La griglia di partenza del Gran Premio del Qatar con tutte le penalizzazioni, le previsioni meteo e le strategie con il limite a 27 giri fissato per ogni set di gomme

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tutta argento la prima fila del circuito di Lusail. Alle ore 17 scatta il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Che ha già un vincitore, quel Kimi Antonelli che parte secondo alle spalle del poleman Russell ma con tanta voglia di firmare la decima vittoria stagionale. Poche chance per la Ferrari che parte nelle retrovie con entrambi i piloti Leclerc ed Hamilton a caccia di una miccia che finora non si è accesa, magari con le gomme o con la strategia.

Lusail F1, due sole penalizzazioni: Camara e Perez

Dopo la pioggia di penalizzazioni di Las Vegas, il Qatar è più magnanimo con le sanzioni sulla griglia di partenza. Solo due che colpiscono Rafa Camara per un impeding in qualifica e Sergio Perez per l’incidente causato la settimana scorsa sulla Strip proprio con il brasiliano della Haas. Restano inalterate le prime posizioni con la pole di Russell che partirà davanti ad un Antonelli imbufalito forse per la prima volta col muretto Mercedes.

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Alle loro spalle continua il gioco delle coppie: le due McLaren di Norris e Piastri, le due Red Bull con Hadjar a sorpresa davanti a Verstappen, poi la prima Ferrari di Leclerc, 7° con l’altra rossa di Hamilton solo 9° a intreccio con le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson.

Strategia Qatar: la regola per le gomme, non più di 27 giri

A causa dell’elevata usura e deterioramento sulla pista di Lusail, è stato imposto il limite regolamentare di 27 giri per ogni set di gomme sui 57 totali, la gara impone quindi almeno due pit stop. Ma non è escluso che i team scelgano strategie ancora più aggressive con meno di 20 giri per set. Media-dura-dura è la scelta più probabile per avere maggiore grip e aderenza in partenza ma anche media-media-dura potrebbe essere una soluzione ideale per chi non ha abbastanza mescole hard a disposizione. Non è escluso che qualcuno possa azzardare la soft in partenza per scalare posizioni oppure riservarla nel finale con pista più gommata. Occhio come sempre alle Safety Car o Virtual.

Griglia di partenza GP Qatar con tutte le penalizzazioni

1ª fila 1. George Russell 1:21.695

Mercedes 2. Kimi Antonelli 1:21.823

Mercedes 2ª fila 3. Lando Norris 1:22.175

McLaren 4. Oscar Piastri 1:22.245

McLaren 3ª fila 5. Isack Hadjar 1:22.291

Red Bull 6. Max Verstappen 1:22.332

Red Bull 4ª fila 7. Charles Leclerc 1:22.955

Ferrari 8. Arvid Lindblad 1:23.032

Racing Bulls 5ª fila 9. Lewis Hamilton 1:23.108

Ferrari 10. Liam Lawson 1:23.134

Racing Bulls 6ª fila 11. Oliver Bearman 1:23.367

Haas 12. Pierre Gasly 1:23.568

Alpine 7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:23.654

Audi 14. Franco Colapinto 1:23.659

Alpine 8ª fila 15. Nico Hülkenberg 1:23.899

Audi 16. Carlos Sainz 1:24.370

Williams 9ª fila 17. Alexander Albon 1:24.552

Williams 18. Rafael Câmara* 1:23.863

Haas 10ª fila 19. Fernando Alonso 1:24.710

Aston Martin 20. Lance Stroll 1:25.250

Aston Martin 11ª fila 21. Valtteri Bottas 1:25.363

Cadillac 22. Sergio Perez** 1:25.799

Cadillac

*Camara penalizzato di 3 posizioni per impeding a Bortoleto

**Perez penalizzato di 5 posizioni per l’incidente con Camara a Las Vegas