La lunga domenica di Kimi Antonelli che stasera alle 21 prenderà il via al Gran Premio del Messico per diventare campione del mondo di F1: papà Marco impegnato al Mugello, il giallo sulla coppa del mondo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci siamo, quella Mercedes numero 12 va solo portata al traguardo. Possibilmente in posizione 9 o 10 o anche di più. Senza prendere rischi, stando con cent’occhi aperti specie alla partenza per uno che una volta tanto non sarà davanti a tutti. La domenica più lunga della vita di Andrea Kimi Antonelli inizia sfasata rispetto alla sua Italia dove in tanti aspettano le ore 21, quelle della partenza del Gran Premio del Messico che dovrebbe incornare il talento bolognese campione del mondo di F1. Come suona bene questa frase. E allora, occhio allo start, attenzione alla febbre che sale, speriamo solo d’attesa visto l’influenza di giovedì che ancora si sente e il giallo sulla presenza di papà Marco fino all’altro giorno al Mugello coi suoi ragazzi della Antonelli Motorsport.

Antonelli, sale la febbre da campione: la partenza ultimo ostacolo (forse)

Kimi Antonelli partirà dalla P4 alle ore 21 in punto in Italia per quella che sarà una gara storica, per lui, per la F1 e per l’Italia del motorsport e non solo. Dopo una stagione eccezionale manca solo un ultimo sforzo, due punti, o forse uno o forse nessuno. Chi lo sa visto che i due unici contender, ancora rimasti in corsa matematicamente, sono uno in pole, Hamilton, e l’altro in prima fila, Russell. Una coincidenza curiosa nel giorno in cui Kimi non va oltre il 5° posto in qualifica che diventa 4° per effetto della penalizzazione di Verstappen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proprio la partenza, con Max al fianco e Leclerc davanti, sarà il momento più delicato, forse, della gara di Antonelli che come già detto nelle interviste dovrà stare attento a restare lontano dai guai, superare indenne la prima curva e poi fare una gara di carattere, di solidità, come ne ha fatto tante, praticamente tutte quest’anno. Non sarà necessario strafare anche se bisognerà restare concentrati per evitare ogni tipo di errore. Kimi questo lo sa, è preparato.

Il retroscena di Nicola Larini: Marco Antonelli dal Mugello al Messico

Disponibile con tutti, a detta dei fan, il più disponibile. Se non è ai box o in pista, è probabile che Antonelli sia nel paddock a firmare autografi e scattare selfie con i tifosi a differenza di Hadjar. Un altro primato per Kimi che in questi giorni di Mexico City è stato solo. Non c’era al suo fianco papà Marco Antonelli. Incredibile casualità. Kimi Antonelli e suo padre Marco potrebbero entrambi diventare campioni nello stesso giorno.

Mentre Kimi è a un passo dal conquistare il suo primo titolo mondiale F1 in Messico, la squadra di famiglia, Antonelli Motorsport guida il Campionato Italiano GT Endurance con 14 punti di vantaggio prima della gara finale a Mugello. Ed è forse per questo che papà Marco è in Toscana, e potrebbe ma ancora non si sa, raggiungere solo in extremis Kimi in Messico.

A raccontare il tutto è stato con un post di elogio l’ex pilota di F1 Nicola Larini: “Al Mugello, visitando il box AKM della famiglia Antonelli ho trovato Marco Antonelli chinato sotto una sua Mercedes GT3 mentre verificava un sopraggiunto problema tecnico. gli ho chiesto se sarebbe partito per il Messico. Mi ha risposto: «Forse parto oggi»”.

L’ex Ferrari ha elogiato l’esempio di Marco Antonelli: “Mentre suo figlio è in Messico, alla vigilia di un Gran Premio che potrebbe regalargli un traguardo straordinario, lui era lì, in pista a lavorare. Una cosa che mi ha colpito particolarmente nonostante un appuntamento così importante per suo figlio, ha scelto di essere presente per seguire i propri piloti e rispettare gli impegni presi con i clienti che corrono con le sue macchine. La serietà, il rispetto e la professionalità di un padre che, nonostante un momento storico per il figlio credo sia una bella lezione: il successo non deve mai far dimenticare gli impegni presi e le persone che hanno riposto fiducia in te”.

Niente coppa del Mondiale di F1 per Antonelli, no della FIA

La FIA avrebbe rifiutato la richiesta della F1 affinché Kimi Antonelli potesse alzare al cielo del Messico il trofeo di Campione del Mondo. La FOM aveva chiesto un’eccezione per consentire che il trofeo venisse usato per una premiazione lampo, per qualche foto qualora Antonelli avesse conquistato il titolo questo fine settimana. Tuttavia, la FIA ha rifiutato, insistendo nel mantenere la tradizione. Se Antonelli diventerà campione domenica o al più tardi in Brasile, sul podio ci sarà solo una rappresentazione digitale del trofeo. Il trofeo vero e proprio verrà consegnato alla cerimonia di fine stagione della FIA il 12 dicembre.

Antonelli se ne farà una ragione, il titolo è lì ad un passo. Prendilo Kimi, è tutto tuo.