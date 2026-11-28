Continua il dominio di Antonelli nelle prove libere, primo davanti a Russell in tre sessioni su tre. Le due Red Bull seguono a mezzo secondo, mentre Leclerc risale Hamilton crolla al 9° posto e si lamenta nel team radio con Carlo Santi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non ce n’è per nessuno. Kimi Antonelli continua a volare sul circuito di Lusail. Anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, il campione del mondo ha fatto segnare il miglior tempo dando la paga a tutti a cominciare dal suo compagno di scuderia, quel Russell che ha beccato quasi 3 decimi e Verstappen a mezzo secondo. Ancora in difficoltà le Ferrari ma se Leclerc è riuscito a strappare il 5° tempo dietro Hadjar, ha faticato tantissimo Hamilton che si è ancora una volta lamentato tanto nei team radio.

Antonelli vola ancora a Lusail, Kimi ha la pole in tasca

Determinato a centrare la decima vittoria stagionale. Kimi Antonelli non si ferma e cala il tris nelle prove libere del GP del Qatar. Dopo aver fatto sue le fp1 ed fp2, il campione del mondo 2026 ha centrato il miglior tempo anche nelle fp3, 1.22.400 netto rifilando 249 millesimi a Russell sempre e puntualmente battuto in questi due giorni. Il fenomeno bolognese sembra aver già iscritto il suo nome al palo della griglia di partenza di domani.

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Alle spalle delle due Mercedes, la Red Bull di Max Verstappen che tra una lamentela e l’altra via radio ha beccato mezzo secondo da Antonelli ma è stato davanti al compagno di scuderia Isack Hadjar. Quinto posto per la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc che sembra aver trovato qualche decimo qua e là per stare almeno davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. Perso nelle retrovie invece Lewis Hamilton, 9° a oltre un secondo anche preceduto da Lindblad.

Quanta fatica, il team radio di Hamilton

Ha passato un’ora a lavorare sulla sua SF-26 senza cavare un ragno dal buco. Come nelle altre sessioni, Lewis si è lamentato con il suo ingegnere di pista Carlo Santi, un po’ di tutto, della power unit della sua SF-26 ma anche dell’aerodinamica, arrivando a dire che l’auto non gira e non va veloce. Insomma non c’è bene su sta rossa.