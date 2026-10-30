In Messico, Lewis Hamilton allontana ancora una volta la pensione e parla di se stesso come qualcosa di mai visto in F1, da capire se il suo futuro sarà sempre tinto di rosso Ferrari

Da una parte c’è Bearman che ci crede, dall’altra c’è Camara che ci spera, un giorno chissà a prendere il sedile della Ferrari. E poi tutti gli eredi e aspiranti al trono di GOAT, da Verstappen ad Antonelli. Eppure sir Lewis Hamilton in Messico ha spento le speranze un po’ di tutti. Il vecchio Leone, re della foresta non ha intenzione di andare in pensione, nè nell’immediato, nè nel futuro prossimo. Un giorno, forse, ma non oggi e nemmeno domani.

Hamilton e il solito discorso sul ritiro

Un discorso ridondante, che spunta di solito quando le prestazioni calano un po’. E siccome da qualche gara Leclerc gli arriva puntualmente davanti, ecco che si è tornati a parlare dell’ipotesi di ritiro per Hamilton. Il pilota della Ferrari, con la solita calma olimpica dei grandi, rispedisce al mittente ogni idea di pensione, a breve e media distanza di tempo.

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Eppure Lewis, che compirà 42 anni prima dell’inizio della stagione di F1 2027, ha dimostrato proprio in questo 2026, dopo un 2025 fallimentare al suo primo anno in Ferrari, di essere ancora in grado di competere, vincendo a Barcellona, collezionando diversi podi, 3° in classifica, in lotta per il titolo di vice campione e matematicamente, l’unico insieme a Russell a poter ancora aspirare a vincere il mondiale saldamente nelle mani di Antonelli.

Lewis allontana la pensione: “Ho tempi di reazione migliori dei 20enni”

Durante la conferenza stampa del Messico, il media day che ha visto l’assenza causa influenza di Kimi Antonelli futuro imminente campione del mondo, ad Hamilton sono state poste diverse domande sul futuro, specie ora che è stata fissata la data del ritorno della F1 in Africa, nel 2030 in Ruanda. A quel tempo, Lewis avrà 45 anni ma per il pilota inglese non sembra un problema e per il suo fisico nemmeno, del resto, Alonso insegna

“A 41 anni posso competere con un ventenne – ha detto Hamilton che ha ricordato lo scatto dalla griglia di partenza ad Austin – Avete visto il mio tempo di reazione al via nell’ultima gara? È stato più veloce di quella dei piloti più giovani. Quindi il tempo lo dirà. Non avete mai avuto nessuno come me qui in questi 70 anni. Quindi sento di essere diverso dagli altri. Ci sono sfide davanti a me che non posso prevedere e che arrivano con l’avanzare dell’età. Non posso dire tra quattro anni se vorrò continuare a fare quello che sto facendo, ma amo ancora quello che sto facendo ora”.

Ferrari, che fare con questo Hamilton

Magari è un discorso di là da venire, eppure prima o poi la Ferrari dovrà affrontare la questione Hamilton. Che ha confermato di poter essere ancora veloce e vincente. E di voler correre ancora a lungo. Ma lo farà ancora nel team di Maranello? Diverse sono stati i rumors di malumori e rapporti tesi con Vasseur e i suoi fedelissimi. Ma Lewis al momento ha il contratto dalla sua,. Da capire nel 2027 se sarà competitivo come quest’anno e quanto lo sarà la monoposto di Maranello dopo un 2026 buono ma non buonissimo.

“Queste 5 gare saranno dei test in vista del 2027 – ha detto Lewis – dobbiamo assicurarci di mantenere a livello di telaio ciò che funziona sulla SF-26 anche sulla vettura 2027, fiduciosi di avere finalmente una power unit all’altezza di Mercedes e Red Bull”. Uno sprono per gli uomini rosso a dare a lui e Leclerc una macchina vincente. Mentre comunque qualcosa si muove intorno al mercato piloti di Maranello con Oliver Bearman che scalpita in Haas (in tutti i sensi) aspettando di vedere di cosa sarà capace Camara accanto a lui. E poi, varie ed eventuali, il sogno Verstappen e un giorno, chissà, quel Kimi Antonelli sogno non tanto segreto di Piero Ferrari. Hamilton permettendo s’intende…