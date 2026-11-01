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Gp Messico griglia di partenza: Hamilton dalla pole nel giorno di Antonelli campione. Strategie, gomme e soste

La griglia di partenza, le gomme e la strategia del Gran Premio del Messico che scatterà alle ore 21 con Hamilton in pole e Antonelli a caccia del titolo mondiale

3 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è una Ferrari in pole position ma anche un pilota italiano a un passo dal diventare campione del mondo di F1. Già così basta a rendere interessante il Gran Premio del Messico che scatterà alle ore 21 sulla pista di Mexico City. Hamilton sogna la vittoria in rosso, Antonelli vede il titolo lì a portata di mano ma prima ci sono 71 giri da fare e almeno un 9° posto da centrare per portare a casa l’iride. Strategia, scelta delle gomme e penalizzazioni, da Verstappen a Lawson, addirittura due volte, tutto quello che c’è da sapere.

Gp Messico: Hamilton e Leclerc da vittoria, Kimi occhio allo start

La Ferrari che non t’aspetti anche se il lungo rettilineo di partenza potrebbe essere una trappola per Hamilton che è tornato in pole position nella gara lunga dopo tre anni e per la prima volta in rosso (dopo la partenza al palo nella Sprint di Silverstone). Lewis dovrà guardarsi subito le spalle e la scia soprattutto da Russell e da Leclerc dato in grande forma con l’altra rossa.

Quarto partirà proprio lui, l’uomo più atteso, Kimi Antonelli che dovrà evitare guai alla prima curva per poter fare poi la sua gara con l’obiettivo di centrare il minimo, un 9° posto che lo metterebbe al sicuro da qualsiasi altro risultato e soprattutto gli farebbe festeggiare a suon di tequila il suo primo storico mondiale.

La scelta delle gomme e la strategia per il Messico: una o due soste

La strategia sulla carta più gettonata, a una sosta, potrebbe essere quella di partire con le gomme medie (gialle) e passare a metà di gara alle dure (bianche) all’incirca tra il 28° e il 36° giro. Le alternative sempre su una sosta potrebbero essere quella di partire con le morbide (rosse) per uno stint più corto e aggressivo per poi montare le medie o le hard. Non è da escludere, come già successo ad Austin domenica scorsa, una gara a due soste ricorrendo alla soft o in avvio o nel finale e in mezzo piazzare due stint più o meno lunghi con medie oppure hard.

Griglia di partenza GP Messico: Lawson squalificato parte ultimo

1ª fila 1. Lewis Hamilton 1:16.514
Ferrari
2. George Russell 1:16.523
Mercedes
2ª fila 3. Charles Leclerc 1:16.633
Ferrari
4. Kimi Antonelli 1:16.707
Mercedes
3ª fila 5. Max Verstappen* 1:16.692
Red Bull
6. Lando Norris 1:16.824
McLaren
4ª fila 7. Isack Hadjar 1:16.900
Red Bull
8. Arvid Lindblad 1:17.117
Racing Bulls
5ª fila 9. Pierre Gasly 1:17.153
Alpine
10. Nico Hülkenberg 1:17.306
Audi
6ª fila 11. Franco Colapinto 1:17.640
Alpine
12. Oscar Piastri 1:17.646
McLaren
7ª fila 13. Oliver Bearman 1:17.847
Haas
14. Carlos Sainz 1:18.885
Williams
8ª fila 15. Alexander Albon 1:18.630
Williams
16. Fernando Alonso 1:18.908
Aston Martin
9ª fila 17. Ryo Hirakawa 1:18.958
Haas
18. Gabriel Bortoleto** 1:17.680
Audi
10ª fila 19. Lance Stroll 1:19.072
Aston Martin
20. Sergio Perez 1:19.105
Cadillac
11ª fila 21. Valtteri Bottas*** 1:19.852
Cadillac
22. Liam Lawson****
Racing Bulls

* Verstappen penalizzato di una posizione per il contatto in FP2 con Lawson
** Bortoleto penalizzato di cinque posizioni per il cambio della centralina
*** Bottas parte dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit
**** Lawson squalificato in qualifica per irregolarità sulla MGU-K

Gp Messico griglia di partenza: Hamilton dalla pole nel giorno di Antonelli campione. Strategie, gomme e soste Tutta la gioia di Hamilton per la pole in Messico, team radio: "Wow! Sensazione fantastica" Ansa

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