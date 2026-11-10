La F1 ha informato Imola che non sarà più necessaria come sede ultima del Mondiale e Ben Sulayem ha confermato i Gp di Qatar e Abu Dhabi. Doccia fredda per Kimi Antonelli che sperava di fare festa proprio correndo al Santerno

Non ci sarà nessuna festa tricolore per Antonelli. Di sicuro Kimi non festeggiare il Mondiale di F1 oramai in cassaforte a Imola correndo l’ultima gara della stagione. A spegnere qualsiasi sogno di un secondo gran premio italiano sotto l’albero di Natale (si sarebbe corso a inizio dicembre) è stato il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem che con un messaggio ha confermato il calendario in essere e specialmente le ultime due tappe, quelle del Qatar e di Abu Dhabi in bilico per gli arcinoti e tristi venti di guerra in Medio Oriente.

Abu Dhabi e Qatar si faranno, Ben Sulayem categorico

La notizia era nell’aria da tempo. Anche se Imola ci ha sperato fino all’ultimo. Con un messaggio social, il presidentissimo FIA Mohammed Ben Sulayem ha anticipato l’ufficialità della FOM relativamente alla disputa dei gran premi del Qatar e di Abu Dhabi in forse fino a stamattina per le tensioni in Medio Oriente:

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“Siamo pronti per il Qatar e l’Abu Dhabi. Siamo pienamente preparati e impegnati a consegnare due weekend eccezionali dei Grand Prix e una conclusione spettacolare al Campionato Mondiale FIA di Formula One. Non vediamo l’ora di accogliere i piloti, le squadre e i tifosi in due piste iconiche per una conclusione indimenticabile della stagione. Ci vediamo sulla pista”.

Confermato quindi il calendario della Formula 1 che invece a inizio stagione aveva subito diverse modifiche a seguito proprio dello scoppio del conflitto in Iran e della sua successiva diffusione nella regione, le gare in Arabia Saudita e in Bahrein tra marzo e aprile erano state prima rinviate e poi cancellate per motivi di sicurezza. Sebbene il Bahrein sia riuscito a rientrare nel calendario il mese scorso grazie a un accordo per far disputare la gara in Malesia, mentre la tappa in Arabia Saudita è stata definitivamente cancellata.

Niente festa di Antonelli a Imola

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ci ha sperato fino a ieri. Sarebbe stato suggestivo concludere il Mondiale F1 proprio a Imola, in Italia nell’anno della vittoria del Mondiale da parte di Antonelli. Proprio Kimi aveva dato l’ultima stilla di speranza al circuito del Santerno al suo arrivo in Italia, all’Aeroporto di Bologna circondato dall’affetto della sua gente a cui avrebbe voluto dare appuntamento per l’ultimo week end di novembre o il primo di dicembre tra la Tosa e la Rivazza. Ed invece niente da fare.

Proprio la vittoria del titolo da parte di Antonelli aveva portato una piccola ventata di ottimismo. Non solo per la nazionalità del nuovo campione del mondo che avrebbe reso la tappa di Imola ideale come chiusura della stagione. Ma anche perchè col titolo assegnato, dal punto di vista sportivo, la cancellazione di una gara su due non avrebbe inficiato ipotetica lotta tra piloti. Apprezzabilissimo lo sforzo da parte di Imola non solo nel dare la sua disponibilità ma nell’essere pronto a ospitare la gara e a prepararsi per farlo fino a questa mattino quando è arrivata la notizia che no, non ci sarà un nuovo GP sul circuito del Sanremo.

Perchè la F1 non poteva cancellare Abu Dhabi e Qatar

Nel corso del weekend del Gp del Brasile, piloti e team sono stati nuovamente interpellati in merito alle gare in Medio Oriente, e la maggior parte ha espresso fiducia nella FOM e nella FIA, ritenendole in grado di prendere la decisione corretta. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, aveva precedentemente dichiarato che non avrebbe corso rischi in materia di sicurezza.

Ma del resto, soprattutto dopo che la MotoGP ha corso la scorsa settimana in Qatar, nonostante l’ammutinamento della Yamaha, ha dimostrato come si possa correre in un modo o nell’altro da quelle parti. E questo nonostante, proprio in vista della gara di Lusail, i piloti del Motomondiale si fossero mossi per non andare in Medio Oriente, sicuramente molto di più di quelli della F1. Ma nonostante l’appoggio della maggior parte dei team, Marquez e compagni non aveva ottenuto molto. Dorna e Liberty Media (la stessa proprietaria della F1) hanno tenuto la barra a dritta e alla fine hanno vinto: in Qatar si è corso.

Se consideriamo poi i tantissimi aspetti economici che la F1 ha negli Emirati con tantissimi munifici sponsor, è chiaro perchè, al di là di tutti i protocolli di sicurezza, le importanti entrate dall’oriente valgon bene un po’ di strizza.