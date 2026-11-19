Arriva la stangata per Antonelli a Las Vegas: 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza, 10 per Oscar Piastri. Kimi resta ottimista per il week end e si diverte con il robot che ripete i suoi movimenti

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non inizia nel migliore dei modi il week end del Gran Premio di Las Vegas per Antonelli. Il neo campione del mondo di Formula 1 andrà in penalità: 5 posizioni in più sulla griglia di partenza. Stessa sorte per Oscar Piastri che però di caselle da aggiungere al risultato delle qualifiche ne avrà 10. Kimi per il momento fa buon viso a cattivo gioco e nel media day sul circuito in Nevada se la spassa con un robot umanoide che lo imita in tutto e per tutto mettendogli un po’ di inquietudine.

Antonelli e Piastri penalizzati a Las Vegas

A fine stagione continuano a piovere penalità in griglia per la F1. Ufficiali le cinque posizioni in griglia di penalizzazione per Kimi Antonelli che ha montato un nuovo turbocompressore sulla sua Mercedes. Il neo campione del mondo, in quanto tale, continua a fare da cavia mentre il suo compagno di squadra George Russell continuerà a utilizzare la configurazione precedente, visto che il team di Brackley vuole spingere il pilota britannico a conquistare il secondo posto nel campionato piloti.

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Secondo Mercedes , la nuova configurazione che verrà montata sulla vettura di Antonelli rappresenterà solo un lieve miglioramento, ma sarà comunque essenziale per il 2027 , tenendo conto della pausa invernale. Anche Oscar Piastri subirà una penalità di 10 posizioni in griglia a Las Vegas, perché oltre al turbo, la McLaren dovrà introdurre un nuovo motore a combustione interna sulla vettura dell’australiano.

Le penalità nel Gp di Las Vegas

Antonelli: 5 posizioni per 6° ICE; monta anche il nuovo turbo Aduo, ma in questo caso nessuna penalità perché si tratta della 4^ componente

5 posizioni per 6° ICE; monta anche il nuovo turbo Aduo, ma in questo caso nessuna penalità perché si tratta della 4^ componente Piastri: 10 posizioni per 5° ICE; mota ache il nuovo turbo Aduo, ma in questo caso nessuna penalità.

10 posizioni per 5° ICE; mota ache il nuovo turbo Aduo, ma in questo caso nessuna penalità. Norris: nuovo turbo Aduo sulla sua McLaren ma nessuna penalità.

Kimi resta on focus nonostante la penalizzazione

La penalità in griglia non toglie l’ottimismo al cavalier Antonelli che resta concentrato su un week end e una gara che saranno lunghe e faticose: “Credo che siamo gli unici ad avere un set di ali che generano una deportanza leggermente inferiore, quindi un po’ meno resistenza aerodinamica. Vedremo se le useremo qui, ma sicuramente sarà molto interessante”. Kimi individua i favoriti di Las Vegas: “Penso che il nostro principale concorrente questo fine settimana sarà la Red Bull, probabilmente anche la McLaren. Vediamo anche come se la caverà la Ferrari“

Infine Antonelli individua il problema maggiore per il fine settimana sulla Strip: “Farà anche molto freddo questo fine settimana. Sarà una di quelle gare un po’ anomale perché, di nuovo, sarà molto difficile dal punto di vista energetico, ma farà anche molto freddo. Avere le gomme alla giusta temperatura sarà fondamentale, e anche l’evoluzione della pista sarà importantissima, quindi vedremo. Penso che nelle FP1, si tenderà al drifting [in condizioni di scarsa aderenza, ndr] e poi forse nelle FP2 si tornerà alla guida normale, ma vedremo.”

Il robot spaventa Antonelli, il video dell’incontro in griglia

Tra un’intervista e una penalizzazione, in mezzo alle tante attività promozionali, Antonelli, come anche Russell, ha incontrato sul circuito di Las Vegas un robot umanoide. Kimi si è divertito tantissimo nell’interagire con il cyborg ma è rimasto spiazzato e anche un po’ spaventato da come l’umanoide riuscisse a replicare alcuni suoi gesti, soprattutto il famoso saluto Shaka o Hang Loose tipico dei surfisti con pollice e mignolo alzati: “Questo è spaventoso” ha ripetuto un sorpreso Antonelli.