La Ferrari e le questioni irrisolte tra Hamilton e Leclerc, cronaca di un dissing ai limiti dell'irrisolvibile mentre si continua a parlare di un futuro di Antonelli in rosso come la panacea di tutti i mali di Maranello

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Domenica a motori spenti. Quelle che non si spengono sono le polemiche che in Ferrari non mancano mai. E mentre la F1 si prepara all’ultimo sussulto di una stagione lunga, lunghissima e stressante, con le ultime tre gare in calendario, a Maranello si guarda già al 2027, l’ennesimo anno della speranza. Quella anche di placare gli attriti tra Hamilton e Leclerc, impresa pari solo al costruire una monoposto finalmente vincente in tutte le condizioni. Il tutto mentre si continua a parlare di un futuro di Antonelli in rosso, chissà forse l’unica vera soluzione a un dissing tra i piloti che finisce per minare i già precari equilibri del Cavallino Rampante.

Il conflitto tra Hamilton e Leclerc logora la Ferrari

Sono passate due settimane eppure sembra oggi. Due domeniche fa Kimi Antonelli saliva sul tetto del mondo, in Messico, vincendo il suo primo storico mondiale di F1. In quella stessa gara, alla partenza, lo scontro in pista, alle prime curve tra Hamilton e Leclerc era il detonatore di un ordigno che covava da tempo in casa Ferrari.

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Il resto è storia. Lewis non ha gradito quella manovra di Charles, così come tante altre cose “storte” della gestione di ingaggio col monegasco. Da qui il 7 volte campione del mondo è andato forse oltre sfruttando la sua aura e i suoi titoli. Arrivando a rincarare la dose nel media day del GP del Brasile, in contumacia Leclerc, a Monaco per la nascita della figlia.

Polveriera Ferrari: il cocco Leclerc e lo spauracchio Hamilton

Non fatevi ingannare dall’apparente cordialità dei piloti della Ferrari a Interlagos; tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton permangono tensioni molto reali. I due piloti si sono comportati in modo impeccabile durante il Gran Premio del Brasile, seguendo persino gli ordini di scuderia e lasciandosi a vicenda ampio spazio, ma in una gara segnata in negativo per le due rosse con poco in palio se non nelle posizioni di rincalzo.

Quindi ci sono tutte le ragioni per credere che quando la Ferrari tornerà a lottare per il podio (si spera), che sia a Las Vegas, in Qatar o ad Abu Dhabi, Hamilton e Leclerc torneranno a darsi battaglia con le unghie e con i denti. I problemi restano e sono più radicati, politici come li ha definiti Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera. Parlando di due opposte fazioni, una per Hamilton più scarna e una più folta che parteggia per Leclerc.

Hamilton vuole cambiare la Ferrari, dal di dentro, lo ha già detto più volte. Del resto se non si vince dal 2007 un titolo piloti e dal 2008 un titolo costruttori, un motivo ci sarà. Maranello però è conservatrice, si discosta per antonomasia dal modus operandi dei team inglesi con sede nella F1 Valley. Ed è per questo che gran parte del reparto corse Ferrari resta più vicino a Leclerc. Hamilton ha un peso importante, sicuramente fuori dalla scuderia a livello politico e mediatico, ma tra le quattro mura di Maranello, pur essendo rispettato da tecnici e meccanici, a volte può essere percepito come un corpo estraneo, che vuole cambiare il modo di essere e di lavorare del Cavallino Rampante.

Il ruolo di Elkann e di Vasseur

E se Vasseur ha parlato, in politichese, a Interlagos, il suo tentativo è sembrato ancora una volta leggero, privo di polso, di quella capacità decisionale tipica dei Wolff e degli Horner. Ha provato a spegnere il fuoco usando una pistola ad acqua. Dall’altra parte, molto più in alto, i vertici Ferrari non si sono espressi almeno ufficialmente sulla questione.

Ciò che è trapelato e risaputo è l’insofferenza del presidente John Elkann. Del resto è un momento particolare in casa Ferrari in cui si decide anche il futuro a breve e medio termine. Il 2027 è già adesso per Maranello che spera di trovare nella leggera modifica ai regolamenti sulle power unit e nella nuovo monoposto la spinta per essere davvero in lotta per il Mondiale.

Antonelli e il futuro in Ferrari

Nella vicina San Marino ma lontano dalle polemiche di Maranello, Kimi Antonelli si gode tutta la popolarità del suo titolo mondiale. Dall’ovazione di San Siro agli onori del Presidente della Repubblica Mattarella. E’ il suo momento, se l’è guadagnato, guai a chi glielo tocca. Mentre sono in molti ad auspicare, a chiedersi se e quando Kimi si vestirà di rosso.

Una sorta di tormentone e non potrebbe essere altrimenti visto che l’Italia era da decenni, per la precisione 73 anni, che non aveva un campione del mondo di F1. Un fenomeno, senza nulla togliere ai vari Fisichella, Patrese, Trulli tanto per restare agli ultimi trent’anni. Nelle ultime settimane, dopo la conquista del titolo, in tanti hanno riaccostato Kimi alla rossa, gli ultimi in ordine di tempo Bernie Ecclestone e Gunther Steiner.

Così come è stato nel recente passato con Verstappen, prima che rinnovasse con Red Bull, se c’è una cosa che alla Ferrari in questi anni non è mai mancata sono i piloti, da Alonso a Vettel arrivando a Leclerc ed Hamilton. Ma di certo la suggestione di un Antonelli vestito di rosso non può essere l’unica soluzione per riportare la Ferrari in alto, dove le compete, per storia e non solo.