La griglia di partenza, le gomme e la strategia del Gran Premio del Messico che scatterà alle ore 21 con Hamilton in pole e Antonelli a caccia del titolo mondiale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è una Ferrari in pole position ma anche un pilota italiano a un passo dal diventare campione del mondo di F1. Già così basta a rendere interessante il Gran Premio del Messico che scatterà alle ore 21 sulla pista di Mexico City. Hamilton sogna la vittoria in rosso, Antonelli vede il titolo lì a portata di mano ma prima ci sono 71 giri da fare e almeno un 9° posto da centrare per portare a casa l’iride. Strategia, scelta delle gomme e penalizzazioni, da Verstappen a Lawson, addirittura due volte, tutto quello che c’è da sapere.

Gp Messico: Hamilton e Leclerc da vittoria, Kimi occhio allo start

La Ferrari che non t’aspetti anche se il lungo rettilineo di partenza potrebbe essere una trappola per Hamilton che è tornato in pole position nella gara lunga dopo tre anni e per la prima volta in rosso (dopo la partenza al palo nella Sprint di Silverstone). Lewis dovrà guardarsi subito le spalle e la scia soprattutto da Russell e da Leclerc dato in grande forma con l’altra rossa.

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Quarto partirà proprio lui, l’uomo più atteso, Kimi Antonelli che dovrà evitare guai alla prima curva per poter fare poi la sua gara con l’obiettivo di centrare il minimo, un 9° posto che lo metterebbe al sicuro da qualsiasi altro risultato e soprattutto gli farebbe festeggiare a suon di tequila il suo primo storico mondiale.

La scelta delle gomme e la strategia per il Messico: una o due soste

La strategia sulla carta più gettonata, a una sosta, potrebbe essere quella di partire con le gomme medie (gialle) e passare a metà di gara alle dure (bianche) all’incirca tra il 28° e il 36° giro. Le alternative sempre su una sosta potrebbero essere quella di partire con le morbide (rosse) per uno stint più corto e aggressivo per poi montare le medie o le hard. Non è da escludere, come già successo ad Austin domenica scorsa, una gara a due soste ricorrendo alla soft o in avvio o nel finale e in mezzo piazzare due stint più o meno lunghi con medie oppure hard.

Griglia di partenza GP Messico: Lawson squalificato parte ultimo

1ª fila 1. Lewis Hamilton 1:16.514

Ferrari 2. George Russell 1:16.523

Mercedes 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:16.633

Ferrari 4. Kimi Antonelli 1:16.707

Mercedes 3ª fila 5. Max Verstappen* 1:16.692

Red Bull 6. Lando Norris 1:16.824

McLaren 4ª fila 7. Isack Hadjar 1:16.900

Red Bull 8. Arvid Lindblad 1:17.117

Racing Bulls 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:17.153

Alpine 10. Nico Hülkenberg 1:17.306

Audi 6ª fila 11. Franco Colapinto 1:17.640

Alpine 12. Oscar Piastri 1:17.646

McLaren 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:17.847

Haas 14. Carlos Sainz 1:18.885

Williams 8ª fila 15. Alexander Albon 1:18.630

Williams 16. Fernando Alonso 1:18.908

Aston Martin 9ª fila 17. Ryo Hirakawa 1:18.958

Haas 18. Gabriel Bortoleto** 1:17.680

Audi 10ª fila 19. Lance Stroll 1:19.072

Aston Martin 20. Sergio Perez 1:19.105

Cadillac 11ª fila 21. Valtteri Bottas*** 1:19.852

Cadillac 22. Liam Lawson****

Racing Bulls

* Verstappen penalizzato di una posizione per il contatto in FP2 con Lawson

** Bortoleto penalizzato di cinque posizioni per il cambio della centralina

*** Bottas parte dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit

**** Lawson squalificato in qualifica per irregolarità sulla MGU-K