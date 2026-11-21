Sprofondo rosso per la Ferrari a Las Vegas: Leclerc (11°) e Hamilton (12°) sono stati eliminati in Q2, i team radio e le dichiarazioni post qualifiche in un mix di rassegnazione e rabbia

Sei motori Mercedes, quattro Red Bull nelle prime dieci posizioni. Questa la fotografia peggiore per la Ferrari che a Las Vegas ripiomba ancora una volta nei problemi cronici della SF-26, gomme che non si accendono e power unit carente nei rettilinei. Se poi ci metti anche qualche problema al fondo di entrambe le monoposto, il flop è servito con Hamilton e Leclerc che annaspano sia in pista che in radio che nelle dichiarazioni. E non sembra che ci sia luce in fondo al tunnel nemmeno a sentire parlare Vasseur.

Flop Ferrari al quadrato a Las Vegas

Giornata pessima per scommettere sul rosso a Las Vegas. Leclerc (11°) e Hamilton (12°) sono stati entrambi eliminati in Q2 cosa che non succedeva da Imola 2025. La gestione del traffico, della gomma, del deployment, qualche detrito che ha rovinato, pare, il fondo di entrambe le monoposto, ha contribuito a quella che è stata una delle peggiori qualifiche della stagione per il Cavallino Rampante.

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Nessuna vettura che non fosse equipaggiata con un motore Mercedes o Red Bull-Ford è riuscita ad andare in Q3. I rettilinei di Las Vegas hanno aumentato il gap tra i produttori di propulsori, e nemmeno le vetture di Maranello sono riuscite a superare il Q2. Leclerc si è classificato undicesimo e Hamilton dodicesimo. Entrambi hanno guadagnato una posizione in griglia per la gara grazie alla penalità inflitta a Piastri. Ma a Maranello non sembra esserci ottimismo in vista della gara.

Tram radio Ferrari: Hamilton sconsolato, Leclerc arrabbiato

Hamilton è andato da subito in difficoltà, già dal Q1 in cui ha trovato il tempo per qualificarsi solo nel finale, poi in Q2 ha continuato a lamentare la mancanza di aderenza e lo scivolamento, anche l’ultimo tentativo non ha sortito gli effetti sperati e il suo team radio con l’ingegnere di pista Carlo Santi, è stato laconico:

Santi: «Purtroppo siamo fuori. Entrambe le macchine. È stato un giro molto buono… Ci mancava energia alla fine ma è stato un giro molto buono.»

Hamilton: «Nessuno di noi è passato??»

Santi: «Penso che siamo entrambi fuori.»

Hamilton: «Scusate ragazzi. Ho dato tutto.»

Santi: «Lo so, Lewis. I due giri sono stati molto molto buoni.»

Non va meglio a Leclerc che pure nel Q1 era sembrato più pimpante del compagno di scuderia ma che, si dirà poi complice un danno sulla SF-26, non è riuscito a ripetere quel tempo che lo avrebbe qualificato per il Q3. Settimo a pochi secondi dalla fine è stato superato in successione dalle due Alpine e da Lindblad che lo hanno sbattuto all’11° posto. Da qui lo scoramento di Charles col suo ingegnere di pista Bozzi

Leclerc: «Siamo dentro o no?»

Bozzi: «No, siamo fuori!»

Leclerc: «Incredibile»

Leclerc: “Sono inca**ato!”

Già ha detto proprio così Charles a caldo ai microfoni di Sky Sport e non solo: “Sono molto inca**ato. Preferisco non parlare troppo“. E per Leclerc non sembra ci sia margine di miglioramento: “Domani non c’è niente da fare”. La mancanza di velocità massima sui rettilinei sia stata difficile da compensare: “Abbiamo perso un secondo sul rettilineo, il che è assurdo. È molto difficile recuperare dopo. Su un circuito che dipende così tanto dal motore, ci aspettavamo di faticare, ma almeno pensavo di poter accedere alla Q3.”

Leclerc ha sottolineato la gestione del traffico durante i giri di riscaldamento: “Sono molto deluso. C’è stato un errore in Q2 e ne abbiamo pagato le conseguenze, ma eravamo ancora molto frustrati per tutti gli errori precedenti. Non abbiamo gestito bene il traffico, e anche altre cose, e niente di tutto ciò aiuta su un circuito dove la cosa più importante sono le gomme. Bisogna portarle alla giusta temperatura, e io ero più concentrato a guardare negli specchietti, quindi sono molto deluso.”

Hamilton: “C’è stato un problema, piove sul bagnato”

Sebbene ieri piovesse della grande e in qualifica ci fosse l’asciutto, dal punto di vista di Lewis non è cambiato nulla, anzi semmai la situazione è peggiorata a causa di un problema durante la Q1 che ha causato danni al fondo della SF-26: “Abbiamo perso un pezzo del fondo in uno dei miei primi giri in Q1 e il bilanciamento della vettura è cambiato. Da quel momento in poi, eravamo persi, con una perdita di tre o quattro decimi di carico. Facevo davvero fatica, scivolavo, anche se il mio ultimo giro è stato abbastanza buono. Ho fatto il possibile con quello che avevo, anche se abbiamo perso sei decimi solo in fase di erogazione (la potenza del motore elettrico). Avrei potuto essere in Q3”.

Il sette volte campione ha anche ammesso che il motore Ferrari ha margini di miglioramento: “Sapevamo che con rettilinei così lunghi sarebbe stato difficile, e lo svantaggio sembra un po’ maggiore di quanto previsto. È una perdita significativa sui rettilinei, e poi non avevamo nemmeno molta aderenza; abbiamo faticato a far funzionare le gomme”.

Vasseur allarga le braccia

“È stata una giornata difficile. Sapevamo che non sarebbe stato facile essere veramente competitivi qui a Las Vegas, ma sento che avremmo potuto fare un lavoro migliore e che entrare in Q3 era sicuramente alla nostra portata”. Queste le parole di Frederic Vasseur dopo la deludente qualifiche delle due Ferrari.

Il team principal non cerca scuse ma sottolinea i problemi tecnici delle due monoposto: “In Q2, con Charles, abbiamo faticato a mettere insieme un giro. Il suo primo tentativo non era male, ma man mano che la sessione procedeva ha trovato sempre più difficile estrarre le prestazioni e non è riuscito a migliorare il suo tempo. Per quanto riguarda Lewis, ha danneggiato il fondo in Q1, il che ha influenzato le prestazioni della sua vettura. Abbiamo provato a ripararlo, ma ci siamo riusciti solo parzialmente.”

Speranze per la gara: “Domani è un altro giorno e questa sera ci prepareremo al meglio per cercare di recuperare quanto più possibile in gara e portare a casa un buon numero di punti.”