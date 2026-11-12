Prima conferenza stampa in quel di casa sua a San Marino per il neo campione del mondo di F1 Kimi Antonelli, che nonostante il recente successo sembra non vedere l'ora di provare a ripetersi l'anno prossimo

Dopo i festeggiamenti a Brackley al quartiere generale della Mercedes, Kimi Antonelli si è recato a San Marino, dove ha ricevuto l’onorificenza dell’Ordine di Sant’Agata con il grado di commendatore e tenuto la prima conferenza stampa da campione del mondo a casa sua. Una conferenza in cui ha ricordato le emozioni vissute in stagione e ribadito la voglia di confermarsi l’anno successivo, con la speranza di poter vivere tanti altri appassionanti duelli con Lewis Hamilton. Prima della nuova stagione però per l’azzurro ci sarà tempo anche per un po’ di meritato riposo, durante il quale però potrebbe tornare in pista per una sfida con Jannik Sinner.

Antonelli ha ancora fame

L’appetito, si sa, vien mangiando, ed ecco allora che dopo la vittoria del suo primo mondiale di F1 Antonelli è già proiettato al futuro con una gran voglia di ripetersi: “Nonostante la vittoria ho forse ancora più fame di prima. Vincere è una sensazione bellissima e una delle cose più belle che ti possano accadere. Vuoi rivivere il momento sempre di più. Queste ultime gare per me sono già la preparazione per il 2027, quindi l’obiettivo è finire bene l’anno, magari con qualche vittoria, e cercare di replicarsi l’anno prossimo. E’ solo l’inizio”.

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Vincere anche l’anno prossimo non sarà però facile per Antonelli e la Mercedes, che nella seconda parte di questa stagione hanno visto le avversarie avvicinarsi e ridurre enormemente il gap presente a inizio stagione. Per questo motivo Kimi ci ha tenuto a evidenziare l’importanza delle ultime gare mancanti del campionato in corso per presentarsi con fiducia all’inizio del 2027: “E’ importantissimo andare in pista e vincere per far vedere che siamo ancora i migliori. Red Bull, McLaren e Ferrari si sono avvicinate molto e noi non siamo dominanti come a inizio stagione. Le prestazioni tra noi sono più vicine e da pista a pista possono cambiare i valori in campo. E’ difficile dire se riusciremo a replicarci con il budget cap e i limiti di ore in galleria del vento, che sono meno per noi adesso che abbiamo vinto. Sarà importante finire bene la stagione e continuare a lavorare sul pacchetto nuovo perché dobbiamo capire ancora tante cose. Faremo tante prove in questi tre GP per capire meglio la macchina per il prossimo anno. Sarà importante spingere e cercare di vincere le ultime gare per andare nel 2027 con più grinta”.

Il messaggio di Antonelli ad Hamilton e alla Ferrari

Per la prossima stagione Kimi ha anche ammesso che gli piacerebbe molto duellare con Hamilton. Una sorta di guanto di sfida a Lewis e alla Ferrari, che per rispettare il desiderio di Antonelli (e del britannico) dovrà cercare di avvicinarsi ulteriormente alla Mercedes per poter competere seriamente per la conquista del mondiale: “Mi piacerebbe duellare con Lewis. Già il finale di stagione può darci l’idea di quello che potrà essere il prossimo anno. Sarebbe una bella sfida per me trovarmi a dover lottare tutti i Gran Premi con piloti di quel calibro. Non vedo l’ora di finire bene questa stagione e aspettare il 2027”.

Antonelli “sfida” Sinner

Prima delle eventuali sfide con Hamilton della prossima stagione, per Antonelli potrebbe essercene una più informale con un suo amico e altro grande campione, Jannik Sinner: “Abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare ma se vuole farne una in GT3 lo faccio volentieri. E’ molto carino con me, ci teniamo in contatto perché siamo amici ed è bello vedere supporto da uno come lui. Spero davvero di fare una giornata assieme in macchina o in kart a fine stagione”.

Il rammarico per Imola

Antonelli si è anche detto dispiaciuto che non si sia concretizzata la possibilità di chiudere il mondiale davanti al proprio pubblico a Imola, che si augura possa però tornare in maniera permanente nel calendario della F1: “Sarebbe stato bello chiudere il mondiale lì, mi piacerebbe che diventasse una tappa fissa del mondiale. È una pista a cui sono molto legato, la pista di casa in assoluto. È vicinissima, anche da san Marino. Sarebbe bellissimo, è un circuito old school molto tecnico, bellissimo da guidare. Ti da gusto. C’era l’opportunità di rifare il Gp a Imola ma purtroppo non succederà. Dentro di me ho sperato: finire la stagione con un altra gara di casa sarebbe stato un sogno. Sarebbe bello avere un altro Gp di San Marino a Imola in futuro”.

La dedica di Antonelli a San Marino

Prima di lasciare la conferenza stampa, Kimi ha lasciato una bella dedica a quella che è ora casa sua firmando il Libro degli Ospiti Illustri presente nella Sala del Consiglio dei XII del Palazzo Pubblico di San Marino: “Alla Repubblica di San Marino, grazie per la giornata di oggi perché è una di quelle che ricorderò per sempre. Grazie per la stima e tutto il supporto e grazie per avermi accolto a braccia aperte. Io nel mio piccolo continuerò a cercare di trasmettere valori positivi e cercherò di continuare a vincere e a portare in alto il Tricolore e San Marino. Con molto affetto. Kimi”.