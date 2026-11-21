Chiamatela pure resa dei conti ma c’è un dito medio oltre a vecchie ruggini tra Max Verstappen e George Russell che popolano la prima fila del Gran Premio di Las Vegas che scatta all’alba di domenica in Italia, ore 5. Alle loro spalle Lando Norris e poi due giovani arrembanti del mondo Red Bull, Hadjar e Lindblad prima di ritrovare Kimi Antonelli che sarebbe dovuto partire in pole. Sperdute le Ferrari con Leclerc 10° e Hamilton 11° in cerca di riscatto dopo pessime qualifiche.
- Las Vegas, piovono penalità: da Antonelli a Bearman
- Riepilogo penalità Strip Las Vegas
- Il meteo e la strategia per Las Vegas: le gomme
- Griglia di partenza GP Las Vegas con tutte le penalizzazioni
Las Vegas, piovono penalità: da Antonelli a Bearman
La griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas, risultato delle qualifiche, è stata fortemente inflazionata dalle penalizzazioni. Antonelli, Piastri, Sainz, Stroll e Bearman sono stati sanzionati con posizioni sulla griglia, da 5 nel caso di Kimi, a una trentina per l’inglese della Haas, tutte dovute a sostituzioni delle componenti della power unit che a fine stagione oramai sono extra bonus.
Riepilogo penalità Strip Las Vegas
- Antonelli penalizzato di 5 posizioni per aver introdotto il sesto motore a combustione interna.
- Piastri penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto motore a combustione interna.
- Sainz penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto turbo.
- Stroll penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito centralina e scarico.
- Bearman sarebbe partito dal fondo ugualmente (35 posizioni totali di penalità per il cambio di ICE, TC, EXH e MGU-K)
Il meteo e la strategia per Las Vegas: le gomme
La pioggia che ha contraddistinto le prime due sessioni di prove libere dovrebbe essere un lontano ricordo. Già le qualifiche si sono disputate sull’asciutto e così sarà anche per la gara. Saranno il freddo e le temperature basse dell’asfalto a rendere cruciale la finestra di attivazione degli pneumatici cosa che ha in parte destabilizzato le Ferrari in qualifica, come purtroppo capita spesso, e non solo in questa stagione. Proprio le basse temperature dovrebbe consigliare un’unica sosta e l’alternanza tra soft e medium. Al momento, nessuno ha ancora utilizzato la mescola hard. La finestra per effettuare la sosta con la strategia principale, soft-medium, si apre al giro 22.
Griglia di partenza GP Las Vegas con tutte le penalizzazioni
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:34.151
Red Bull
|2. George Russell 1:34.224
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:34.244
McLaren
|4. Isack Hadjar 1:34.592
Red Bull
|3ª fila
|5. Arvid Lindblad 1:34.668
Racing Bulls
|6. Kimi Antonelli* 1:33.893
Mercedes
|4ª fila
|7. Liam Lawson 1:35.090
Racing Bulls
|8. Pierre Gasly 1:35.105
Alpine
|5ª fila
|9. Franco Colapinto 1:35.314
Alpine
|10. Charles Leclerc 1:35.197
Ferrari
|6ª fila
|11. Lewis Hamilton 1:35.253
Ferrari
|12. Nico Hülkenberg 1:35.460
Audi
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:35.993
Audi
|14. Alexander Albon 1:36.125
Williams
|8ª fila
|15. Rafael Câmara 1:36.220
Haas
|16. Sergio Perez 1:37.383
Cadillac
|9ª fila
|17. Oscar Piastri* 1:34.899
McLaren
|18. Fernando Alonso 1:37.400
Aston Martin
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:37.601
Cadillac
|20. Carlos Sainz* 1:35.641
Williams
|11ª fila
|21. Lance Stroll* 1:37.550
Aston Martin
|22. Oliver Bearman* 1:48.005
Haas