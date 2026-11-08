Due campioni del mondo, il vecchio e il nuovo in prima fila. C’è la McLaren di Lando Norris in pole position del Gran Premio del Brasile che scatterà alle ore 18 sulla pista di Interlagos. Al suo fianco, in una sorta di passaggio di consegne, il neo iridato da una settimana, Kimi Antonelli per una griglia di partenza rivoluzionata dalla marea di penalità che hanno arretrato Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen e Perez. Piovono penalizzazioni ma potrebbe piovere realmente come già ieri in qualifica.
- Interlagos, dove partiranno Leclerc, Hamilton e Verstappen: la mossa di Lewis
- Riepilogo penalità Interlagos
- Il meteo e la strategia per il Brasile: prevista pioggia
- Griglia di partenza GP Brasile con tutte le penalizzazioni
Interlagos, dove partiranno Leclerc, Hamilton e Verstappen: la mossa di Lewis
Qualifiche sui generis a Interlagos e non solo per la pioggia che ha causato una lunga attesa sotto regime di bandiera rossa in Q1. Sono nomi pesanti quelli dei piloti penalizzati nella griglia di partenza del Gran Premio del Brasile. Che sarà molto nobile da metà in poi con tanti quarti di nobilità. A vario titolo hanno modificato componenti della power unit Russell e Leclerc che si sono beccati rispettivamente 5 e 10 posizioni.
Sostituzione completa della Power Unit invece sulla monoposto di Verstappen. Idem per la Ferrari di Hamilton che ha accumulato qualcosa come 65 posizioni di penalità da scontare, per fortuna, in un’unica soluzione. Sia Lewis che Max scatteranno dal fondo dello schieramento così come Perez. L’inglese che crede nella rimonta però partirà davanti, al 20° posto invece che il 21° dell’olandese. Perchè? Mentre Verstappen in Q2 ha preferito non scendere in pista per evitare rischi, il ferrarista ha fatto un giro con gomme usate full wet e per questo gli partirà davanti.
Riepilogo penalità Interlagos
- George Russell: 5 posizioni di penalità
- Charles Leclerc: 10 posizioni di penalità
- Lewis Hamilton: Fondo della griglia
- Max Verstappen: Fondo della griglia
- Sergio Perez: Fondo della griglia
Il meteo e la strategia per il Brasile: prevista pioggia
Dopo l’acquazzone che si è abbattuto su Interlagos durante le qualifiche caratterizzate da una lunga bandiera rossa esposta subito dopo l’inizio del Q1, il meteo resta imprevedibile in Brasile. La probabilità di pioggia durante la gara resta alta durante tutto il corso del GP. Per questo le strategie saranno adattate secondo il meteo.
In condizione di asciutto, la scelta prevista sarà probabilmente quella di partire con le soft per avere grip su una pista non facile e con basse temperature. Strategie ideale, 2 soste: Soft-Medium-Medium o Soft-Medium-Soft. In caso di pioggia, la vera differenza la faranno la finestra di passaggio dalle gomme slick alle intermedie, la gestione dell’usura sul nuovo asfalto drenante e l’immancabile ingresso della Safety Car
Griglia di partenza GP Brasile con tutte le penalizzazioni
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:27.470
McLaren
|2. Kimi Antonelli 1:28.095
Mercedes
|2ª fila
|3. Liam Lawson 1:28.321
Racing Bulls
|4. Nico Hülkenberg 1:28.668
Audi
|3ª fila
|5. Isack Hadjar 1:28.763
Red Bull
|6. Oliver Bearman 1:29.831
Haas
|4ª fila
|7. George Russell* 1:27.674
Mercedes
|8. Fernando Alonso 1:30.311
Aston Martin
|5ª fila
|9. Alexander Albon 1:30.456
Williams
|10. Oscar Piastri 1:30.503
McLaren
|6ª fila
|11. Rafael Câmara 1:31.515
Haas
|12. Arvid Lindblad 1:31.687
Racing Bulls
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:31.785
Williams
|14. Charles Leclerc** 1:28.289
Ferrari
|8ª fila
|15. Franco Colapinto 1:33.327
Alpine
|16. Pierre Gasly 1:33.449
Alpine
|9ª fila
|17. Lance Stroll 1:33.653
Aston Martin
|18. Valtteri Bottas 1:33.774
Cadillac
|10ª fila
|19. Gabriel Bortoleto 1:41.564
Audi
|20. Lewis Hamilton*** 1:30.001
Ferrari
|11ª fila
|21. Max Verstappen*** s.t.
Red Bull
|22. Sergio Perez*** 1:34.509
Cadillac
* Russell penalizzato di 5 sostituzioni per aver sostituito il motore endotermico.
** Leclerc penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito il motore endotermico.
*** Hamilton, Verstappen e Perez penalizzati per aver sostituito la power unit.