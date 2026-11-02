Kimi Antonelli è campione del mondo di F1. Al secondo match point utile, il pilota bolognese della Mercedes arriva terzo al Gp del Messico dietro alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. A 73 anni di distanza dall’ultima volta con Alberto Ascari, Antonelli riporta in Italia il titolo piloti. Al Teatro Betti di Casalecchio di Reno, città natale del pilota, è stato allestito un maxischermo per seguire in diretta la gara. (ServizioDi Filippo Rubini)
F1, Kimi Antonelli campione del mondo: la gioia dei tifosi a Casalecchio di Reno
Festa grande nella città natale di Kimi dopo il terzo posto in Messico, valso l'aritmetica conquista del titolo.