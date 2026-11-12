Mercato piloti F1: ufficiale Racing Bulls, Lawson e Lindblad confermati per il 2027, rinviata la promozione di Tsolov. Cadillac: fila per il sedile di Bottas, non solo Colton Herta, novità Frederik Vesti

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tanto tuonò che piovve. La Racing Bulls ha annunciato la sua line up per il prossimo anno. Nessun cambiamento, passa la linea della continuità: Arvid Lindblad e Liam Lawson guideranno le monoposto del team satellite della Red Bull che quindi è stata finalmente convinta a suon di piazzamenti e punti della bontà del rendimento del pilota neozelandese. Rimandata la promozione in F1 di Tsolov, il mercato piloti per il 2027 a questo punto si sposta in Cadillac dove sembra sempre più in bilico il sedile di Valtteri Bottas.

Mercato piloti F1: Lawson e Lindblad in Racing Bull 2027

Si dice che squadra che vince non si cambia. Ed è proprio ciò che il team Visa Cash App Racing Bulls ha preso alla lettera nell’annunciare il rinnovo dei contratti di entrambi i piloti per il 2027. Liam Lawson e Arvid Lindblad correranno per il team che ha raccolto l’eredità della Minardi in F1 anche per la prossima stagione dopo aver offerto “ottime prestazioni durante tutta la stagione, contribuendo a quattro risultati consecutivi a punti e aiutando il team a consolidare la propria posizione nella lotta per uno storico quinto posto nel Campionato Costruttori” come si legge nel comunicato.

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Lawson ce l’ha fatta: ha convinto Red Bull, Tsolov resta in stan by

Se la conferma di Lindblad era scontata, dopo il buon esordio da rookie e vista anche la giovanissima età (è più piccolo di Antonelli di qualche giorno), la Red Bull si è trovata di fronte a un grosso dilemma in seguito alle prestazioni di Lawson in questa stagione. Una parte della scuderia di Milton Keys spingeva per la promozione di Nikola Tsolov, pilota dell’Academy, 2° in F2 alle spalle di Camara, e in rampa di lancio. Fino a pochi giorni fa sembrava che il destino del pilota neozelandese fosse segnato. Tuttavia, le sue buone prestazioni hanno prevalso nella decisione finale.

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, ci sono voluti 89 punti, una miriade di piazzamenti ma alla fine Lawson ce l’ha fatta. L’ultimo tassello è stata la prestazione impressionante di Liam al Gran Premio del Brasile. Lawson finora è andato a punti in 15 dei 20 Gran Premi fin qui disputati dove ha avuto anche la possibilità di sostituire l’infortunato Hadjar sulla Red Bull nei Gran Premi d’Olanda, d’Italia e di Spagna senza farlo rimpiangere.

Liam che ha macinato più del doppio dei punti del compagno di scuderia, Lindblad, e va in top ten consecutivamente da 5 gare in cui ha collezionato ben quattro volte il 7° posto. In Brasile la ciliegina sulla torta, ha chiuso davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton e nel finale della gara ha lottato alla grande con la rossa del monegasco che lo ha superato dopo un contatto e per questo è stato sanzionato e rimesso alle spalle del neozelandese nell’ordine d’arrivo con 5 secondi di penalità.

La doppia “L” dei tori da corsa

“Sono molto felice di continuare con il team Visa Cash App Racing Bulls anche il prossimo anno. Abbiamo avuto una stagione fantastica insieme e il team ha lavorato duramente per creare una macchina veloce, che ho adorato guidare”, le parole di Lawson. Lindblad ha totalizzato 38 punti nella sua stagione d’esordio, piazzandosi all’undicesimo posto, a soli 4 punti da Pierre Gasly . Pertanto, considerando le tre gare ancora da disputare, il britannico potrebbe entrare nella top 10 già nella sua prima stagione in F1 .

“Ripensando alla mia prima stagione in Formula 1 – ha detto Arvid – è stato un anno davvero speciale, ricco di nuove esperienze e insegnamenti fin dal primo test pre-stagionale. Vorrei ringraziare tutti in VCARB e Red Bull per la fiducia e il supporto. Sono incredibilmente grato a tutti i membri del team per il duro lavoro, l’impegno e la collaborazione dimostrati durante tutta la stagione, e per i solidi rapporti che abbiamo costruito lungo il percorso”.

Cadillac 2027: Bottas quasi fuori, Herta o Vesti al suo posto

A questo punto restano davvero pochi i punti interrogativi sulla griglia del Mondiale 2027. C’è la posizione non ancora ben definita di Oliver Bearman alle prese con un rinnovo che non arriva con Haas. E poi c’è il sedile Cadillac di Bottas che scricchiola. Se in Messico è arrivata la conferma di Sergio Perez, diverso è il discorso per il finlandese che al di là della poca competitività e fragilità della nuovo monoposto è parso sempre in ritardo rispetto al messicano.

Come scrive Roberto Chinchero su Motorsport.it, Cadillac è un progetto che coinvolge General Motors e TWG. Quest’ultima spinge per la promozione di Colton Herta, pilota americano, che proprio a Interlagos ha completato il non facile iter per arrivare alla superlicenza. General Motors è più per la linea della continuità, con Bottas oppure, novità delle ultime ore, un terzo nome, quello di Frederik Vesti. Il 24enne danese, da tempo legato alla Mercedes come pilota di riserva e che corre nel campionato IMSA con Action Express Racing, la struttura che schiera una Cadillac V-SeriesR nella classe GTP.