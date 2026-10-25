La pole stratosferica di Antonelli ad Austin sorprende primo fra tutti un Toto Wolff incredulo mentre Verstappen augura a Kimi di vincere il mondiale già in Texas e scatta la risata generale

Non succede ma se succede. Antonelli ha cominciato come meglio non poteva le 24 ore di avvicinamento al Gran Premio di Austin dove si gioca il primo match point per il titolo Mondiale. Kimi ha conquistato una pole position insperata al COTA con un giro mostruoso che ha preso alla sprovvista lo stesso Toto Wolff incredulo davanti all’ennesimo capolavoro del talento bolognese. E c’è chi come Verstappen prevede già i festeggiamenti a fine gara con tanto di siparietto in conferenza stampa col giovane pilota della Mercedes.

Antonelli batte Verstappen, pole pazzesca ad Austin

Un giro incredibile, essendo in tema Halloween che potremo definire mostruoso. Antonelli stupisce una volta di più e ad Austin conquista una pole position insperata alla viglia delle qualifiche inserendosi nel duello tra le Ferrari e le Red Bull messe in riga ancora una volta. “La pole tanta roba, ci voleva…” ha detto Kimi che sulla gara ha un obiettivo ma sa quando Verstappen sarà difficile da battere: “Attenzione a Max, sarà difficile batterlo, dobbiamo partire bene e imprimere il nostro ritmo”. Sulle possibilità di vincere il titolo già ad Austin, Andrea ripete il mantra: “Partiamo dalla pole, quindi l’obiettivo è la vittoria”.

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Verstappen fa il tifo per Kimi: “Dai che festeggiamo!”

Battuto ma col sorriso sulle labbra. Quando si tratta di Antonelli, Verstappen smette i panni del “cagnaccio” e indossa quelli del mentore, del fratello maggiore. Consolidata l’intesa tra i due anche dal siparietto che hanno messo in scena nella conferenza stampa dopo le qualifiche in cui Kimi ha conquistato la pole proprio davanti a Max. L’olandese ha così stuzzicato Antonelli che in caso di risultati favorevoli potrebbe laurearsi campione del mondo già dopo la gara di Austin facendo il paio col siparietto tra Kimi ed Hamilton giovedì sempre in conferenza:

Max: «Sì, puoi festeggiare, probabilmente un po’, sai.»

Kimi: «Sì, sì, possiamo…»

Max: «Sì, possiamo festeggiare. Festeggeremo.»

Toto Wolff dopo la pole di Kimi: “Non capisco niente di F1”

La pole position di Antonelli ha sorpresa, primo fra tutti, il suo team principal, Toto Wolff che non ha nascosto la sua incredulità davanti al giro monstre del suo giovane pupillo in odore di titolo mondiale. “Siamo sorpresi – ha detto Wolff raccontando un episodio singolare a Sky Sports – Avevamo un ospite nel box che mi ha chiesto: ‘Cosa ti aspetti dalle qualifiche?’ E io gli ho risposto 3° o 4° o 5°. Adesso lui ha fatto la pole e allora io sono assolutamente incompetente, non capisco, non ci aspettavamo quel giro magico, qualcosa che non tanti possono fare, mi mancano le parole”