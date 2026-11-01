C’è una Ferrari in pole position ma anche un pilota italiano a un passo dal diventare campione del mondo di F1. Già così basta a rendere interessante il Gran Premio del Messico che scatterà alle ore 21 sulla pista di Mexico City. Hamilton sogna la vittoria in rosso, Antonelli vede il titolo lì a portata di mano ma prima ci sono 71 giri da fare e almeno un 9° posto da centrare per portare a casa l’iride. Strategia, scelta delle gomme e penalizzazioni, da Verstappen a Lawson, addirittura due volte, tutto quello che c’è da sapere.
- Gp Messico: Hamilton e Leclerc da vittoria, Kimi occhio allo start
- La scelta delle gomme e la strategia per il Messico: una o due soste
- Griglia di partenza GP Messico: Lawson squalificato parte ultimo
Gp Messico: Hamilton e Leclerc da vittoria, Kimi occhio allo start
La Ferrari che non t’aspetti anche se il lungo rettilineo di partenza potrebbe essere una trappola per Hamilton che è tornato in pole position nella gara lunga dopo tre anni e per la prima volta in rosso (dopo la partenza al palo nella Sprint di Silverstone). Lewis dovrà guardarsi subito le spalle e la scia soprattutto da Russell e da Leclerc dato in grande forma con l’altra rossa.
Quarto partirà proprio lui, l’uomo più atteso, Kimi Antonelli che dovrà evitare guai alla prima curva per poter fare poi la sua gara con l’obiettivo di centrare il minimo, un 9° posto che lo metterebbe al sicuro da qualsiasi altro risultato e soprattutto gli farebbe festeggiare a suon di tequila il suo primo storico mondiale.
La scelta delle gomme e la strategia per il Messico: una o due soste
La strategia sulla carta più gettonata, a una sosta, potrebbe essere quella di partire con le gomme medie (gialle) e passare a metà di gara alle dure (bianche) all’incirca tra il 28° e il 36° giro. Le alternative sempre su una sosta potrebbero essere quella di partire con le morbide (rosse) per uno stint più corto e aggressivo per poi montare le medie o le hard. Non è da escludere, come già successo ad Austin domenica scorsa, una gara a due soste ricorrendo alla soft o in avvio o nel finale e in mezzo piazzare due stint più o meno lunghi con medie oppure hard.
Griglia di partenza GP Messico: Lawson squalificato parte ultimo
|1ª fila
|1. Lewis Hamilton 1:16.514
Ferrari
|2. George Russell 1:16.523
Mercedes
|2ª fila
|3. Charles Leclerc 1:16.633
Ferrari
|4. Kimi Antonelli 1:16.707
Mercedes
|3ª fila
|5. Max Verstappen* 1:16.692
Red Bull
|6. Lando Norris 1:16.824
McLaren
|4ª fila
|7. Isack Hadjar 1:16.900
Red Bull
|8. Arvid Lindblad 1:17.117
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Pierre Gasly 1:17.153
Alpine
|10. Nico Hülkenberg 1:17.306
Audi
|6ª fila
|11. Franco Colapinto 1:17.640
Alpine
|12. Oscar Piastri 1:17.646
McLaren
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:17.847
Haas
|14. Carlos Sainz 1:18.885
Williams
|8ª fila
|15. Alexander Albon 1:18.630
Williams
|16. Fernando Alonso 1:18.908
Aston Martin
|9ª fila
|17. Ryo Hirakawa 1:18.958
Haas
|18. Gabriel Bortoleto** 1:17.680
Audi
|10ª fila
|19. Lance Stroll 1:19.072
Aston Martin
|20. Sergio Perez 1:19.105
Cadillac
|11ª fila
|21. Valtteri Bottas*** 1:19.852
Cadillac
|22. Liam Lawson****
Racing Bulls
* Verstappen penalizzato di una posizione per il contatto in FP2 con Lawson
** Bortoleto penalizzato di cinque posizioni per il cambio della centralina
*** Bottas parte dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit
**** Lawson squalificato in qualifica per irregolarità sulla MGU-K