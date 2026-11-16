La Haas conferma il "ferrarista" Rafa Camara per il GP di Las Vegas ma non per Qatar e Abu Dhabi dove torna la paura dopo gli ultimi attacchi dell'Iran. E Bearman chiama di nuovo la Ferrari

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Come era nelle previsioni e come vi avevamo anticipato, la Haas ha ufficializzato la conferma di Rafa Camara che correrà il Gran Premio di Las Vegas del prossimo fine settimana. Nessuna decisione invece è stata presa al momento dal team americano per le ultime due gare di Qatar e Abu Dhabi dove resta concreta la possibilità del ritorno di Ryo Hirakawa. Anche se torna la paura in Medio Oriente dopo l’ultimo attacco a pochi km dal circuito di Lusail. Intanto, Ollie Bearman ha lanciato un’altra chiamata alla Ferrari sul suo futuro.

Haas ufficiale: Camara correrà a Las Vegas

Sciolti i dubbi in casa Haas almeno per la prossima gara. Come vi avevamo anticipato, la scuderia americana ha comunicato che Rafa Camara tornerà al volante della VF-26 questo fine settimana in occasione del Gran Premio di Las Vegas, terzultima prova del Mondiale di F1. Conferma dunque per il brasiliano che aveva esordito in occasione in Brasile impressionando a tratti nonostante l’ultimo posto finale tra i piloti al traguardo dopo una gara non facile con continui cambi di asfalto causa pioggia.

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Prodotto della Ferrari Driver Academy e gran prospetto per il futuro, Camara il prossimo anno sarà pilota titolare proprio della Haas che lo ha promosso dopo la parentesi di Hirakawa in Messico conseguente la cacciata di Esteban Ocon dopo uno scontro, nel vero senso della parola, con il team principal Komatsu.

Hirakawa correrà le fp1 a Las Vegas e poi Qatar e Abu Dhabi

Fresco del suo titolo WEC conquistato a Monza due settimane fa, Ryo Hirakawa sara comunque in pista in Nevada e prenderà il posto di Bearman nella prima sessione di prove libere dedicata ai rookie. Il pilota giapponese, 32 anni, ha esordito in Messico prendendo il posto di Ocon subito dopo la cacciata del pilota francese ed è andato a punti, 10° dopo la penalizzazione post gara delle due Alpine.

Haas non ha confermato la line up per le ultime due gare della stagione. Molto probabile che Hirakawa corra in Qatar e Abu Dhabi al posto di Camara che sarà impegnato nel finale del campionato di F2 dove è in testa con soli 7 punti di vantaggio su Tsolov. Ricordiamo che finora la Haas ha fatto ruotare 4 piloti in stagione: Bearman, Ocon, Hirakawa e Camara. Il team americano ha quindi raggiunto il limite di quattro piloti per scuderia previsti dal regolamento.

Bearman chiama la Ferrari: “Voglio vincere in rosso”

Lui ci sarà sicuramente, a Las Vegas come pure in Qatar e Abu Dhabi. Mentre non ci sono novità, ancora, sul 2027 di Oliver Bearman. Il pilota inglese non ha ancora rinnovato con la Haas. Quella che sembrava una formalità è diventata una sorte di braccio di ferro. Intanto Ollie continua a mandare messaggi nemmeno tanto velati alla Ferrari per un futuro al posto di Leclerc o di Hamilton: “Lottare per il titolo mondiale è il mio obiettivo di vita. Il sogno supremo sarebbe realizzarlo con la Ferrari. È ciò che mi fa alzare dal letto ogni mattina e mi spinge a lavorare più duramente possibile. Spero di poter indossare di nuovo la tuta rossa un giorno e rendere i tifosi della Ferrari estremamente orgogliosi di me” ha dichiarato, più dichiarazione d’amore di questa…

Torna la paura in Qatar e Abu Dhabi, F1 a rischio?

Meno di una settimana fa è arrivata la conferma da parte del presidentessimo Ben Sulayem riguardo la disputa delle gare di Abu Dhabi e Qatar che chiuderanno il Mondiale 2026 di F1. Eppure nelle ultime ore è salita nuovamente la tensione bellica in quelle zone del Medio Oriente. Il Bahrein ha confermato di aver intercettato attacchi aerei iraniani dopo aver emesso avvisi di sicurezza d’emergenza.

Secondo l’agenzia Reuters, l’Iran afferma di aver lanciato sei droni contro un’installazione militare statunitense in Bahrein, a circa 110 km dal Circuito Internazionale di Lusail in Qatar dove si correrà tra due settimane. L’escalation arriva appena cinque giorni dopo che la Formula 1 ha abbandonato il suo piano di contingenza per sostituire i Gran Premi di Qatar o Abu Dhabi con Imola. Entrambe le gare sono ancora programmate per svolgersi, senza annunci di cancellazioni o rinvii. E l’opzione Imola non è più praticabile, nel caso, quella di Las Vegas potrebbe essere l’ultima gara del campionato.