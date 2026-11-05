Antonelli e la scelta di tenere il 12 anche il prossimo anno, una scelta che sarebbe bello che Kimi cambiasse, perchè quell'1 non è solo un numero, lo sapeva anche Senna

Sono solo dei numeri. Ma non tutti e non in tutti i contesti. Il nuovo campione del mondo di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato, prima e dopo aver vinto il suo primo Mondiale che non metterà il numero 1 che spetta ai campioni del mondo sulla Mercedes il prossimo. Terrà il 12 che è stato il numero degli inizi di quello che è il suo idolo, Ayrton Senna. A Kimi non possiamo che dire di ripensarci perché è vero, è solo un numero ma quell’1 ha un significato che è il sale, l’humus e l’essenza pura della F1. il sogno di ogni bambino e ragazzo che si accosti all’automobilismo.

Perchè Antonelli dovrebbe mettere il numero 1 nel 2027

C’è stato un tempo in cui il numero 1 aveva un valore assolto, relativo, quasi un feticcio per i piloti, di Formula 1 e MotoGP. Un obiettivo, anzi l’obiettivo per antonomasia di chiunque si affacciasse nel motorsport. Un po’ come lo scudetto nel calcio, la maglia dell’iride nel ciclismo. Il numero 1 è il segno, il simbolo, l’effige di chi ce l’ha fatta. Ma non solo ad arrivare a giocarsi un titolo mondiale, ma a vincerlo, a battere tutti gli altri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi sono arrivati i Valentino Rossi e i Marc Marquez ma prima di loro è arrivato il marketing, il merchandising, il diventare di un pilota il brand di se stesso, anche attraverso il numero, quel numero che lo ha accompagnato fin da bambino nella scalata al gotha del motorsport. Il 46 del Dottore, l’89 di Marc e ora il 12 di Kimi.

L’appello per Antonelli: anche Senna lo avrebbe fatto

Ma vuoi mettere il fascino antico del numero 1. Non da pochi e non per tutti. Solo una persona all’anno può fregiarsi di quella cifra. Le scelte si rispettano specie quello di questo ragazzo che con i suoi occhi e il suo sorriso ha conquistato tutti, prima ancora di conquistare podi e vittorie con la sua guida fenomeno.

E allora non se la prenderà di certo Kimi se gli suggeriamo, in tutta sincerità, di ripensarci. Di metterlo quel numero sul musetto della sua Mercedes il prossimo anno. Perché se l’è meritato, perché un numero 1 lui lo è, in tutto e per tutto, e perché alla fin fine quel 2 per fare 12 da qualche parte lo può mettere, stilizzato, scritto in piccolo.

Come hanno fatto i più grandi, come ha fatto quel Senna a cui lui oggi vuol tributare il giusto omaggio tenendo il numero degli inizi del compianto pilota brasiliano. Ma proprio Ayrton nella sua magnifica carriera il numero 1 lo ha preso e lo ha perso (ha corso col 27 nel ’90 in cui Prost portò l’1 in Ferrari, con il 2 nel ’94 prima di trovare la morte a Imola), lo ha portato con orgoglio in tutte le stagioni successive a quelle che lo hanno visto campione del mondo. Perché come canta Gianni Morandi, uno su mille ce la fa. Perché quell’1 non è solo un numero.