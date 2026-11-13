Il fenomeno Antonelli è ovunque, la sua immagina campeggia anche sugli screensaver dei pc di tutto il mondo ed è un obiettivo mirato di un accordo tra Mercedes e Microsoft

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Si è preso l’ovazione di San Siro, l’ultima, di una lunga serie, per ora. Antonelli sta vivendo il suo magico momento e non potrebbe essere altrimenti per il più giovane campione del mondo della storia della F1 capace di riportare l’iride in Italia dopo 73 anni. Kimi è ovunque. E sicuramente in questi giorni vi è capitato di visualizzarlo anche sugli schermi dei vostri pc. C’è una spiegazione, c’entra la Mercedes, c’entra Microsoft e un po’ di “pilla” per dire soldi alla bolognese.

Antonelli è ovunque, anche sugli schermi dei nostri pc

Nel giro di 48 ore è stato visto a Brackley nella sede della Mercedes fare festa col team coi capelli tinti di tricolore; a San Marino ricevere l’alta onorificenza di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata e poi sugli spalti di San Siro a tifare e portare fortuna all’Italia di Roberto Mancini che ha battuto in rimonta la Francia in Nations League.

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Insomma è Antonelli mania a 360°: tv, giornali, siti (ci siamo anche noi), non parlano d’altro. Ed è anche giusto visto l’impresa che Kimi ha compiuto aggiudicandosi il Mondiale di F1. Kimi è ovunque e per chi si allontana un attimo dal pc eccolo comparire a bordo della sua Mercedes sullo schermo del pc. In bella mostra, lo screensaver dei vostri sogni è servito con il più giovane campione del mondo della storia della F1. Con utenti, tifosi e appassionati

Perchè Kimi è sui computer: accordo Mercedes-Microsoft

L’operazione è scoccata nelle ore successive alla conquista del titolo mondiale da parte di Antonelli, avvenuta oramai due settimane fa in Messico. E riguarda la partenership e sponsorizzazione della Microsoft con Mercedes annunciata proprio a partire da quest’anno per un importo di circa 60 milioni di euro. Un accordo che prevede supporto tecnologico alla scuderia di Brackley da parte della multinazionale americana. L’iniziativa in se per se mira a rendere sempre più globale l’immagine di Antonelli campione del mondo di F1 sfruttando anche la penetrabilità a livello d’immagine dello stesso Kimi sempre più personaggio a 360° con i suoi sorrisi, il suo essere se stesso e importante testimonial presso i giovani. Insomma l’Antonelli mania continua!