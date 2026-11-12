La Haas sfoglia la margherita per deciderà chi tra Camara e Hirakawa correrà le ultime tre gare della stagione di F1, Ferrari impressionata dal brasiliano, Toyota spinge per il giapponese

Una settimana di sosta, per tirare il fiato dopo il tour de force tra Centro e Sud America ed in vista del gran finale di stagione. Il Mondiale di F1 è ai titoli di coda una volta assegnati entrambi i trofei, piloti ad Antonelli, e costruttori alla Mercedes. Tra i vari team in cerca di gloria c’è sicuramente la Haas che deve decidere chi far correre nelle tre gare restanti: Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, tra Hirakawa e Camara mentre la Ferrari è contenta dell’esordio del brasiliano a Interlagos.

Haas sfoglia la margherita: Camara o Hirakawa

La scuderia americana sta sfogliando la margherita in vista del finale di stagione. Archiviato l‘addio, non senza polemiche, di Esteban Ocon, sulla Haas nel giro di una settimana hanno esordito, Hirakawa in Messico, andando pure a punti, e Rafael Camara, in Brasile. Restano tre gare alla fine della stagione, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, queste ultime due fresche di ennesima e forse definitiva conferma nonostante i venti di guerra in zona.

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Haas pare sia combattuta. Il team principal Komatsu ha giudicato in maniera positiva l’esordio di Camara nella gara di casa nonostante l’ultimo posto al traguardo in una gara difficilissima e piena di colpi di scena e cambi di condizioni. C’è però un elemento da considerare. Camara è in lizza per il campionato di F2, anzi, è in testa alla classifica con 7 punti di vantaggio su Tsolov e al dà della importanza maggiore di chiudere la stagione su una F1 che sarà anche quella che guiderà il prossimo anno, sarebbe bello fargli provare a vincere il titolo. Dall’altra parte però anche il giapponese ha fatto bene in Messico riuscendo ad acciuffare un punto postumo dopo la penalizzazione delle Alpine.

Cosa dice il regolamento: limite di 4 piloti per team

Finora la Haas ha fatto ruotare 4 piloti in stagione: Ollie Bearman non è mai stato sostituito mentre l’altra monoposto ha visto guidare Ocon fino ad Austin e poi Hirakawa in Messico e Camara in Brasile. Il team americano ha quindi raggiunto il limite di quattro piloti per scuderia previsto da una regolamento forse sconosciuto ai più. La Haas dunque, anche volendolo, non può più utilizzare nuovi piloti in questo campionato di Formula 1 2026.

Camara a Las Vegas, poi Hirakawa e Toyota pensa a Bearman…

A questo punto la soluzione per Haas potrebbe essere quella di un’alternanza. Reduce dal punto conquistato all’esordio repentino in Messico, dopo la rottura con Ocon, Ryo Hirakawa potrebbe tornare alla Haas per le ultime due gare della stagione 2026 di F1. Rafael Camara dovrebbe correre la prossima gara, a Las Vegas prima di restituire il sedile per Qatar e Abu Dhabi al giapponese che la scorsa settimana ha conquistato in quel di Monza il titolo mondiale piloti del WEC.

Questa mossa permetterebbe a Camara di lottare per il campionato di Formula 2, che attualmente guida con soli sette punti di vantaggio e che si concluderà proprio con la doppia trasferta Qatar-Abu Dhabi, parallelamente alla F1. Per la Toyota, partner di Haas, ha senso lasciare che Camara concluda il suo percorso in F2 e far correre Hirakawa nelle ultime due gare. Le ottime prestazioni del pilota giapponese, unite alle qualità innate del brasiliano, potrebbero inoltre rafforzare la posizione della Haas nelle trattative contrattuali con Bearman.

Ferrari soddisfatta dall’esordio di Camara

La difficile gara che Camara ha portato a termine a Interlagos non è sfuggita all’occhio attenta della Ferrari. Il brasiliano ha impressionato sia Ferrari che Haas dopo il suo debutto in F1 in Brasile. Nonostante due incidenti in qualifica, il brasiliano ha mostrato una velocità sufficiente a suggerire che un passaggio in Q3 fosse possibile. Ancora più incoraggiante, durante alcune parti del suo ultimo stint di gara con gomme morbide, Camara era meno di due decimi più lento del compagno di squadra Oliver Bearman. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur ha descritto la sua velocità in qualifica come «impressionante», mentre il boss della Haas Ayao Komatsu ha elogiato il suo ritmo ma ha sottolineato la necessità di una maggiore costanza.