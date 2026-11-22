Antonelli deluso dal finale del suo Gp di Las Vegas rimasto col cerino in mano dopo aver provato a vincere la gara contro Verstappen ma l'azzardo nella città del gioco non ha pagato, ecco cosa è successo sulla sua Mercedes

Era lì lì per giocarsi la vittoria con Max Verstappen ed invece nel giro di pochi metri si è ritrovato alle spalle delle McLaren in lotta con l’Alpine di Gasly. Stavolta non è andata bene a Antonelli. Il campione del mondo si è giocato male le sue chance di vittoria, il 12 non è uscito sulla ruota del casinò di Las Vegas, anzi, a uscire dal podio è stata tutta la Mercedes con un finale horror per entrambi i piloti. Eppure per Kimi c’è una spiegazione, data dallo stesso 20enne di Bologna, un azzardo provato col team che si è riversato contro causando un po’ di nervosismo dopo la gara nel team radio con Bonnington.

Antonelli crolla nel finale: da primo a quarto

Nella gara pazza di Las Vegas c’è spazio per i rimpianti anche se sei campione del mondo da appena un paio di settimane. Antonelli poteva vincere, o forse almeno provare a rendere la vita difficile a Verstappen più di quanto avesse fatto fino a quel momento Russell nel corpo a corpo. Dopo una gara non facile, partito sesto causa penalizzazione (la pole ieri era stata sua), Kimi è risalito faticosamente facendosi largo e aspettando sempre il suo momento.

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Ad un certo punto si è messo dietro le McLaren e Russell che proprio nel tentativo di risuperarlo è andato lungo nel penultimo giro dimostrando ancora una le carenze di personalità di cui ha sofferto tremendamente quest’anno nel confronto con Kimi. A quel punto Antonelli, sul rettilineo d’arrivo, alle soglie dell’ultimo giro si è visto in un amen staccare da Verstappen e sverniciare, dirà lui dopo, dalle due McLaren finendo sotto attacco da parte dell’Alpine di Gasly. Da cui è riuscito a difendersi arrivando 4° e deluso al traguardo.

Cosa è successo ad Antonelli nel finale di gara: azzardo a Las Vegas

Ha provato l’azzardo ma è rimasto con le carte in mano. E dove se non a Las Vegas, capitale del gioco d’azzardo, poteva succedere una cosa del genere. Antonelli e la Mercedes hanno provato a variare qualcosa nell’ultimo giro nel tentativo, quasi disperato, di battere la Red Bull di Verstappen contro cui più volte aveva già cozzato Russell senza riuscire se non è per un paio di curve a stare davanti con sorpassi e controsorpassi fotocopia.

Mercedes ha provato a cambiare le carte in tavola per provare a vincere, ma è andata male. Provare a tenere l’overtake mode per le ultime curve dell’ultimo giro ma qualcosa è andato storto, il software è andato in recupero di energia e Kimi si è trovato fuori fase restando senza velocità nel punto sbagliato ed è stato superato dalle due McLaren.

Team radio, Antonelli chiede spiegazioni a Bonnington

Un tentativo che non è piaciuto alla fine della fiera allo stesso Antonelli che ne ha parlato col suo ingegnere di pista, Peter Bonnington in cui Kimi lascia intendere chiaramente che avrebbe gradito restare nella modalità usata fino a prima di quell’ultimo giro.

Bono: “Scusa per quello, Kimi. Ti dovrò mostrare cos’è successo lì quando torni.”

Kimi: “Sì, ma perché non mi lasci semplicemente farlo? Cioè, ero a mio agio con quello.”

Bono: “Sì. È stata un’altra cosa. Non erano gli interruttori.”

Kimi: “Avrei voluto restare dietro nell’ultimo giro per fare il sorpasso.”

Bono: “Sì, ed è proprio quello che l’ha incasinata, amico.”

Kimi si prende parte delle colpe

Da grande uomo squadra, già a 20 anni, Antonelli ha ammesso il grosso errore di gestione della batteria che ha rovinato la sua chance di vincere il Gran Premio di Las Vegas: “Volevo mantenere la modalità sorpasso, ho staccato l’acceleratore e poi ho riaccelerato un po’ per conservare un po’ di velocità. Questo ha mandato all’aria tutto il recupero della batteria, e sono uscito dalla chicane con zero energia. Ho perso più di un secondo entrando nella Curva 1. Non solo non sono riuscito a stare vicino a Max e darmi una buona possibilità di vittoria, ma sono stato anche sverniciato dalle due McLaren e ho perso il podio. È stato probabilmente un errore da parte mia”.

Essere campioni del mondo è anche questo.