Tra errori e malintesi col muretto e con il suo ingegnere di pista Carlo Santi, resta l'idea che Hamilton finisca sempre per essere penalizzato dalle scelte della Ferrari o dalle sue

Se non fosse colorata di rosso e non avesse un Cavallino Rampante nero su fondo giallo sul telaio verrebbe da chiedersi che fine abbia fatto la vera Ferrari. Ma non tanto quella dei tempi d’oro di Michael Schumacher e Jean Todt. Anche quella ordinata e coordinata che non più tardi di qualche mese fa, prima dell’estate, vinceva con Hamilton in Spagna e con Leclerc a Silverstone.

Dispersa tra le pieghe di scelte sbagliate, assetti incomprensibili, alti e bassi di prestazioni con un Lewis che non ne azzecca più una in un continuo malinteso col suo muretto, con Carlo Santi e non solo. Quasi che l’inglese avesse perso la fiducia, che si sentisse un corpo estraneo e non centrano solo gli screzi con Leclerc e e le diverse opinioni di gestioni del team con Vasseur.

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Ferrari, risultato pessimo in Brasile

Anche questa volta si vince la prossima. Un altro weekend negativo per la Ferrari. Se nelle ultime gare c’era stato qualche lampo, con Leclerc, meno con Hamilton, a Interlagos le rosse si sono perse in un bicchiere d’acqua. Non solo quella scesa a intermittenza sulla pista brasiliana. Dopo diverse settimane di forte tensione all’interno del team a causa degli screzi tra i due piloti, il Brasile ha visto Charles e Lewis in grandissima difficoltà, chiudere rispettivamente all’ottavo e nono posto dopo una rincorsa che ha vissuto di sussulti, vedi quello dell’inglese alla partenza, di rimonte e di sorpassi ma di un risultato finale scadente come tante delle scelte compiute dal muretto e dai piloti.

Sbaglia la Ferrari, sbaglia Hamilton: sbagliano tutti

Hamilton ha disobbedito all’ordine di pit stop per “mancanza di informazioni”. Chi lo sa, forse. Tra le pieghe delle dichiarazioni post gara, il pilota inglese si è preso la responsabilità di non essere rientrato ai box in occasione del secondo acquazzone e del terzo pit stop per mettere le intermedie nel finale di gara. Lewis ha affermato di non aver compreso le istruzioni della sua squadra, che alla fine lo hanno penalizzato più del necessario, facendogli fare un giro in più con gomme slick su pista bagnata, giro in cui si è girato, terminando poi la gara di Interlagos in nona posizione.

“L’ultimo messaggio che ho ricevuto era che sarebbe rimasta una pioggerella, e ho pensato, ‘Okay, questo è il mio momento per continuare a spingere,’ perché potevo rimanere in pista in quelle condizioni – le parole di Hamilton dopo la gara in cui il pilota si è assunto la responsabilità della scelta di restare in pista – Non ho sentito che stava piovendo più forte nel primo settore, e sono passato davanti ai box, sono arrivato alla Curva 1, e lì era bagnato. Purtroppo questo ci è costato un paio di posizioni, ma per il resto, il team ha fatto un ottimo lavoro.”

Team radio Ferrari: Hamilton e Carlo Santi non si capiscono

Che il Gran Premio del Brasile sia stato caotico non ci sono dubbi ma resta l’impressione che l’intesa tra Hamilton e il suo ingegnere di pista che sembrava ottima fino a prima dell’estate si sia un attimo raffreddata. Non siamo ai livelli del rapporto glaciale con Riccardo Adami lo scorso anno, costato poi il posto al muretto all’ingegnere di pista in passato di Sainz, ma di sicuro c’è qualcosa da rivedere. Lewis è un pilota che vuole molto feedback e in questo momento non ce l’ha, finendo col fare spesso di testa sua, come a Singapore, sbagliando.

In Brasile è successo più volte che Hamilton non abbia trovato risposta nelle sue domande o richiesta a Santi finendo con il mancare di nuovo l’ingresso in pit lane, proprio come successo a Singapore. Questi i momenti più concitati dei team radio di Lewis.

Hamilton viene richiamato per il 2° pit stop, mette di nuovo le soft e si ritrova doppiato dietro Norris

Lewis: «Cosa sta succedendo, amico? Non so niente! In che posizione sono?»

Santi: «Ti informo.»

Lewis: «Come mai non lo sai? Perché Norris è davanti a me? Ci stanno dando un giro?»

Santi: «Ci stanno dando un giro, sì.»

Malinteso Hamilton-Santi nel finale quando ricomincia a piovere

Santi: “Box, box, box!”

Lewis non riesce a entrare ai box: “Ho mancato l’ingresso in pit lane”

[Hamilton si gira prima di rientrare ai box]

Lewis: «Ehi amico, non hai detto che pioveva! Pensavo di poter continuare, la pista era a posto… In che posizione sono adesso?»

Santi: «Non lo so.» [Hamilton è 9° staccato di mezzo minuto da Leclerc]

Brasile come Singapore, la sfiducia di Hamilton

Le voci di contrasti con Vasseur, gli attriti con Leclerc, i rumors sulla voglia di di cambiare l’organizzazione di Maranello. Se è vero che tre indizi fanno una prova: Hamilton dopo Monza appare sempre più isolato nella Ferrari. In Brasile si è visto un film già visto in Malesia e Singapore col pilota che decide di non seguire le indicazioni del muretto, a Sepang rifiutandosi di mettere le gomme da bagnato dopo che gli erano state messe le slick su pista ancora bagnata alla partenza e poi a Singapore restando in pista con le soft ignorando la chiamata per il pit durante la Virtual Safety Car per il ritiro di Perez.

L’impressione è che Hamilton non si fidi più delle scelte Ferrari. Provando a fare di testa sua. Ma c’è di più visto che proprio dopo la gara di Singapore, Fred Vasseur non è stato tenerissimo con il suo pilota sottolineandone l’errore con estremo cinismo, cosa mai fatta in passato, con Leclerc ad esempio, proprio mentre Lewis stava scendendo stremato dalla sua SF-26. Se ci mettiamo poi il carico delle voci di un Lewis mal sopportato da parte di Maranello, allora il quadro appare piuttosto fosco.

E sullo sfondo si staglia, sempre attuale il discorso relativo al rinnovo del pilota inglese. Gli ultimi mesi di Lewis non sono stati all’altezza della prima parte della stagione. Paradossalmente dopo la vittoria di Barcellona le prestazioni dell’inglese sono calate e sono risalite quelle di Leclerc che infatti da Silverstone in poi ha fatto più podi e più punti del compagno tanto da insidiarne il podio in classifica piloti già messo in seria crisi a suon di vittorie da Verstappen. E a questo punto l’opzione Bearman diventa più che una boutade.