzione intrapresa dovrebbe comportare un minore dispendio di risorse, allo scopo di realizzare una power unit più semplice, con un peso inferiore a quello attuale e costi anche in fabbrica notevolmente più bassi. Anche i telai saranno più leggeri e agili, allo scopo di favorire maggiore reattività e agevolare anche i sorpassi, tema questo sempre molto caro a chi vive il circus da vicino.

Della questione s’era già dibattuto nei mesi scorsi, e la FIA ha comunque provveduto a rendere il tutto un po’ più nebuloso: sui propri canali social la federazione internazionale ha rimosso l’annuncio dell’accordo pochi minuti dopo averlo fatto girare sul web, magari ipotizzando che ci sia stata una sorta di “corsa anticipata” a voler rendere pubblico qualcosa che necessita ancora di qualche dettaglio.