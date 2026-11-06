Norris è stato il più veloce nelle libere 1 del Gran Premio del Brasile, vicinissimo Antonelli alla "prima" da campione in casa di Senna, Hamilton 4° dietro Verstappen. Bene i rookie italiani, Minì e Fornaroli, problemi per Beganovic con la Ferrari di Leclerc

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Due campioni del mondo ai primi due posti delle prime prove libere del Gran Premio del Brasile: Norris il campione ancora in carica è riuscito con un ritmo impressionante a stare davanti a Kimi Antonelli alla prima uscita da Word Champion 2026 peraltro col casco di Senna nella patria del brasiliano. Alle loro spalle gli altri due pluri iridati, Max Verstappen e Lewis Hamilton. In una sessione in cui hanno preso girato ben 6 rookie più Camara all’esordio sulla Haas, bravo Gabriele Minì con l’Alpine così come Leonardo Fornaroli con la McLaren. Problemi invece per Dino Beganovic che ha chiuso anzitempo le sue prove con la rossa di Leclerc che riprenderà il suo posto alle 21 nelle fp2.

Fp1 Brasile, Norris vola ma Antonelli è lì

Ci sono 4 campioni del mondo nelle prime 4 posizioni della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile. Miglior tempo per Lando Norris con la McLaren che in 1:17.717 ha battuto di pochissimo il suo successore, il neo iridato Kimi Antonelli a meno di un decimo. Terzo posto per Max Verstappen che ha lamentato problemi di sterzo sulla sua Red Bull. Alle spalle dell’olandese a chiudere il quartetto di iridati, Lewis Hamilton che ha chiuso quarto con la Ferrari.

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Prima e praticamente unica rossa quella di Lewis: Dino Beganovic, che sostituiva Leclerc nelle fp1, ha chiuso solo 21° e penultimo, fermato nel finale, quando aveva montato gomma rossa, per un problema non ben dichiarato nel team radio di Bryan Bozzi. Al quinto posto Russell con l’altra Mercedes puntualmente battuto da Antonelli, l’altra Red Bull di Hadjar e, primo rookie dei tanti scesi in pista a Interlagos nelle fp1, Gabriele Mini su Alpine. Più indietro, 11° l’altro azzurro, Leonardo Fornaroli.

Quanti rookie in pista aspettando Leclerc: che bravo Minì!

Erano ben sei i rookie nella prima sessione di libere di Interlagos che ha visto in pista contemporaneamente ben 3 italiani, oltre Antonelli, anche Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli. Il pilota palermitano si è comportato benissimo sulla Alpine al posto di Pierre Gasly chiudendo al 7° posto riuscendo a fare meglio del terzo pilota McLaren, 11° correndo sulla monoposto di Oscar Piastri.

Poca gloria per Dino Beganovic sulla Ferrari del neo papà Charles Leclerc arrivato in extremis in Brasile dopo la nascita della figlia Bianca e pronto per salire sulla rossa #16 nelle fp2. Gli altri rookie, 17° Luke Browning – Williams (al posto di Carlos Sainz); 20° Colton Herta sulla Cadillac di Checo Perez; sfortunato Freddie Slater appiedato dalla Audi di Nico Hulkenberg a inizio sessione e causa di una bandiera rossa.

Discorso a parte per Rafael Camara che sulla Haas ha corso le fp1 ma che continuerà per tutto il week end dopo la cacciata di Ocon la scorsa settimana in Messico e vista l’impossibilità di Hirakawa impegnato nel WEC. Il giovane rookie della Ferrari Driver Academy ha chiuso 18°.

Gp Brasile, tempi probe libere 1