C’è una storia da scrivere, un mondiale da vincere, oggi o tra una settimana. Tra color che son sospesi Antonelli intanto partirà dalla pole position nel Gran Premio di Austin con la chance di vincere il titolo. Al suo fianco in griglia di partenza e alla prima curva attenzione a Max Verstappen in bolla da due gare, Hadjar che ha una voglia matta di stupire e le Ferrari di Leclerc ed Hamilton che hanno da dimostrare qualcosa di più delle qualifiche.
C’è poi quel Russell dalla cui posizione finale dipenderà la festa eventuale di Kimi. Tante penalizzazioni e strategie differenziate con un occhio all’usura delle gomme. Insomma ci sarà da divertirsi anche a questo giro di giostra in prima time per l’Italia sognando un cielo azzurro sopra il Texas.
- Gp Austin: Kimi, pericolo olandese alla prima curva
- La scelta delle gomme la strategia per Austin: una o due soste
- Griglia di partenza GP Austin
Gp Austin: Kimi, pericolo olandese alla prima curva
Con un giro mostruoso Kimi Antonelli ha conquistato una splendida pole position ad Austin. Se lo gioca così il primo match point per il titolo di campione del mondo che avrà al suo fianco in prima fila e verosimilmente alla prima curva, il favoritissimo Verstappen. Ad aprire la seconda fila l’altra Red Bull di Hadjar che stupisce davanti alle due Ferrari: 4° Leclerc e 5° Hamilton con un pizzico di delusione e voglia di rivalsa.
Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi. Ma se finisse così il talento italiani dovrà rimandare i festeggiamenti di una settimana in Messico. Piastri e Norris deludenti in quarta fila. In tre scattano con una penalità: Lindblad, Bortoleto e Colapinto.
La scelta delle gomme la strategia per Austin: una o due soste
Pirelli ha portato al COTA tre compound: C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft). Due saranno i fattori condizionanti, come evidenziato già dai piloti tra prove e qualifiche: le alte temperature e gli avvallamenti di una pista molto sconnessa che nella parte finale presenta molti bumping a causa anche dell’instabilità del terreno non risolta con le recenti riasfaltature a macchia di leopardo.
Una o due soste, questo è il dilemma. Sulla carta, la strategia a una sola sosta prevede la sequenza Medie-Hard con il pit stop intorno al 20° giro. Ma non è escluso che qualcuno, per sparigliare le carte o per eccessiva usura, voglia o debba ricorrere alle due soste, partendo con la media montando poi le hard per chiudere di nuovo con le medie o le soft con la pista più gommata.
Griglia di partenza GP Austin
|1ª fila
|1. Kimi Antonelli 1:34.035
Mercedes
|2. Max Verstappen 1:34.214
Red Bull
|2ª fila
|3. Isack Hadjar 1:34.250
Red Bull
|4. Charles Leclerc 1:34.267
Ferrari
|3ª fila
|5. Lewis Hamilton 1:34.311
Ferrari
|6. Lando Norris 1:34.476
McLaren
|4ª fila
|7. George Russell 1:34.803
Mercedes
|8. Oscar Piastri 1:35.049
McLaren
|5ª fila
|9. Liam Lawson s.t.
Racing Bulls
|10. Pierre Gasly 1:32.225
Alpine
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:35.158
Audi
|12. Fernando Alonso 1:35.818
Aston Martin
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:36.031
Haas
|14. Arvid Lindblad* s.t.
Racing Bulls
|8ª fila
|15. Esteban Ocon 1:36.531
Haas
|16. Lance Stroll 1:36.677
Aston Martin
|9ª fila
|17. Carlos Sainz 1:36.770
Williams
|18. Alexander Albon 1:36.967
Williams
|10ª fila
|19. Sergio Perez 1:37.433
Cadillac
|20. Valtteri Bottas 1:37.523
Cadillac
|11ª fila
|21. Franco Colapinto** 1:35.722
Alpine
|22. Gabriel Bortoleto*** 1:33.658
Audi
*Lindblad 5 posizioni di penalità per l’utilizzo del sesto motore endotermico
**Colapinto 10 posizioni per l’uso della quarta centralina
***Bortoleto 20 posizioni per l’utilizzo della quarta batteria e della quarta centralina