Tutta argento la prima fila del circuito di Lusail. Alle ore 17 scatta il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Che ha già un vincitore, quel Kimi Antonelli che parte secondo alle spalle del poleman Russell ma con tanta voglia di firmare la decima vittoria stagionale. Poche chance per la Ferrari che parte nelle retrovie con entrambi i piloti Leclerc ed Hamilton a caccia di una miccia che finora non si è accesa, magari con le gomme o con la strategia.
- Lusail F1, due sole penalizzazioni: Camara e Perez
- Strategia Qatar: la regola per le gomme, non più di 27 giri
- Griglia di partenza GP Qatar con tutte le penalizzazioni
Lusail F1, due sole penalizzazioni: Camara e Perez
Dopo la pioggia di penalizzazioni di Las Vegas, il Qatar è più magnanimo con le sanzioni sulla griglia di partenza. Solo due che colpiscono Rafa Camara per un impeding in qualifica e Sergio Perez per l’incidente causato la settimana scorsa sulla Strip proprio con il brasiliano della Haas. Restano inalterate le prime posizioni con la pole di Russell che partirà davanti ad un Antonelli imbufalito forse per la prima volta col muretto Mercedes.
Alle loro spalle continua il gioco delle coppie: le due McLaren di Norris e Piastri, le due Red Bull con Hadjar a sorpresa davanti a Verstappen, poi la prima Ferrari di Leclerc, 7° con l’altra rossa di Hamilton solo 9° a intreccio con le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson.
Strategia Qatar: la regola per le gomme, non più di 27 giri
A causa dell’elevata usura e deterioramento sulla pista di Lusail, è stato imposto il limite regolamentare di 27 giri per ogni set di gomme sui 57 totali, la gara impone quindi almeno due pit stop. Ma non è escluso che i team scelgano strategie ancora più aggressive con meno di 20 giri per set. Media-dura-dura è la scelta più probabile per avere maggiore grip e aderenza in partenza ma anche media-media-dura potrebbe essere una soluzione ideale per chi non ha abbastanza mescole hard a disposizione. Non è escluso che qualcuno possa azzardare la soft in partenza per scalare posizioni oppure riservarla nel finale con pista più gommata. Occhio come sempre alle Safety Car o Virtual.
Griglia di partenza GP Qatar con tutte le penalizzazioni
|1ª fila
|1. George Russell 1:21.695
Mercedes
|2. Kimi Antonelli 1:21.823
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:22.175
McLaren
|4. Oscar Piastri 1:22.245
McLaren
|3ª fila
|5. Isack Hadjar 1:22.291
Red Bull
|6. Max Verstappen 1:22.332
Red Bull
|4ª fila
|7. Charles Leclerc 1:22.955
Ferrari
|8. Arvid Lindblad 1:23.032
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Lewis Hamilton 1:23.108
Ferrari
|10. Liam Lawson 1:23.134
Racing Bulls
|6ª fila
|11. Oliver Bearman 1:23.367
Haas
|12. Pierre Gasly 1:23.568
Alpine
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:23.654
Audi
|14. Franco Colapinto 1:23.659
Alpine
|8ª fila
|15. Nico Hülkenberg 1:23.899
Audi
|16. Carlos Sainz 1:24.370
Williams
|9ª fila
|17. Alexander Albon 1:24.552
Williams
|18. Rafael Câmara* 1:23.863
Haas
|10ª fila
|19. Fernando Alonso 1:24.710
Aston Martin
|20. Lance Stroll 1:25.250
Aston Martin
|11ª fila
|21. Valtteri Bottas 1:25.363
Cadillac
|22. Sergio Perez** 1:25.799
Cadillac
*Camara penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bortoleto
**Perez penalizzato di 5 posizioni per l’incidente con Camara a Las Vegas