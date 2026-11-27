Tutte le info per seguire live il Gp del Qatar 2026: orari di prove libere, qualifiche e gara

Il Gp del Qatar si corre domenica 29 novembre 2026 sul circuito di Lusail: è la 22ª e penultima prova del Mondiale di Formula 1, con 57 giri per 308,611 km. A Las Vegas ha vinto Max Verstappen davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, con Kimi Antonelli quarto e le Ferrari nelle retrovie (7° Hamilton, 10° e penalizzato Leclerc) dopo il contatto tra i due piloti che tante polemiche ha generato. Antonelli già campione del mondo da un paio di gare guida la classifica con 402 punti, seguito da Verstappen a 304 e da Lewis Hamilton a 267.

Losail può offrire a Verstappen l’occasione di dare seguito al successo di Las Vegas, mentre Antonelli ora cerca un risultato migliore del quarto posto. La McLaren arriva dal doppio podio di Norris e Piastri; la Ferrari può puntare a risalire dopo il settimo posto di Hamilton e il decimo di Leclerc. Sul fronte punti, il confronto resta acceso anche in classifica: George Russell e Norris sono appaiati a 264 punti, con Charles Leclerc a quota 250.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Orari del Gp del Qatar

Il Gp del Qatar comincia venerdì con due sessioni di prove libere; sabato si disputano la terza sessione e le qualifiche, mentre domenica è in programma la gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.

Venerdì 27 Novembre

14:30: Prove Libere 1

18:00: Prove Libere 2

Sabato 28 Novembre

15:30: Prove Libere 3

19:00: Qualifiche

Domenica 29 Novembre

17:00: Gara (57 giri)

Dove vedere in diretta il Gp del Qatar

Tutte le sessioni del weekend del Gp del Qatar sono trasmesse in diretta su Sky, in abbonamento, e in streaming su NOW. La gara della domenica è in programma su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Segui qualifiche e gara live anche su Virgilio Sport.

FAQ Quando si corre il Gp del Qatar 2026 e a che ora? Il Gp del Qatar si corre domenica 29 novembre 2026 sul circuito di Losail, con partenza alle 17:00 italiane. Dove vedere il Gp del Qatar in diretta tv? Tutto il weekend è visibile su Sky in abbonamento. La gara viene trasmessa su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Come vedere il Gp del Qatar in streaming? Tutte le sessioni del weekend sono visibili in diretta streaming su NOW, in abbonamento.

Ansa