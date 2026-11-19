Nel media day di Las Vegas hanno parlato in conferenza entrambi i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno mandato messaggi distensivi reciproci ma Lewis ha risposto serafico sulla questione contratto

Non si parla solo di GTA a Las Vegas. In casa Ferrari sono tanti gli argomenti a tenere banco dopo qualche settimana frizzante come sempre e dove le polemiche non sono mai mancate, dal Messico al Brasile. Eppure il Lewis Hamilton che si è presentato al media day era in versione Zen e “peace and love” fate voi con parole pacifiche sia nei confronti di Charles Leclerc che del suo ingegnere di pista Carlo Santi dopo qualche incomprensione di troppo nelle ultime gare. L’inglese ha parlato anche della questione rinnovo del contratto con Maranello mentre il monegasco si è soffermato sull’articolo infamante nei suoi confronti costato il ritiro dell’accredito al giornalista britannico James McEvoy.

Hamilton, pace fatta con Leclerc

Capitolo chiuso, almeno per ora. Tralasciando le parole di Ecclestone, Lewis Hamilton glissa così la domanda inevitabile sui rapporti con Leclerc dopo gli ultimi screzi in Messico e l’incontro chiarificatore in Brasile: «Penso che Charles sia un grande pilota. Siamo entrati nei dettagli di ciò che accade una volta che abbassiamo le visiere, e tutto è molto chiaro. Ci capiamo a vicenda, comprendiamo i limiti reciproci e comprendiamo l’obiettivo finale, che è ottenere il miglior risultato possibile per la squadra. Quindi non penso che sarà un problema in futuro. Non ho paure o preoccupazioni riguardo al correre contro di lui, e non penso che lui ne abbia riguardo al correre contro di me»

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Lewis sui malintesi col muretto Ferrari: “Mi fido”

Hamilton era in vena di ramoscelli d’ulivo. Il 7 volte campione del mondo ha gettato acqua sul fuoco anche sui recenti missunderstanding avuti col muretto Ferrari, da Singapore a Sepang fino all’ultimo episodio in Brasile e rinnova la fiducia nel suo ingegnere di pista Carlo Santi: “No, non è assolutamente una questione di fiducia. Stiamo lavorando costantemente sulla nostra comunicazione. Penso che quest’anno sia migliorata molto. Ci sono state un paio di volte in cui, soprattutto l’ultima (in Brasile, ndr), semplicemente non avevo le informazioni di cui avevo bisogno”

Hamilton allontana la questione rinnovo

Altro argomento spinoso che riguarda il futuro a breve del pilota inglese è un eventuale rinnovo con la Ferrari visto che il suo contratto dovrebbe scadere il prossimo anno e non è chiaro se ci sia questa opzione unilaterale a suo favore per continuare a vestire di rosso. A Las Vegas, Hamilton, che salterà le fp1, ha lasciato aperta la questione: “Non ci ho nemmeno pensato perché sono ancora nel bel mezzo di un contratto. Normalmente, queste discussioni avvengono durante l’ultimo anno. Non so quando inizieremo a parlarne, ma al momento non c’è bisogno di discuterne o pensarci.”

Leclerc sui rapporti con Hamilton e la questione McEvoy

Anche Charles ha voluto sgonfiare la questione degli attriti con Hamilton, l’incontro in Brasile sembra sia stato davvero chiarificatore: “Penso che ci servisse solo parlare tra noi. Dopo appena poche frasi, la tensione che c’era prima era svanita, e tutto è tornato a posto. È durato forse cinque o dieci minuti. Dopo ci siamo divertiti e abbiamo iniziato a parlare di molte altre cose ma anche di come possiamo far progredire la squadra”.

Altra questione spinosa della settimana è stato l’accredito ritirato a James McEvoy, giornalista inglese del Daily Mail che aveva calcato la mano contro Leclerc, con qualche epiteto di troppo, forse per patriottismo nei confronti di Hamilton. Anche qui Leclerc è stato molto ‘british’: “Ero piuttosto sorpreso dalla scelta delle parole quando ho letto l’articolo. poi sulla sanzione in sé, ovviamente, non c’entro assolutamente niente, e non ho molto da dire in merito. Come pilota di f1, penso che siamo abituati a questo tipo di critiche in generale e ai critici, ed è decisamente compito dei giornalisti porre le domande scomode e creare titoli duri a volte. ma sono rimasto sorpreso dalla scelta delle parole”.