Pioggia protagonista nel venerdì di prove libere nel GP di Las Vegas: solo nel finale delle fp2 la pista si asciuga, svetta Russell davanti a Gasly e Leclerc, più indietro Hamilton, Antonelli e Verstappen. Nelle fp1 è storia, troppa pioggia, nessun tempo per tutti

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Pioggia protagonista oltre ogni ragionevole aspettativa nel primo giorno di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. E se nelle fp2 almeno si sono viste le monoposto scendere in pista e girare sul bagnato con Russell miglior tempo davanti a Gasly e Leclerc, nella prima sessione, nel cuore della notte italiana, si è fatta un po’ la storia della F1 visto che nessuno ha concluso un giro cronometro e la classifica finale ha visto un generale “no time” per tutti, scelta che ha visto doppiamente protagonista Verstappen rimasto senza tempo anche nelle libere 2 con Hamilton appena 6° ed Antonelli 8°.

Libere 2, Russell danza sotto la pioggia a Las Vegas

George Russell ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Las Vegas, precedendo di poco Pierre Gasly e la sua Alpine, in una sessione finale in cui la pista si è asciugata e i tempi sul giro sono migliorati. Leclerc era stato il più veloce nelle condizioni più difficili, ma è scivolato al terzo posto negli ultimi istanti di una sessione che risulterà in gran parte ininfluente, dato che non sono previste piogge per il resto del fine settimana.

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Quarto Hadjar, poi Piastri, sesto tempo per Lewis Hamilton che ha parlato del suo rinnovo in Ferrari, ottavo Kimi Antonelli, ha girato solo nel finale, per scelta Max Verstappen, 13° con alcuni problemi sulla sua Red Bull. Seconda sessione di libere condizionata nel finale anche da una bandiera rossa per la presenza di un nastro di cellophane in pista.

Libere 1 storiche a Las Vegas: troppa pioggia, nessun tempo

Bisogna spolverare il libro dei ricordi ma è davvero raro nella storia della F1 che si assista a una sessione di prove senza che venga registrato un singolo tempo valido, ed è esattamente quello che è successo nella prima sessione di libere del Gran Premio di Las Vegas. Bisogna andare indietro nel tempo al 2012, a Spa, quando le fp2 non registrarono nessun tempo, proprio come in Nevada.

Dopo pochi minuti dal semaforo verde in pit lane, i piloti sono rimasti nei rispettivi box, all’asciutto e fuori dalle rispettive monoposto a causa dell’intensificarsi della pioggia. Stoici i tentativi di Checo Perez, e poi dei vari rookie impegnati nelle fp1, Crawford (Aston Martin), Beganovic (Ferrari al posto di Hamilton), e ancora Antonelli e dei piloti Williams, Albon e Sainz, ma nessun tempo valido per loro, solo giri di installazione e lancio e poi tutti ai box fino alla bandiera a scacchi.

Emblematico il team radio di Verstappen: “E’ come guidare sul ghiaccio”. Il clima in Nevada durante l’autunno è particolarmente sfavorevole, pioggia e freddo hanno accolto la F1 e questo è un problema che il calendario deve ancora affrontare.

Non solo Antonelli, 5 piloti penalizzati per il GP

Aumenta il numero di piloti che saranno penalizzati sulla griglia di partenza del GP di Las Vegas all’alba di domenica in Italia: Bearman partirà dal fondo dello schieramento, 10 posizioni a Piastri, Sainz e Stroll, mentre Antonelli arretrerà di 5 caselle. Questa la sintesi:

KIMI ANTONELLI: in penalità di 5 posizioni a Las Vegas per il cambio dell’ICE

OSCAR PIASTRI: in penalità di 10 posizioni a Las Vegas per il cambio dell’ICE

CARLOS SAINZ: in penalità di 10 posizioni a Las Vegas per il cambio del TC

LANCE STROLL: in penalità di 10 posizioni a Las Vegas per il cambio di ES e PU-CE

OLIVER BEARMAN: partirà dal fondo dello schieramento a Las Vegas (35 posizioni totali di penalità per il cambio di ICE, TC, EXH e MGU-K)

GP Las Vegas, tempi libere 2