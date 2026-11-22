Dopo un altro GP, quello di Las Vegas, di tensioni in pista tra i due piloti Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc commentano quanto è successo, Il britannico rimette tutto ai vertici del team, il monegasco non è convinto della sanzione ma evita polemiche

In un GP di Las Vegas elettrizzante per le batterie e la gestione energetica (da qui i vari sorpassi), la Ferrari ha vissuto un’altra gara da dimenticare (dopo un fine settimana sulla medesima falsariga). E non parliamo solo dei risultati sportivi, che di questo passo si rischia il secondo posto nella classifica Costruttori, ma del clima che si respira tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton e all’interno della scuderia, che forse ha toccato lo zero termico.

Ancora tensioni in pista tra Hamilton e Leclerc: cos’è successo a Las Vegas

Settimo posto per Hamilton, a 12 secondi dal vincitore Max Verstappen (che si dimostra ancora una volta un fuoriclasse, ma pure un essere umano che ha bisogno di lavorare su sé stesso: dovrebbe non tirare troppo la corda dell’arroganza, perché poi si spezza), decimo per Leclerc, con un ritardo di 17 secondi: questo il bilancio del Gran Premio corso nella notte italiana per le vetture di Maranello.

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Ma ciò che preoccupa non è solo il risultato prestazionale ma la guerra di nervi tra piloti che sta superando una serie di linee rosse. Nel corso del trentottesimo giro il monegasco ha innescato il contatto sul compagno di squadra mentre provava un attacco, spedendo il britannico in testacoda (a Leclerc invece 10 secondi di penalità). È l’esito di tensioni mica tanto striscianti tra i due già prima dell’incidente, con Leclerc che via radio si lamentava delle chiusure da parte di Hamilton e quest’ultimo che, qualche istante dopo, sempre comunicando con i suoi, chiedeva al team di levargli da davanti il monegasco perché sembrava stesse battagliando più con lui che con gli altri. Usando tra l’altro toni molto stizziti.

Hamilton non indugia in polemiche: “Spetta alla squadra risolvere”

Commentando la gara, Hamilton ai media ha rimesso tutto in mano alla squadra: “È qualcosa di cui dovranno occuparsi loro”, parlando di un buon passo da parte sua e un ottimo feeling con la monoposto. E ancora: “Da parte mia sto facendo tutto quello che c’è da fare, ho già detto quello che c’era da dire e pure oltre. Non posso fare altro che dare il massimo in pista, poi il resto spero che dal team risolvano prima o poi questa situazione. Con Leclerc? Pensavo che tutto fosse a posto”.

Come dire, è affare di Frédéric Vasseur prendere in mano la situazione e mettere in riga chi di dovere. Per Hamilton oggi il podio era fattibile, ma le tensioni stanno impattando malamente anche sui risultati, con il rischio di mettere a repentaglio il secondo posto nella classifica Costruttori (e tra secondo e terzo c’è una bella differenza, soprattutto di soldi), e che potrebbe essere insidiato non solo dalla McLaren ma anche da Red Bull. Va detto comunque che l’ex Mercedes ha evitato toni ultimativi come quelli dell’altra crisi tra i due, avvenuta in Messico. Ma da lì la squadra non è riuscita ad appianare ancora del tutto le divergenze tra i due.

Leclerc: “La penalità? Se i commissari hanno ritenuto così…”

Leclerc dal canto suo ha provato a tenere il punto, e anche lui però ha evitato polemiche. Parlando con i media ha così commentato la sua penalità: “Se ho preso 10 secondi sarà perché i commissari hanno ritenuto fosse colpa mia, e se è così lo accetto”. Il monegasco, insomma, non è parso molto convinto della stangata ricevuta, evitando però alcun tipo di lamentela. E ha gettato poi acqua sul fuoco riguardo i rapporti con il compagno di squadra: “Quando io e Lewis parliamo non penso che ci sia qualcosa da sistemare tra noi. Ma penso che all’interno di curva 7 avevo parecchio spazio vista la lotta tra Lewis le McLaren, e ho ritenuto che fosse sicuro attaccare proprio lì. Penso che Lewis non mi abbia purtroppo visto negli specchietti vista l’angolazione della sua vettura”.

“Lewis non mi ha visto arrivare”

Le parole abbastanza accomodanti di Leclerc sono evidentemente frutto del confronto richiesto da Vasseur subito dopo la gara, prima di rilasciare le interviste (in modo da evitare eventuali dichiarazioni di fuoco che avrebbero messo in imbarazzo la Ferrari): “Non voglio dare la colpa a Lewis, credo non mi abbia visto. Pensavo comunque che dopo le discussioni interne al team le cose si fossero sistemate, ma oggi non è stato come in Messico quando abbiamo superato il limite“. Per quindi chiosare: “È comunque inaccettabile un contatto del genere, però mi prendo questa sanzione e la colpa”.