Nelle qualifiche del GP di Las Vegas, è Antonelli il più veloce, ma la pole passa a Verstappen per la penalità di 5 posizioni che Kimi deve scontare. Figuraccia delle Ferrari: Leclerc ed Hamilton entrambi eliminati in Q2

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ha lasciato passare tutti quanti poi ha fatto un giro da paura. Così Antonelli ha fatto il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. Però Kimi ha dovuto lasciare la pole position a Verstappen dovendo scontare 5 posizioni in griglia per un cambio sulla power unit della sua Mercedes. Eppure aveva rischiato grosso il campione del mondo, appena decimo in Q2 laddove si è registrato la figuraccia Ferrari con doppia eliminazione: 11° Leclerc, 12° Hamilton. Altro che alba rossa sulla Strip.

Antonelli da paura lascia la pole a Verstappen

Pole numero 51 in carriera per Max Verstappen che però non è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp di Las Vegas. Il giro migliore, e che giro, lo ha fatto lui, campione del mondo non a caso e per distacco. Quello inflitto da un sontuoso Antonelli a tutti quanti nel Q3. Un Kimi sornione che all’ultimo tentativo ha lasciato andare tutti quanti in una scena da auto in cosa al casello e si è preso la scia migliore. Così l’1:33.893 piazzato dal bolognese è stato un piccolo capolavoro di velocità, abilità e intelligenza tattica.

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Peccato per le 5 posizioni di penalità da scontare per una sostituzione sulla power unit della sua Mercedes che privano Kimi di una pole meritatissima. Ed invece partirà 6° Antonelli. Davanti a tutti ci sarà Max, poi Russell, Norris, Hadjar e Lindblad. Nella top ten delle qualifiche anche Piastri che però becca 10 posizioni di penalità, Lawson, Gasly e Colapinto.

Ferrari eliminate in Q2, Antonelli salvo per un pelo

“Incredibile” esclama Leclerc in radio. Ed è davvero incredibile il flop della Ferrari eliminata con entrambi i piloti in Q2: 11° Charles, 12° Hamilton. Le rosse vanno fuori dal Q3, cosa che non succedeva da Imola nel 2024, in compagnia di Hulkenberg, Sainz, Bortoleto e Albon. Irriconoscibile la SF-26 sulla Strip, Leclerc non riesce a ripetere il tempo del Q1 che gli avrebbe consentito di superare il taglio così come non riesce a tenere la monoposto in pista con un paio di lunghi.

Stesso discorso per Hamilton che non era riuscito nemmeno ad accendersi in Q1. Nel finale del Q2 le rosse vengono superate dalle due Alpine e da Lindblad, con Verstappen su Red Bull il più veloce davanti a Gasly e terzo Russell. Salvo per un pelo Kimi Antonelli che chiude 10° appena pochi centesimi meglio delle due Ferrari.

Ma che freddo fa, doppietta Mercedes in Q1

Volano le frecce d’argento sotto le luci dei riflettori della Strip ed è uno-due in Q1 con Russell che è stato il più veloce 1:34.664 confermando quanto di buono fatto nelle fp3 poco prima. Al secondo posto Antonelli e terzo la Ferrari di Leclerc. A seguire Norris, Verstappen, Hadhar e Lindblad. In particolare un Max molto nervoso dopo quanto successo nelle ultime libere con Russell. Non in grande forma Hamilton che non trova il ritmo e per poco non rischia l’eliminazione, 13°. Chi invece viene eliminato per davvero è Camara per un soffio, Perez, Alonso, Stroll, Bottas e Bearman che non tira più di tanto, dovendo partire dal fondo dello schieramento ma offre la scia al compagno brasiliano pur senza riuscire a farlo qualificare.

Qualifica: Cadillac riscrive i record in negativo

Al primo anno in Formula 1, la scuderia americana sta pagando in modo salato il noviziato. Per entrambi i piloti, Perez e Bottas, è arrivata l’ennesima doppia eliminazione in qualifica in Q1. Per la precisione si tratta della 21sima volta senza riuscire ad approdare mai in Q2, cosa che non succedeva dal 2022 con Latifi su Williams. Mentre il record assoluto è di 22 è appartiene a Mazepin con la Haas nel 2021.

Per la proprietà transitiva la stessa Cadillac ha eguagliato il record negativo di eliminazioni in Q1 in una stagione: 42 in totale, come la Williams nel 2019 ma a questo punto, purtroppo migliorabile, visto che mancano ancora due gare alla fine della stagione e non sembra ci siano margini di miglioramento per il team americano.

La griglia di partenza del GP di Las Vegas con le penalità

1ª fila 1. Max Verstappen 1:34.151

Red Bull 2. George Russell 1:34.224

Mercedes 2ª fila 3. Lando Norris 1:34.244

McLaren 4. Isack Hadjar 1:34.592

Red Bull 3ª fila 5. Arvid Lindblad 1:34.668

Racing Bulls 6. Kimi Antonelli* 1:33.893

Mercedes 4ª fila 7. Liam Lawson 1:35.090

Racing Bulls 8. Pierre Gasly 1:35.105

Alpine 5ª fila 9. Franco Colapinto 1:35.314

Alpine 10. Charles Leclerc 1:35.197

Ferrari 6ª fila 11. Lewis Hamilton 1:35.253

Ferrari 12. Nico Hülkenberg 1:35.460

Audi 7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:35.993

Audi 14. Alexander Albon 1:36.125

Williams 8ª fila 15. Rafael Câmara 1:36.220

Haas 16. Sergio Perez 1:37.383

Cadillac 9ª fila 17. Oscar Piastri** 1:34.899

McLaren 18. Fernando Alonso 1:37.400

Aston Martin 10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:37.601

Cadillac 20. Carlos Sainz*** 1:35.641

Williams 11ª fila 21. Lance Stroll**** 1:37.550

Aston Martin 22. Oliver Bearman***** 1:48.005

Haas

*Antonelli penalizzato di 5 posizioni per aver introdotto il sesto motore a combustione interna.

**Piastri penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto motore a combustione interna.

***Sainz penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto turbo.

****Stroll penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito centralina e scarico.

*****Bearman sarebbe partito dal fondo ugualmente (35 posizioni totali di penalità per il cambio di ICE, TC, EXH e MGU-K)