Ha lasciato passare tutti quanti poi ha fatto un giro da paura. Così Antonelli ha fatto il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas. Però Kimi ha dovuto lasciare la pole position a Verstappen dovendo scontare 5 posizioni in griglia per un cambio sulla power unit della sua Mercedes. Eppure aveva rischiato grosso il campione del mondo, appena decimo in Q2 laddove si è registrato la figuraccia Ferrari con doppia eliminazione: 11° Leclerc, 12° Hamilton. Altro che alba rossa sulla Strip.
- Antonelli da paura lascia la pole a Verstappen
- Ferrari eliminate in Q2, Antonelli salvo per un pelo
- Ma che freddo fa, doppietta Mercedes in Q1
- Qualifica: Cadillac riscrive i record in negativo
- La griglia di partenza del GP di Las Vegas con le penalità
Antonelli da paura lascia la pole a Verstappen
Pole numero 51 in carriera per Max Verstappen che però non è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp di Las Vegas. Il giro migliore, e che giro, lo ha fatto lui, campione del mondo non a caso e per distacco. Quello inflitto da un sontuoso Antonelli a tutti quanti nel Q3. Un Kimi sornione che all’ultimo tentativo ha lasciato andare tutti quanti in una scena da auto in cosa al casello e si è preso la scia migliore. Così l’1:33.893 piazzato dal bolognese è stato un piccolo capolavoro di velocità, abilità e intelligenza tattica.
Peccato per le 5 posizioni di penalità da scontare per una sostituzione sulla power unit della sua Mercedes che privano Kimi di una pole meritatissima. Ed invece partirà 6° Antonelli. Davanti a tutti ci sarà Max, poi Russell, Norris, Hadjar e Lindblad. Nella top ten delle qualifiche anche Piastri che però becca 10 posizioni di penalità, Lawson, Gasly e Colapinto.
Ferrari eliminate in Q2, Antonelli salvo per un pelo
“Incredibile” esclama Leclerc in radio. Ed è davvero incredibile il flop della Ferrari eliminata con entrambi i piloti in Q2: 11° Charles, 12° Hamilton. Le rosse vanno fuori dal Q3, cosa che non succedeva da Imola nel 2024, in compagnia di Hulkenberg, Sainz, Bortoleto e Albon. Irriconoscibile la SF-26 sulla Strip, Leclerc non riesce a ripetere il tempo del Q1 che gli avrebbe consentito di superare il taglio così come non riesce a tenere la monoposto in pista con un paio di lunghi.
Stesso discorso per Hamilton che non era riuscito nemmeno ad accendersi in Q1. Nel finale del Q2 le rosse vengono superate dalle due Alpine e da Lindblad, con Verstappen su Red Bull il più veloce davanti a Gasly e terzo Russell. Salvo per un pelo Kimi Antonelli che chiude 10° appena pochi centesimi meglio delle due Ferrari.
Ma che freddo fa, doppietta Mercedes in Q1
Volano le frecce d’argento sotto le luci dei riflettori della Strip ed è uno-due in Q1 con Russell che è stato il più veloce 1:34.664 confermando quanto di buono fatto nelle fp3 poco prima. Al secondo posto Antonelli e terzo la Ferrari di Leclerc. A seguire Norris, Verstappen, Hadhar e Lindblad. In particolare un Max molto nervoso dopo quanto successo nelle ultime libere con Russell. Non in grande forma Hamilton che non trova il ritmo e per poco non rischia l’eliminazione, 13°. Chi invece viene eliminato per davvero è Camara per un soffio, Perez, Alonso, Stroll, Bottas e Bearman che non tira più di tanto, dovendo partire dal fondo dello schieramento ma offre la scia al compagno brasiliano pur senza riuscire a farlo qualificare.
Qualifica: Cadillac riscrive i record in negativo
Al primo anno in Formula 1, la scuderia americana sta pagando in modo salato il noviziato. Per entrambi i piloti, Perez e Bottas, è arrivata l’ennesima doppia eliminazione in qualifica in Q1. Per la precisione si tratta della 21sima volta senza riuscire ad approdare mai in Q2, cosa che non succedeva dal 2022 con Latifi su Williams. Mentre il record assoluto è di 22 è appartiene a Mazepin con la Haas nel 2021.
Per la proprietà transitiva la stessa Cadillac ha eguagliato il record negativo di eliminazioni in Q1 in una stagione: 42 in totale, come la Williams nel 2019 ma a questo punto, purtroppo migliorabile, visto che mancano ancora due gare alla fine della stagione e non sembra ci siano margini di miglioramento per il team americano.
La griglia di partenza del GP di Las Vegas con le penalità
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:34.151
Red Bull
|2. George Russell 1:34.224
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:34.244
McLaren
|4. Isack Hadjar 1:34.592
Red Bull
|3ª fila
|5. Arvid Lindblad 1:34.668
Racing Bulls
|6. Kimi Antonelli* 1:33.893
Mercedes
|4ª fila
|7. Liam Lawson 1:35.090
Racing Bulls
|8. Pierre Gasly 1:35.105
Alpine
|5ª fila
|9. Franco Colapinto 1:35.314
Alpine
|10. Charles Leclerc 1:35.197
Ferrari
|6ª fila
|11. Lewis Hamilton 1:35.253
Ferrari
|12. Nico Hülkenberg 1:35.460
Audi
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:35.993
Audi
|14. Alexander Albon 1:36.125
Williams
|8ª fila
|15. Rafael Câmara 1:36.220
Haas
|16. Sergio Perez 1:37.383
Cadillac
|9ª fila
|17. Oscar Piastri** 1:34.899
McLaren
|18. Fernando Alonso 1:37.400
Aston Martin
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:37.601
Cadillac
|20. Carlos Sainz*** 1:35.641
Williams
|11ª fila
|21. Lance Stroll**** 1:37.550
Aston Martin
|22. Oliver Bearman***** 1:48.005
Haas
*Antonelli penalizzato di 5 posizioni per aver introdotto il sesto motore a combustione interna.
**Piastri penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto motore a combustione interna.
***Sainz penalizzato di 10 posizioni per aver introdotto il quinto turbo.
****Stroll penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito centralina e scarico.
*****Bearman sarebbe partito dal fondo ugualmente (35 posizioni totali di penalità per il cambio di ICE, TC, EXH e MGU-K)