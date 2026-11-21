La griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas con tutte le penalizzazioni, il meteo e la strategia gomme per Ia Strip. C'è Verstappen in pole, l'odiato rivale Russel al suo fianco, poi Antonelli 6° dopo aver fatto la pole e le Ferrari 10° e 11°

Chiamatela pure resa dei conti ma c’è un dito medio oltre a vecchie ruggini tra Max Verstappen e George Russell che popolano la prima fila del Gran Premio di Las Vegas che scatta all’alba di domenica in Italia, ore 5. Alle loro spalle Lando Norris e poi due giovani arrembanti del mondo Red Bull, Hadjar e Lindblad prima di ritrovare Kimi Antonelli che sarebbe dovuto partire in pole. Sperdute le Ferrari con Leclerc 10° e Hamilton 11° in cerca di riscatto dopo pessime qualifiche.

Las Vegas, piovono penalità: da Antonelli a Bearman

La griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas, risultato delle qualifiche, è stata fortemente inflazionata dalle penalizzazioni. Antonelli, Piastri, Sainz, Stroll e Bearman sono stati sanzionati con posizioni sulla griglia, da 5 nel caso di Kimi, a una trentina per l’inglese della Haas, tutte dovute a sostituzioni delle componenti della power unit che a fine stagione oramai sono extra bonus.

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Riepilogo penalità Strip Las Vegas

Antonelli penalizzato di 5 posizioni per aver introdotto il sesto motore a combustione interna.

penalizzato di 5 posizioni per aver introdotto il sesto motore a combustione interna. Piastri penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto motore a combustione interna.

penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto motore a combustione interna. Sainz penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto turbo.

penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto turbo. Stroll penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito centralina e scarico.

penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito centralina e scarico. Bearman sarebbe partito dal fondo ugualmente (35 posizioni totali di penalità per il cambio di ICE, TC, EXH e MGU-K)

Il meteo e la strategia per Las Vegas: le gomme

La pioggia che ha contraddistinto le prime due sessioni di prove libere dovrebbe essere un lontano ricordo. Già le qualifiche si sono disputate sull’asciutto e così sarà anche per la gara. Saranno il freddo e le temperature basse dell’asfalto a rendere cruciale la finestra di attivazione degli pneumatici cosa che ha in parte destabilizzato le Ferrari in qualifica, come purtroppo capita spesso, e non solo in questa stagione. Proprio le basse temperature dovrebbe consigliare un’unica sosta e l’alternanza tra soft e medium. Al momento, nessuno ha ancora utilizzato la mescola hard. La finestra per effettuare la sosta con la strategia principale, soft-medium, si apre al giro 22.

Griglia di partenza GP Las Vegas con tutte le penalizzazioni