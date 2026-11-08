La griglia di partenza del Gran Premio del Brasile al netto di tutte le penalizzazioni, il meteo col rischio pioggia e la strategia per Interlagos con Antonelli 2° e Leclerc, Hamilton e Verstappen nelle retrovie

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Due campioni del mondo, il vecchio e il nuovo in prima fila. C’è la McLaren di Lando Norris in pole position del Gran Premio del Brasile che scatterà alle ore 18 sulla pista di Interlagos. Al suo fianco, in una sorta di passaggio di consegne, il neo iridato da una settimana, Kimi Antonelli per una griglia di partenza rivoluzionata dalla marea di penalità che hanno arretrato Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen e Perez. Piovono penalizzazioni ma potrebbe piovere realmente come già ieri in qualifica.

Interlagos, dove partiranno Leclerc, Hamilton e Verstappen: la mossa di Lewis

Qualifiche sui generis a Interlagos e non solo per la pioggia che ha causato una lunga attesa sotto regime di bandiera rossa in Q1. Sono nomi pesanti quelli dei piloti penalizzati nella griglia di partenza del Gran Premio del Brasile. Che sarà molto nobile da metà in poi con tanti quarti di nobilità. A vario titolo hanno modificato componenti della power unit Russell e Leclerc che si sono beccati rispettivamente 5 e 10 posizioni.

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Sostituzione completa della Power Unit invece sulla monoposto di Verstappen. Idem per la Ferrari di Hamilton che ha accumulato qualcosa come 65 posizioni di penalità da scontare, per fortuna, in un’unica soluzione. Sia Lewis che Max scatteranno dal fondo dello schieramento così come Perez. L’inglese che crede nella rimonta però partirà davanti, al 20° posto invece che il 21° dell’olandese. Perchè? Mentre Verstappen in Q2 ha preferito non scendere in pista per evitare rischi, il ferrarista ha fatto un giro con gomme usate full wet e per questo gli partirà davanti.

Riepilogo penalità Interlagos

George Russell : 5 posizioni di penalità

: 5 posizioni di penalità Charles Leclerc : 10 posizioni di penalità

: 10 posizioni di penalità Lewis Hamilton : Fondo della griglia

: Fondo della griglia Max Verstappen : Fondo della griglia

: Fondo della griglia Sergio Perez: Fondo della griglia

Il meteo e la strategia per il Brasile: prevista pioggia

Dopo l’acquazzone che si è abbattuto su Interlagos durante le qualifiche caratterizzate da una lunga bandiera rossa esposta subito dopo l’inizio del Q1, il meteo resta imprevedibile in Brasile. La probabilità di pioggia durante la gara resta alta durante tutto il corso del GP. Per questo le strategie saranno adattate secondo il meteo.

In condizione di asciutto, la scelta prevista sarà probabilmente quella di partire con le soft per avere grip su una pista non facile e con basse temperature. Strategie ideale, 2 soste: Soft-Medium-Medium o Soft-Medium-Soft. In caso di pioggia, la vera differenza la faranno la finestra di passaggio dalle gomme slick alle intermedie, la gestione dell’usura sul nuovo asfalto drenante e l’immancabile ingresso della Safety Car

Griglia di partenza GP Brasile con tutte le penalizzazioni

1ª fila 1. Lando Norris 1:27.470

McLaren 2. Kimi Antonelli 1:28.095

Mercedes 2ª fila 3. Liam Lawson 1:28.321

Racing Bulls 4. Nico Hülkenberg 1:28.668

Audi 3ª fila 5. Isack Hadjar 1:28.763

Red Bull 6. Oliver Bearman 1:29.831

Haas 4ª fila 7. George Russell* 1:27.674

Mercedes 8. Fernando Alonso 1:30.311

Aston Martin 5ª fila 9. Alexander Albon 1:30.456

Williams 10. Oscar Piastri 1:30.503

McLaren 6ª fila 11. Rafael Câmara 1:31.515

Haas 12. Arvid Lindblad 1:31.687

Racing Bulls 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:31.785

Williams 14. Charles Leclerc** 1:28.289

Ferrari 8ª fila 15. Franco Colapinto 1:33.327

Alpine 16. Pierre Gasly 1:33.449

Alpine 9ª fila 17. Lance Stroll 1:33.653

Aston Martin 18. Valtteri Bottas 1:33.774

Cadillac 10ª fila 19. Gabriel Bortoleto 1:41.564

Audi 20. Lewis Hamilton*** 1:30.001

Ferrari 11ª fila 21. Max Verstappen*** s.t.

Red Bull 22. Sergio Perez*** 1:34.509

Cadillac

* Russell penalizzato di 5 sostituzioni per aver sostituito il motore endotermico.

** Leclerc penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito il motore endotermico.

*** Hamilton, Verstappen e Perez penalizzati per aver sostituito la power unit.