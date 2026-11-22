A Las Vegas un film già visto e dal finale scontato nella lotta tra Hamilton e Leclerc per il primato interno e Vasseur stavolta alza la voce: i team radio Ferrari, le dure parole del team principal che se la prende con Charles

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci sono volute 21 gare ma alla fine Frederic Vasseur ha finalmente alzato la voce, in pubblico e in privato. Troppo quello che è successo nel Gran Premio di Las Vegas dove Hamilton e Leclerc si sono fatti di nuovo la guerra in pista finendo per danneggiare se stessi ma soprattutto la Ferrari che torna a casa con le briciole in una gara in cui si poteva aspirare anche al podio. Entrambi penalizzati, il contatto che ha mandato in testacoda Lewis. Troppo anche per un mite finora come Vasseur che dopo la gara è stato un fiume in piena mettendo nel mirino soprattutto Charles non lesinando però una frase importante sull’operazione Hamilton in rosso.

Hamilton e Leclerc, piloti contro la Ferrari

Successo di tutto e di più sulla Strip di Las Vegas. Quel lungo rettilineo, il gioco di scie, ha reso possibile l’impossibile, avere dieci macchine in fila, tipo al grande esodo di ferragosto ma andando a oltre 300 all’ora. Nel gruppone da Indycar su un ovale o da gara di Moto3 vecchio stile, c’erano anche le Ferrari che si giocavano qualcosa di buono. Che non è arrivato, solo un 7° e un 10° posto con entrambi i piloti penalizzati di 10″ e incarogniti uno con l’altro, as usual, con tanto di contatto tra Leclerc ed Hamilton con l’inglese che va in testacoda così come le speranze del Cavallino Rampante di salire sul podio.

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Prima della Safety Car causata dall’attacco scriteriato di Perez a Camara, Hamilton nel tentativo di difendersi dall’attacco all’esterno di Leclerc con Norris all’interno, taglia la chicane, e si becca in maniera a dire il vero esagerata 10″ di penalità. L’inglese li sconta a cavallo della SC, sacrificando un giro essendo in quel momento davanti al monegasco e quando rientra si ritrova 14°.

E veniamo al giro 38, Hamilton ha ricostruito la sua gara, risalito in top ten, davanti a Leclerc e in lotta con le McLaren di Piastri e Norris che poi arriveranno sul podio. Il monegasco nel gioco continuo delle scie, va all’attacco del compagno, va all’interno e tocca Lewis che si gira e va in testacoda. L’episodio viene notato dai commissari, che in seguito all’investigazione decidono di penalizzare Charles con 10′‘. La gara si chiuderà con Hamilton 7° e Leclerc 10°. L’ennesimo pasticcio in rosso (di vergogna).

Il team radio di Hamilton e Leclerc durante la battaglia

Le avvisaglie delle tensioni tra i due piloti Ferrari si erano già avute nel corso della gara, nella prima parte, prima della penalizzazione di Hamilton. Quando Lewis ha più volte chiesto di non essere attaccato da Leclerc per riuscire a prendere quelli davanti (l’inglese sembrava avere un passo migliore del monegasco al netto del gioco di scie che teneva tutti incollati) mentre Charles aveva chiesto di avvisare il compagno di non fare troppi zig zag davanti a lui temendo di essere attaccato alle spalle dalle McLaren o dalle Alpine.

Hamilton: «Stiamo sprecando tempo, ragazzi.»

Santi: «Ora abbiamo il sorpasso.»

Hamilton: «Ho già perso così tanto tempo a lottare con Charles!»

Leclerc: «Deve stare attento con le pressioni, perché non finirà bene. Ma a me va bene correre così. È divertente. »

Hamilton: «Charles è solo… puoi dirgli di rallentare??? Sto cercando di raggiungere questi ragazzi davanti.»

A fine gara Vasseur convoca Leclerc, Hamilton avvisa la Ferrari

Non ci sono al momento i team radio subito dopo il contatto tra i due piloti della Ferrari, evidentemente silenziati dalla stessa squadra per evirare ulteriori polemiche. Una volta tagliato il traguardo l’umore non è dei migliori in casa Ferrari. E si sente nell’aria la resa dei conti che sarà. Da una parte Hamilton dopo l’ennesima rimonta, chiude 7°, dietro a Leclerc ma davanti nella classifica vista la penalità del monegasco proprio per quel contatto. Lewis manda un altro monito al team

Hamilton: «Se la squadra vuole più punti dobbiamo lavorare insieme per conquistare quella posizione davanti.»

Santi: «Sono d’accordo»

Nell’altro abitacolo invece, quello #16 si respira aria pesante perchè è proprio Fred Vasseur ad aprirsi in radio con Leclerc: «Charles, voglio vederti subito dopo la gara, prima di tutto». Parole che non prefigurano niente di positivo.

Vasseur è un fiume in piena, contro Leclerc e non solo

Vedendo la faccia con cui Leclerc si è presentato davanti ai giornalisti dopo la gara è evidente che Vasseur abbia usato, forse per la prima volta, il bastone preferendolo alla carota. Ma anche davanti ai microfoni il team principal della Ferrari finalmente si è mostrato determinato: “Chiaramente è inaccettabile, prima di tutto. Un po’ lo stesso messaggio in Messico perché devi pensare alla squadra, alle persone che lavorano a Maranello…”

Il manager francese mette Leclerc nel mirino: “Abbiamo passato il messaggio a Charles di non sorpassare perché in questo tipo di gara, devi sorpassare le macchine davanti a te o verrai sorpassato dagli altri. Devi fare la tua gara, e Charles ha commesso un errore che sta penalizzando tantissimo la squadra. E è completamente inaccettabile. Onestamente, sono più che arrabbiato perché il messaggio era chiaro dopo il Messico. Abbiamo avuto una chiacchierata tutti insieme in Brasile. Oggi abbiamo passato il messaggio di pensare alla squadra quando stavano correndo insieme, e il risultato è questo. È mega frustrante per tutti noi.”

Ma Vasseur ne ha anche per Hamilton, indirettamente perchè, forse per la prima volta, si pente di aver messo assiema quella che sembrava una coppia da sogno ed invece si sta rivelando un incubo: “Ovviamente, quando abbiamo firmato con Lewis, non avremmo mai pensato di arrivare a questo punto. Domani, valuteremo con calma quali misure prendere”. Si attendono sviluppi!