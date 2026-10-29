F1 Messico, Antonelli ha la febbre da campione: il piano di emergenza Mercedes. Leclerc è carico ma non si illude

Con Antonelli fermato da un virus, al Media Day si presenta Russell, che elogia il compagno, pur mostrando un po' di insofferenza. Leclerc non accetta l'etichetta di favorito

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Kimi Antonelli è nella sua stanza d’albergo a riposare, vittima di un virus che l’ha accolto in quella che (salvo clamorose sorprese) dovrebbe essere la vigilia del fine settimana nel quale si laureerà campione del mondo, primo italiano nella storia dopo Ascari (e son passati 73 anni). Al Media Day che apre ufficialmente il week-end di Mexico City c’è però Charles Leclerc che prova a non esagerare troppo ad accogliere certe lusinghe, perché a detta di tanti la Ferrari in Messico ha la possibilità di finire la gara davanti a tutti, ma il monegasco al solito ci va cauto.

Leclerc non vuol essere l’uomo da battere

“Se mi dite che abbiamo una macchina che, in determinate condizioni, può essere competitiva e lottare per la vittoria rispondo di si, ma ci sono tante altre vetture che non resteranno a guardare”, commenta a precisa domanda il pilota Ferrari.

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“Di sicuro c’è che già ad Austin ci siamo avvicinati al vertice, ma se uno vuol essere sincero e innesto con se stesso, su ogni pista dove andiamo a correre c’è un favorito logico, e quello è chi si mette al volante di una Mercedes. Anche Red Bull negli ultimi gran premi è andata piuttosto bene, quindi dico che no, non ci sentiamo favoriti, ma sappiamo che se saremo in grado di mettere sull’asfalto tutto il nostro potenziale potremmo dire la nostra e lottare per la vittoria. A quel punto potrebbe davvero rivelarsi un ottimo week-end, ma aspettiamo di vedere il riscontro della pista e del cronometro prima di parlare”.

Dopotutto Leclerc sa perfettamente qual è il tallone d’Achille delle Rosse di Maranello: “In qualifica abbiamo fatto spesso fatica, anche ad Austin dove nel Q3 abbiamo mancato la prima fila, quando tutti i segnali arrivati nelle due sessioni precedenti mostravano una Ferrari in grado di partire al palo. La macchina è veloce, ma anche molto sensibile quando è fuori dalla finestra ottimale, quindi col variare della temperatura che qui sarà un fattore”. Perché sembrerà quasi di correre “sul ghiaccio”, con l’asfalto decisamente a basse temperature rispetto alle abitudini.

L’obiettivo di Charles: “Vincere almeno un altro GP”

Leclerc ha apprezzato i progressi mostrati dalla vettura, soprattutto sul passo gara, ma preferisce non farsi troppe illusioni. “Sappiamo di avere dei limiti, e se non altro siamo concentrati a risolvere e limare determinate situazioni.

Personalmente non sono troppo attratto dalla prospettiva di chiudere il mondiale al secondo posto dietro ad Antonelli: mi piacerebbe piuttosto vincere qualche gara da qui a fine anni, e se ci riuscirò allora il piazzamento finale nel campionato verrà da sé. Non vivo però tutto questo come un’ossessione: il mio unico desiderio da qui a fine stagione è cercare di vincere qualche altra gara”.

Potrebbe accadere anche in Qatar o ad Abu Dhabi, dove però non si sa ancora se si andrà a correre. “Come sindacato piloti non ne abbiamo ancora discusso, ma penso che lo faremo a breve”.

Russell elogia Kimi, Albon risponde ad Alonso

Nella conferenza stampa ha parlato anche George Russell, chiamato a commentare il probabile trionfo iridato del compagno di squadra, quando tutti a inizio stagione davano il britannico come l’uomo da battere. “Kimi è un ragazzo simpatico, tra noi c’è un ottimo rapporto e sono felice per lui. In pista abbiamo avuto al massimo un paio di momenti tesi, fuori siamo sempre andati d’accordo.

Quanto a me, dopo Baku è successo qualcosa che fatico a spiegare: anche ad Austin, pur portando degli aggiornamenti, sulla macchina di Kimi hanno funzionato, sulla mia no. Forse è un problema legato al mio stile di guida, e queste vetture sanno essere poco performanti con chi, come me, tende a premere il pedale prima degli altri in uscita dalle curve”.

Presente anche Alexander Albon, che dopo gli attacchi ricevuti da Alonso (che aveva definito lui uno dei piloti colpevoli di aver abbassato il livello in griglia) ha incassato la fiducia di Leclerc (“Per me è molto talentuoso, lo ricordo forte già quando andava sui kart”) e ha risposto per le rime all’asturiano. “L’ho sempre rispettato, era uno dei miei idoli quando ero bambino, ma con quelle parole mi ha ferito. E comunque non sono d’accordo con quanto sostiene. Spero solo di non doverlo incontrare di nuovo durante il gran premio”.

Antonelli salta il media day per un’infezione virale

Domenica vincerà con tutta probabilità il suo primo titolo mondiale a soli 20 anni. Ma per ora il week end messicano di Antonelli non è cominciato benissimo. Anzi non è ancora iniziato. Kimi non ha partecipato alla giornata dedicata ai media sul circuito Hermanos Rodríguez giovedì, poiché si sta riprendendo da “un’infezione virale”, come confermato dalla Mercedes.

Il ventenne talento italiano avrebbe dovuto presentarsi davanti alla stampa e a media televisivi, ma il team di Toto Wolff ha richiesto e ottenuto una dispensa dalla FIA per esentarlo dai suoi obblighi. Si prevede che Antonelli recupererà in tempo per partecipare al resto delle attività in pista del fine settimana, e la Mercedes sottolinea che la decisione è “puramente precauzionale” in attesa che il pilota ritrovi le forze prima delle prove libere.

Stessa sorte anche per Valtteri Bottas della Cadillac. Bisogna ricordare che il limite per partecipare a un GP è stabilito dalle qualifiche del sabato, quindi se davvero Kimi non dovesse essere al 100% potrebbe ancora saltare il venerdì delle prove libere ed essere sostituito dal collaudatore Mercedes, il danese Frederik Vesti, per poi tornare in pista regolarmente per le fp2 o direttamente il sabato e completare il weekend, per prendere quei 2 punti che gli servono per fare festa e riportare il titolo in Italia.