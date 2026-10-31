Acque agitate nel mondo Red Bull al Gran Premio del Messico di F1: volano stracci tra Lawson e Verstappen che vengono a contatto in pista e vengono penalizzati in griglia. Rischia grosso Hadjar che ha colpito un tifoso

Sarà stata l’atmosfera tetra e cupa di Halloween, che in Messico prende il nome della festa dei Los Muertos. Fatto sta che il mondo Red Bull l’ha accusata pesantemente. In pista e fuori. Dalle sportellate tra Verstappen e Lawson con tanto di riferimento nemmeno tanto velato al sedile precario di Liam in Racing Bulls, allo spintone che Hadjar ha dato a un tifoso che gli aveva chiesto un selfie, forse in maniera inopportuna. Intanto che si calmino le acque interne, l’olandese e il neozelandese si sono beccati una posizione di penalità in griglia mentre il franco-algerino non ha fatto una bella figura.

Contatto Verstappen-Lawson, parole grosse e doppia penalità

Un po’ come Spartaco che si libera dalle catena. Chissà cosa è passato alla mente di Lawson quando si è ritrovato in traiettoria e poi al suo fianco la Red Bull di Verstappen. Ad un certo punto nel tornatino che conduce al traguardo tra due ali di folla, il neozelandese ha chiuso senza sconti quello che in teoria dovrebbe essere una sorta di suo “capitano”, essendo Max prima guida della Red Bull di cui Racing Bulls è team satellite. Probabilmente alla base di tutto una comunicazione errata del muretto di Liam via radio.

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Fatto sta che Verstappen non l’ha presa benissimo e nelle dichiarazioni post libere ha minacciato velatamente Lawson di possibili ripercussioni per la sua lesa maestà in casa Red Bull considerando che il neozelandese resta un “precario” avendo il fiato di Tsolov sul collo, ecco è qui che Max ha colpito: “Forse non un comportamento molto intelligente, quello che stava cercando di fare lì… Ma se fossi in lui, agirei un po’ più intelligentemente, specialmente quando stai lottando per il tuo posto. Non è un comportamento molto intelligente”.

L’episodio in pista non è sfuggito all’occhio vigile della direzione corsa. Max Verstappen e Liam Lawson sono stati puniti con una posizione di penalità in griglia di partenza della gara di domenica. Oltre all’arretramento in griglia, entrambi hanno ricevuto un punto di penalità sulla patente, che non ha però effetti immediati. In difesa di Lawson è arrivato il team principal Alan Permane: “Non credo che nessuno stia cercando lo scontro con nessuno. Questo è certo”. Permane ha definito la collisione “inutile” e ha insistito sul fatto che entrambi i piloti avrebbero potuto gestire la situazione in modo migliore.

Hadjar strattona un tifoso, convocato dalla FIA

La novità è che Isack Hadjar è stato convocato e dovrà presentarsi dai commissari della FIA prima dell’inizio delle prove libere 3 del GP del Messico. Sotto la lente d’osservazione lo spintone che il pilota della Red Bull ha dato a un tifoso troppo pressante che gli chiedeva un autografo. Le immagini di questo episodio sono diventate in poche ore virali sui social e per questo il francese rischia da una multa salata fino alla squalifica per l’intero evento, eventualità remota ma da non escludere visto come la nuova F1 considera i suoi tifosi.