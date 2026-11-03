Hamilton attacca di nuovo Leclerc dopo l'episodio in curva 4 nel Gran Premio del Messico costato la vittoria alla Ferrari ma ha solo parole dolci per Kimi Antonelli campione del mondo con la Mercedes

Nemmeno a 24 ore di distanza dalla fine del Gran Premio del Messico, Lewis Hamilton ha dimenticato lo screwjob di Charles Leclerc alla partenza costato una vittoria e molto probabilmente la doppietta alla Ferrari. Un lungo post sui social in cui il pilota inglese ha ribadito i concetti espressi a caldo alla fine della gara seppur in maniera meno forte. Ma il 7 volte campione del mondo non ha voluto dimenticare la conquista del Mondiale da parte di Kimi Antonelli che lui stesso ha visto crescere in Mercedes.

Hamilton rincara la dose su Leclerc: “Perdere una vittoria così fa male”

Non si calmano le acque in casa Ferrari dopo quanto successo nelle prime curve del Gran Premio del Messico che ha finito per stizzire anche il presidente Elkann. Hamilton si sente tradito, non si aspettava un attacco, quell’attacco, così forzato da parte di Leclerc in curva 4. Che di fatti è costato la vittoria sia a Lewis che a Charles e una possibile doppietta della Ferrari. E dopo le parole al fiele pronunciate sia nel team radio che a caldo, dopo la gara, il pilota inglese ha rincarato la dose via social nel suo classico post… post GP:

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Il nostro weekend è stato pieno di sfide. Ci sono state molte difficoltà, ma i nostri meccanici e ingegneri hanno fatto un lavoro incredibile. Siamo cresciuti molto insieme quest’anno, e questo progresso ha richiesto un impegno enorme da parte di tutti in pista e dietro la fabbrica. Ecco perché perdere ciò che avrebbe potuto essere una vittoria fa così male. Dobbiamo cogliere ogni opportunità che abbiamo, è incredibilmente frustrante, e non posso fingere il contrario.

L’attacco diretto di Lewis a Charles dopo il Messico

Anche se la dinamica dell’episodio continua a dividere colpevolisti ed innocentisti, nella sua analisi, pur senza nominarlo, Hamilton continua a sottolineare la poca voglia di sacrificarsi per la Ferrari da parte di Leclerc che a suo dire, chiari i riferimenti a fine gara, avrebbe anteposto i suoi interessi personali a quelli del team: “Siamo tutti qui per correre e vogliamo vincere. Lottare è necessario, ma quando quella battaglia costa alla squadra, dobbiamo essere onesti e imparare da essa. Possiamo spingere l’uno l’altro fino al limite e comunque onorare la responsabilità di tutti coloro che ci hanno messo in questa pista”.

Da Hamilton solo parole al miele per Antonelli campione

Ma il primo pensiero di Lewis nel suo post sul Gp del Messico è stato per la vittoria del campionato del mondo da parte di Antonelli. Hamilton conosce bene Kimi, lo ha visto crescere, in tutti i sensi, negli anni della Mercedes ed ecco perchè per il 20enne neo iridato, le parole del 7 volte campione del mondo sono davvero speciali: “È stato un momento di grande emozione vedere il tuo percorso così da vicino e essere lì a festeggiare con te, è stato il momento più importante della mia vita. È stato davvero meritato e un record che rimarrà per molto tempo. È stato fantastico vedere la tua squadra a Mercedes festeggiare con te. Goditi questo momento, tieni stretta la tua famiglia, tieni viva la tua passione e la tua energia”.