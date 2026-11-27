Il Gp del Qatar si corre domenica 29 novembre 2026 sul circuito di Lusail: è la 22ª e penultima prova del Mondiale di Formula 1, con 57 giri per 308,611 km. A Las Vegas ha vinto Max Verstappen davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, con Kimi Antonelli quarto e le Ferrari nelle retrovie (7° Hamilton, 10° e penalizzato Leclerc) dopo il contatto tra i due piloti che tante polemiche ha generato. Antonelli già campione del mondo da un paio di gare guida la classifica con 402 punti, seguito da Verstappen a 304 e da Lewis Hamilton a 267.
Losail può offrire a Verstappen l’occasione di dare seguito al successo di Las Vegas, mentre Antonelli ora cerca un risultato migliore del quarto posto. La McLaren arriva dal doppio podio di Norris e Piastri; la Ferrari può puntare a risalire dopo il settimo posto di Hamilton e il decimo di Leclerc. Sul fronte punti, il confronto resta acceso anche in classifica: George Russell e Norris sono appaiati a 264 punti, con Charles Leclerc a quota 250.
Orari del Gp del Qatar
Il Gp del Qatar comincia venerdì con due sessioni di prove libere; sabato si disputano la terza sessione e le qualifiche, mentre domenica è in programma la gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.
Venerdì 27 Novembre
- 14:30: Prove Libere 1
- 18:00: Prove Libere 2
Sabato 28 Novembre
- 15:30: Prove Libere 3
- 19:00: Qualifiche
Domenica 29 Novembre
- 17:00: Gara (57 giri)
Dove vedere in diretta il Gp del Qatar
Tutte le sessioni del weekend del Gp del Qatar sono trasmesse in diretta su Sky, in abbonamento, e in streaming su NOW. La gara della domenica è in programma su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Segui qualifiche e gara live anche su Virgilio Sport.
FAQ
- Quando si corre il Gp del Qatar 2026 e a che ora?
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Il Gp del Qatar si corre domenica 29 novembre 2026 sul circuito di Losail, con partenza alle 17:00 italiane.
- Dove vedere il Gp del Qatar in diretta tv?
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Tutto il weekend è visibile su Sky in abbonamento. La gara viene trasmessa su Sky Sport F1 e Sky Sport 1.
- Come vedere il Gp del Qatar in streaming?
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Tutte le sessioni del weekend sono visibili in diretta streaming su NOW, in abbonamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.